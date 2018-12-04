«Кто-то вас называет Афанасием»: украинца выгнали с эфира

Ведущий общественно-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов во время обсуждения ситуации в Керченском проливе выгнал украинского политолога Максима Яли из студии.

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Обращаясь к ведущему, Яли назвал его Афанасием.

«По некоторым данным, кто-то вас называет Афанасием», — сказал он.

Сразу после этого ведущий прервал дискуссию и попросил пытавшегося оправдаться украинского политолога покинуть студию программы.

«Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем», — пояснил Яли.

Однако Попов настоял на том, чтобы украинский эксперт удалился. Позже журналист подробно объяснил ситуацию в своем инстаграме:

«Похоже, стоит объяснить, почему украинскому научному сотруднику Максиму Яли сегодня было вежливо указано на дверь. Пару эфиров назад Максим, пытаясь доказать неминуемость российской агрессии на Украину, позволил себе сомнительные, на мой взгляд, утверждения. Очевидно, что я спросил об источниках невероятной информации. Получил в ответ популярные в провластном украинском экспертном сообществе «по некоторым данным» или «по данным специалистов». Что-то подобное. Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта. Все было, между тем, чинно, мирно, интеллигентно. Без хамства и оскорблений. Как видим, Максим решил иначе. Не смирился. Долго копил в себе обиду. Размышлял. Выдумывал ответ. Не спал, вероятно. И решил назвать меня другим именем, за что и был немедленно удален с дискуссионной площадки.

К хамству у нас в студии нулевая толерантность. Здоровая ирония и юмор — приветствуются. Спорить любим. Красные карточки показываем редко и только по делу», — написал Попов.

Известно, что в шоу такого формата скандалы — неотъемлемая часть, а выгонять из студии — любимое развлечение ведущих.

В конце октября член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире тех же «60 минут» поругался с украинским экспертом Александром Охрименко, которого он потом дернул за бороду.

Конфликт начался после слов украинца, который заявил, что в вооруженном противостоянии в Донбассе участвуют в том числе и бойцы Вооруженных сил России. На что сенатор предложил Украине объявить войну России, чтобы увидеть реальную российскую армию на юго-востоке Украины.

«Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, ну тогда — вы же самостоятельная страна — объявите войну России. И вы тогда увидите войска и поймете, что такое Россия», — заявил Клинцевич.

Украинский собеседник постоянно перебивал его речь, в итоге Клинцевич обозвал оппонента «уродом». Стороны перешли на повышенный тон.

«Как русские люди хамят — обожаю», — сказал Охрименко.

После чего Клинцевич подошел к украинскому эксперту и дважды дернул его за бороду.

«Я еще печень умею прощупывать», — добавил российский сенатор.

В сентябре этого года российский тележурналист Андрей Норкин за попытку его перебить выгнал из студии своего ток-шоу «Место встречи» Павла Жовниренко — председателя правления украинского Центра стратегических исследований.

В посвященном кризису на Украине выпуске Норкин говорил о церковном расколе на Украине и назначении Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

«Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным», — сказал ведущий НТВ, однако его начал перебивать Жовниренко.

«Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли?, — разозлился Норкин. — Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать».

Украинский эксперт продолжал высказывать свою точку зрения.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи», — сказал ведущий.

Уходя, украинский аналитик заключил: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия воспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня — по … я ему дать не могу в прямом эфире», — пояснил Норкин.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал эту ситуацию:

«Зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — опубликовал Пушков у себя в твиттере.