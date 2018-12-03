Умер Андрей Битов

Российский писатель и один из основоположников постмодернизма в отечественной литературе Андрей Битов скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила литературный обозреватель Галина Юзефович.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала критик.

По данным издания ФАН, причиной смерти писателя стали проблемы с сердцем. Он скончался в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана. О том, когда и где Битов будет похоронен, пока не сообщается.

Реклама

Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Отец литератора Георгий Битов был выдающимся архитектором, а мать Ольга Кедрова работала юристом. Первые шаги на литературном поприще Битов начал делать в начале 50-х годов, однако писательскую деятельность на время пришлось отложить из-за поступления в 1955 году в Ленинградский горный институт. В 1957-1958 годах он служил в армии в стройбате на Севере. В 1958 году Андрей восстановился в институте.

Некоторое время спустя после окончания учебы в 1962 году Битов успел поработать буровым мастером в геологических экспедициях, однако затем сосредоточился только на литературной работе. В 1967-м автор окончил Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов СССР в Москве, а в 1973–1974 годах учился в аспирантуре Института мировой литературы.

Во время учебы в институте Битов входил в литературное объединение под руководством русского поэта и переводчика Глеба Семенова. Его первые рассказы были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград» в 1960 году. Затем эти произведения вошли в сборник писателя «Большой шар», опубликованный в 1963 году. В 1965-м Андрей Битов был принят в Союз писателей СССР.

В конце 60-х в Москве вышла первая книга литератора — «Дачная местность», а также такие произведения, как «Аптекарский остров», «Уроки Армении», «Образ жизни» и другие. В 1976-м писатель опубликовал сразу два рассказа — «Дни человека» и «Семь путешествий».

В 1971 году Битов закончил написание романа «Пушкинский дом», ставший одним из главных образцов русского постмодернизма наряду с такими значимыми произведениями, как «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова и «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца.

Фоторепортаж: Умер Андрей Битов __is_photorep_included12081403: 1

Битов начал писать роман в 1964-м году под впечатлением от суда над поэтом Иосифом Бродским. «Пушкинский дом» был закончен в 1971 году и распространялся в самиздате. Впервые произведение было опубликовано в журнале «Метрополь» в США в 1978 году, что фактически лишило Битова возможности публиковаться на родине.

За публикацию романа в запрещенном в СССР альманахе Битов был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. В Советском Союзе роман был опубликован только спустя 10 лет — во время перестройки — в журнале «Новый мир».

Битов также известен как создатель сценариев к фильмам. В 1966 году он был соавтором советско-японского фильма «Маленький беглец», картин «Караван» и «Закрытие сезона». В 1977 году он работал над лентой «В четверг и больше никогда» театрального режиссера Анатолия Эфроса.

Кроме того, писатель пробовал себя и в актерском ремесле, исполнив роль пианиста, композитора Петра Старцева в фильме Сергея Соловьева «Чужая, белая и рябой» в 1986 году.

В 1991-м Битов был одним из создателей неформального объединения «БаГаЖъ», в который входили поэтесса Белла Ахмадулина, поэт Юз Алешковский и сатирик Михаил Жванецкий.

Писатель был удостоен нескольких десятков премий, среди которых две Государственные премии России, премия Андрея Белого, награда за лучшую иностранную книгу года («Пушкинский дом») и многих других. Он также был награжден орденом «Знак почета» в 1987 году, французской медалью «За заслуги в искусстве и литературе» в 1993-м и государственной наградой Мовсеса Хоренаци Республики Армении в 1999 году.