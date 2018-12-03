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«Заработаем в Казахстане»: Ротару помахала России рукой

София Ротару заработает на Казахстане

Директор певицы Софии Ротару рассказал, как народная артистка СССР будет зарабатывать после отказа выступать в России. По его словам, на помощь Ротару придет Казахстан.

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Олимпийский» прошла 47-ая музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена украинская певица София Ротару — 71-летняя артистка ранее принимала участие в 43-х церемониях. Однако в этом году из-за политических разногласий между Россией и Украиной она была вынуждена отменить свое выступление. Предполагалось, что певица исполнит на мероприятии две песни.

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По словам организаторов, представители певицы сообщили об отказе от выступления в день, когда стало известно о введении на Украине военного положения — то есть всего за несколько дней до начала концерта. Ротару пошла на такой шаг для того, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников. Ротару также решила отменить все посещения России в этом году и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто зовут под Новый год.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России, — сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров изданию «Комсомольская правда».

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье».

Согласно Лаврову, пока ситуация между государствами не разрешится, Ротару будет выступать в Казахстане. Сама София Михайловна якобы очень расстроена тем, что не сможет порадовать своих поклонников.

Примечательно, что в украинской прессе звучит немного другая версия отказа Ротару от выступлений в России. По словам того же Лаврова, артистка стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

«В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело»,

— пояснил директор в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Любопытен и тот факт, что в 2014-м году, когда начались разногласия между Россией и Украиной, Ротару все же появилась на сцене «Олимпийского».

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал 71-летнюю Ротару, подчеркнув, что певица стала заложницей «грязной политической войны и банды Порошенко», у которой нет понятия о дипломатии. По его мнению, Ротару — порядочный, семейный и уважающий традиции человек.

«Ее, бедную, уже заклевали!», — передает слова Пригожина НСН.

Он также посетовал, что артистка оказалась «в заложниках у этой псевдо-демократии». Пригожин убежден, что ранее ни один президент Украины не позволял себе подобного отношения, а также сравнил его с Гитлером, который, по его словам, тоже «стравил» два народа.

Позже на эту тему высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян — он заявил, что Ротару нужно лишить звания народной артистки СССР. Кроме того, Манукян выразил уверенность, что место певицы на российской сцене займут другие украинские исполнители.

«Скатертью дорога Лайме [Вайкуле], которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику. Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве, должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными»,

заявил Манукян изданию «Дни.ру».

«Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы. Уже реально надоело смотреть на то, как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать», — добавил он.

«Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания», — заключил Манукян.