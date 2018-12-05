Новичок на церемонии: кто будет вести «Оскар»

Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила ведущего 91-й церемонии награждения премией «Оскар». Им станет известный актер и стендап-комик Кевин Харт. Таким образом, он прервал гегемонию Джимми Киммела, которого академия приглашала последние два года.

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«Встречайте нашего нового ведущего. Включайте трансляцию 24 февраля», — говорится в официальном инстаграме академии.

Кевин Харт на своей странице в соцсети подтвердил информацию.

«Много лет меня спрашивали, проведу ли я когда-либо церемонию «Оскар», и мой ответ всегда был одинаковым. Я говорил, что для меня, как для комика, это будет грандиозным событием, и это случится, когда придет время, — написал актер.

— Я счастлив объявить, что этот день, наконец, настал. У меня не хватает слов, потому что это было моей заветной мечтой — присоединиться к списку легендарных ведущих, которые поднимались на эту сцену. Я знаю, что сейчас моя мама широко улыбается. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей и поклонников, которые поддерживали меня все эти годы. Я обещаю, что сделаю «Оскар» особенным».

91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года в кинотеатре «Долби» в Голливуде. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 22 января следующего года. Будущая церемония пройдет в новом формате из-за некоторых изменений в правилах, принятых в августе нынешнего года. Теперь трансляция события будет длиться не более трех часов. Сокращение времени церемонии было принято в связи с падающими рейтингами трансляций из кинотеатра «Долби» в последние годы. Таким образом, несмотря на то же количество номинаций, само действо будет более динамичным и с меньшим количеством пауз.

На 91-й церемонии могла также появиться новая категория — за лучший популярный фильм, в которой должны были быть представлены картины с крупными кассовыми сборами, однако такое новшество было подвергнуто острой критике многими голливудскими кинодеятелями. В сентябре 2018-го академия объявила, что не будет вводить новую номинацию, однако полностью не отказалась от своих планов и рассчитывает в будущем все-таки ее создать.

Несмотря на отсутствие номинантов в основных категориях, уже известны обладатели специальных наград «Оскар», которые были объявлены 18 ноября этого года.

Награда имени Ирвинга Тальберга, присуждающаяся за продюсерский вклад в развитие кинопроизводства, досталась Фрэнку Маршаллу и Кэтлин Кеннеди. Почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе получили публицист Марвин Леви, актриса Сисели Тайсон, а также знаменитый композитор Лало Шифрин, более всего известный за свою музыкальную тему к сериалу «Миссия невыполнима», которая также используется в различных аранжировках в одноименных фильмах с Томом Крузом.

39-летний Кевин Харт впервые в своей карьере проведет церемонию вручения «Оскара». Комик родился в Филадельфии, где и начал свою стендап-карьеру. В 2000 году Харта заметил Джадд Апатоу, который пригласил Кевина на роль в сериале «Неопределившиеся». Хотя шоу продлилось всего один сезон, оно все же открыло молодому комику путь в кинематограф.

В начале карьеры Харт снялся в нескольких частях пародии «Очень страшное кино» и был партнером Бена Стиллера в картине «Знакомство с Факерами 2».

В последние годы Харт стал чаще появляться в более кассовых фильмах. В 2016 году вышла комедия «Полтора шпиона», где Харт присоединился к суперзвезде Дуэйну Джонсону. В прошлом году Кевин снова сотрудничал со «Скалой» в хите бокс-офисов «Джуманджи: Зов джунглей».

Сейчас в российском прокате идет комедия «Вечерняя школа», где помимо Харта снялась восходящая звезда Тиффани Хэддиш. 10 января в отечественных кинотеатрах выйдет фильм «1+1: Голливудская история», где Кевин снялся с Брайаном Крэнстоном и Николь Кидман. Картина представляет собой ремейк известного французского фильма «1+1» и рассказывает об одиноком миллиардере (Крэнстон), прикованном к инвалидной коляске, который в поисках острых ощущений нанимает в помощники человека (Харт), наименее подходящего на эту должность.