Триумф Disney: Америка не может без Ральфа

Лидером американского бокс-офиса за 30 ноября — 2 декабря ожидаемо стал мультик Disney «Ральф против интернета», финишировавший на первой строчке на своей второй неделе (дебют проекта, естественно, также был победным). За осенне-зимний уикенд анимационная картина Фила Джонстона и Рича Мура заработала почти $26 млн, доведя свою совокупную кассу по миру до 207 млн. Продолжение приключений добродушного здоровяка Ральфа и его непоседливой спутницы Ванилопы фон Кекс ранее показало второе по величине открытие, приуроченное к Дню благодарения, в истории, собрав за пять праздничных дней около $84 млн (рекорд остался за «Холодным сердцем»).

«Серебро» рейтинга — вопреки ожиданиям экспертов — досталось «Гринчу», еще одному примечательному мультику. Детище Universal, для которого это был уже четвертым уикенд, показало выручку в $17,7 млн. На момент начала декабря очередная экранизация произведения о злобном зеленом ворчуне, которого в свое время играл Джим Керри, заработала в общей сложности аж $268 млн, посрамив всех скептиков, не веривших в подобный успех картины.

Последним представителем топ-3 стал сиквел спортивной боксерской драмы «Крид», одну из ролей в котором исполнил легендарный Сильвестр Сталлоне, на днях заявивший, что больше во франшизе он не появится. На своей второй неделе фильм собрал в США около $17 млн, совсем чуть-чуть не дотянув до результата «Гринча». О международном путешествии картины при этом говорить пока что рано: во многих странах (Франция, Россия, Япония, Германия, Италия, Бразилия, Испания) она появится уже лишь после Нового года.

Четвертое место занял блокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», заработавший всего $11,2 млн. Лента, получившая далеко не самые позитивные отзывы от американских критиков (пожалуй, заслуженно), по-прежнему показывает крайне скромные показатели в Штатах ($134 млн), зато имеет успех на других рынках ($385 млн). Суммарный заработок сиквела, впрочем, скорее всего, уступит общей выручке первой части картины, снятой по сценарию великой Джоан Роулинг, сделавшей детство многих землян чуть ярче: $520 млн против $814 млн.

Замкнул первую пятерку ветеран американского бокс-офиса — байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», заработавший за 30 ноября — 2 декабря $8,1 млн. Прекрасный фильм Брайана Сингера — и об этом, кажется, знают уже вообще все — превзошел даже самый смелые ожидания, пройдясь разрушительным торнадо по мировому прокату: текущая выручка ленты составляет $540 млн, и это, что важно, еще не конец.

Шестой стала комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн «Семья по-быстрому», собравшая за прошедший уикенд чуть более $7 млн. Для творения Шона Андерсона это были уже третьи выходные в США.

По-настоящему удивил хоррор-новичок «Одержимость Ханны Грэйс», которому прочили финиш лишь на десятой строчке на его первой неделе (а он внезапно попал на седьмую позицию с заработком в $6,5 млн). Лента получила плохие отзывы в Штатах, так что место в топ-7 для нее можно считать успехом.

Только восьмой результат показал боевик «Робин Гуд: Начало», серьезно пострадавший от пагубных отзывов еще в ходе прошлого уикенда. Картина с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом заработала на минувших выходных всего $4,7, ее суммарная выручка на домашнем рынке прямо сейчас составляет скромные $21,7 млн.

Наконец, девятое и десятое места американского бокс-офиса по итогам уикенда достались триллеру Стива Маккуина «Вдовы» и комедийной драме «Зеленая книга», которую эксперты считают одним из главных претендентов на получение «Оскара» в начале будущего года. Заработали эти фильмы соответственно $4,4 млн и $3,9 млн.

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Добавим, что уже на следующих выходных во многих кинотеатрах Северной Америки стартует переизданная версия культового «Списка Шиндлера». Знаменитая драма Стивена Спилберга получит более 1000 мест.