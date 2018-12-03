«Ральф» идет по миру: что смотрят россияне

Лидером российского бокс-офиса за 29 ноября — 2 декабря стал мультфильм Disney «Ральф против интернета», собравший в стране больше всех и по ходу минувшего уикенда. На этих выходных лента Фила Джонстона и Рича Мура, рассказывающая об очередных похождениях милого громилы Ральфа и его непоседливой подруги-гонщицы Ванилопы фон Кекс, на сей раз отправляющихся покорять всемирную сеть, заработала 216,1 млн рублей. В общей сложности сиквел анимационной ленты выручил в России уже более 400 млн рублей, тогда как первая часть в совокупности заработала в 2012 году «всего» на 60 млн больше (результат этот, очевидно, будет превзойден).

Вторым стал новичок российского проката — приключенческий боевик «Робин Гуд: Начало», чья выручка составила 162,2 млн рублей. Примечательно, что эксперты предрекали продюсерскому проекту Леонардо Ди Каприо именно «серебро» по итогам минувшим выходным, однако были уверены в большем заработке картины (и, следовательно, в более близком относительно «Ральфа» финише). Со вторым прогнозом, как оказалось, получился ощутимый промах — «Робин Гуд» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом отстал от лидера аж на 50 с лишним миллионов. Лента отчасти повторила свою же судьбу на американском рынке, где после плохих отзывов стартовала вне топ-5 бокс-офиса.

Третье место осталось за блокбастером «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», дебютировавшим в России еще пару недель назад. Высокобюджетный фильм, снятый по сценарию британской писательницы Джоан Роулинг, создательницы вселенной Гарри Поттера (где и разворачиваются события картины — правда, за много лет до рождения мальчика со шрамом на лбу), продолжает спасать себя на международном рынке — в США творение Дэвида Йейтса с Эдди Редмэйном, Джудом Лоу и Джонни Деппом в главных ролях зарабатывает неприлично мало (естественно, лишь со скидкой на масштабность проекта), зато за рубежом перманентно собирает полные залы. За 29 ноября — 2 декабря фильм получил от российского зрителя 108 млн рублей.

Прямо следом за тройкой сильнейших расположилась отечественная комедия «Все или ничего», показавшая неплохой стартовый результат — 52 млн рублей. Таким образом, ленте, роли в которой исполнили Роман Курцын, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Сергей Бурунов и Владимир Епифанцев, удалось существенно превысит ожидания экспертов, предполагавших, что в свой дебютный уикенд картина заработает чуть более 40 млн рублей.

Последним представителем топ-5 оказался главный долгожитель вершины российского бокс-офиса — байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия». Фильм собрал за осенне-зимний уикенд 40,7 млн рублей, доведя общую выручку в стране до 922,9 млн.

Шестой результат показал еще один отечественный проект — хоррор Ильи Максимова «Проводник», главную роль в котором исполнила одна из главных молодых звезд страны Александра Бортич. В свои стартовые выходные лента заработала 14,3 млн рублей.

Седьмую позицию занял фильм ужасов «Суспирия» Луки Гуаданьино, ремейк популярного итальянского хоррора 70-х годов. Картина с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон дебютировала в России с 11,6 млн рублей.

Замкнули топ-10 отечественного бокс-офиса фантастический боевик из Австралии «Апгрейд»,

ужастик «Вдовы» и...

комедийный вестерн «Братья Систерс» французского режиссера Жака Одиара, собравшие соответственно 11,1 млн рублей, 9,8 млн и 9,1 млн.

Любопытно, что «Братьев Систерс», согласно прогнозам, не должно было оказаться в десятке сильнейших: почетную миссию по закрытию рейтинга в преддверии выходных эксперты отдавали канадскому мультфильму «Эллиот». Анимационная картина, однако, стала лишь 11-й, уступив ленте с Джоном Си Райли, Хоакином Фениксом, Джейком Джилленхолом и Риз Ахмед всего несколько сотен тысяч рублей. В то же время кинотеатров у мультика было едва ли не вдвое больше, чем у конкурента.