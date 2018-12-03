«Сломала интернет»: YouTube пожаловался на Ариану Гранде

Популярная американская поп-исполнительница, актриса и активистка Ариана Гранде стала абсолютной рекордсменкой ютьюба. За первые полчаса после публикации клип на ее новую песню «thank u, next» («Спасибо, следующий» — «Газета.Ru») собрал миллион просмотров, а за сутки он достиг отметки в почти 70 млн.

«Видео Арианы Гранде оказалось настолько хорошим, что сломало интернет (или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев на ютьюбе)», — пошутили представители видеохостинга в твиттере.

@ArianaGrande the thank u, next video was so good, it broke the internet (or at least delayed YouTube comments from posting for a bit).



Comments are still working on the video, they're just delayed! https://t.co/osq64npfpt — Team YouTube (@TeamYouTube) 30 ноября 2018 г.

Клип на новый сингл артистки был опубликован 30 ноября. По данным издания The Verge, он моментально набрал 829 тыс просмотров и 516 тыс комментариев в чате, лишь появившись на видеосервисе, и таким образом, поставил сразу несколько рекордов платформы. На данный момент видео собрало более 89 млн просмотров. Согласно СМИ, клип также установил рекорды по преодолению отметок в 5, 10, 25 и 50 млн просмотров

Реклама

В основу клипа легли популярные подростковые комедии из 2000-х, в том числе «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан и Тиной Фей в главных ролях, «Добейся успеха» с Кирстен Данст, «Из 13 в 30» с Дженнифер Гарнер и культовая «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун. В видео Гранде поочередно играет роль главных героинь этих картин.

Сам сингл, выпущенный 3 ноября, сразу возглавил чарт Billboard Hot 100. Известно, что Гранде посвятила песню своему бывшему парню, 25-летнему актеру из комедийного шоу Saturday Night Live Питу Дэвидсону, с которым рассталась вскоре после объявления грядущей помолвки.

Примечательно, что в одном из эпизодов клипа Гранде листает альбом с фотографиями, на которых изображены ее бывшие бойфренды: Пит Дэвидсон, хип-хоп исполнители Биг Шон и Мак Миллер, который скончался 7 сентября от передозировки. В частности, в песне встречается следующая строчка:

«Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила, и я потеряла»

Кроме того, в клипе снялись американская телезвезда Крис Дженнер, актер Джонатан Беннет, звезда сериала «Династия» Элизабет Гиллис, певец Трой Сиван, модель Габи Демартини, комедийная актриса и стендап-комик Дженнифер Кулидж и многие другие.

В начале ноября 25-летняя исполнительница победила в номинации «Женщина года» по версии журнала Billboard. Церемония награждения Billboard Women in Music пройдет 6 декабря в Нью-Йорке.

«Будучи уверенной в своих убеждениях, она последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который часто не является гостеприимным к столь сильным молодым женщинам. У нее есть мужество, она делает лучшую музыку в своей карьере, и она абсолютно заслуживает быть «Женщиной года», — заявил вице-президент по контенту американского журнала Росс Скарано.

Как отмечает издание, Ариана Гранде пользуется своим влиянием ради поддержки благих идей и целей, в которые она верит. Так, певица выступает за ограничение продажи оружия, в марте этого года она участвовала в многотысячной акции «Марш за наши жизни», посвященной трагическим событиям в одной из школ Флориды.

Кроме того, Гранде выступает в поддержку гендерного равенства, движения Black Lives Matter против насилия в отношении чернокожего населения, а также прав ЛГБТ-сообщества. В июле этого года Billboard провозгласил девушку новой ЛГБТ-иконой поколения.

В 2017 году произошел взрыв на одном из концертов Арианы Гранде в английском Манчестере. Тогда, по данным полиции, погибли по меньшей мере 22 человека, а несколько десятков получили ранения. По словам окружения певицы, Гранде тяжело переживала случившееся, из-за чего был перенесен ее тур. После теракта певица помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, который собрал более 23 миллионов долларов для помощи жертвам теракта и их семьям.

В августе этого года певица выпустила свой четвертый студийный альбом «Sweetener». Один из синглов «No Tears Left to Cry» дебютировал на третьем месте в американском хит-параде Billboard Hot 100.