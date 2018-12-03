«Заработаем в Казахстане»: Ротару помахала России рукой

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Олимпийский» прошла 47-ая музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена украинская певица София Ротару — 71-летняя артистка ранее принимала участие в 43-х церемониях. Однако в этом году из-за политических разногласий между Россией и Украиной она была вынуждена отменить свое выступление. Предполагалось, что певица исполнит на мероприятии две песни.

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По словам организаторов, представители певицы сообщили об отказе от выступления в день, когда стало известно о введении на Украине военного положения — то есть всего за несколько дней до начала концерта. Ротару пошла на такой шаг для того, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников. Ротару также решила отменить все посещения России в этом году и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто зовут под Новый год.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России, — сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров изданию «Комсомольская правда».

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье».

Согласно Лаврову, пока ситуация между государствами не разрешится, Ротару будет выступать в Казахстане. Сама София Михайловна якобы очень расстроена тем, что не сможет порадовать своих поклонников.

Примечательно, что в украинской прессе звучит немного другая версия отказа Ротару от выступлений в России. По словам того же Лаврова, артистка стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

«В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело»,

— пояснил директор в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Любопытен и тот факт, что в 2014-м году, когда начались разногласия между Россией и Украиной, Ротару все же появилась на сцене «Олимпийского».

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал 71-летнюю Ротару, подчеркнув, что певица стала заложницей «грязной политической войны и банды Порошенко», у которой нет понятия о дипломатии. По его мнению, Ротару — порядочный, семейный и уважающий традиции человек.

«Ее, бедную, уже заклевали!», — передает слова Пригожина НСН.

Он также посетовал, что артистка оказалась «в заложниках у этой псевдо-демократии». Пригожин убежден, что ранее ни один президент Украины не позволял себе подобного отношения, а также сравнил его с Гитлером, который, по его словам, тоже «стравил» два народа.

Позже на эту тему высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян — он заявил, что Ротару нужно лишить звания народной артистки СССР. Кроме того, Манукян выразил уверенность, что место певицы на российской сцене займут другие украинские исполнители.

«Скатертью дорога Лайме [Вайкуле], которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику. Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве, должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными»,

— заявил Манукян изданию «Дни.ру».

«Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы. Уже реально надоело смотреть на то, как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать», — добавил он.

«Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания», — заключил Манукян.