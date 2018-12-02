«Буду слушать я теперь Валерию»: Шнур пообещал не быть лохом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил продюсеру Иосифу Пригожину, раскритиковавшему фанатов и творчество коллектива. Свой ответ Шнур опубликовал в инстаграме в стихотворной форме.

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию», — сочинил Шнуров.

Стихотворение не содержит в себе нецензурной брани, кроме того — Шнуров «шуточно» извинился за «пение как слышится». Кроме того, он пообещал «забрать все свои слова назад».

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Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявил, что группу «Ленинград» стоило бы оштрафовать «за мат в публичных местах как хайп». Сумма штрафа, по мнению продюсера, должна начинаться от 10 млн рублей, а не достигать 50 тыс. рублей, как сейчас.

«Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил продюсер.

Пригожин добавил, что «мы все думаем не головой, а нижним этажом», и в этом заключается «проблема».

В конце ноября лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине с гастролями. Музыкант отметил, что не согласен с призывающими «не поддаваться политическим ветрам» людьми. По словам Шнурова, в случае украинских гастролей его бы не приняли на Украине и в России.

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» – передает слова музыканта ФАН.

Сергей Шнуров внесен в базу украинского сайта «Миротворец» в 2017 году. Причиной стало выступления его группы в Севастополе. Музыкант отметил, что спокойно относится к возможности того, что его не пустят на Украину, и подчеркнул, что «не привык ломиться в закрытую дверь».

Неделю спустя Шнуров посвятил свое новое стихотворение в инстаграме запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. В произведении он пообещал приехать на Украину, когда ему исполнится 60 лет.

«Дорогие мои киевляне, к вам попасть сложно, как на Парнас», — написал Шнуров. Музыкант также выразил надежду, что страны помирятся в 2100-ом году,

сообщает НСН.

1 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех россиян в течение последних трех дней. Как отмечается, во въезде было отказано 99% российских граждан, желавших въехать на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, россияне либо не смогли подтвердить цель визита на Украину, либо же не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране. Некоторые отказы связаны с посещением Крыма, заявили в погранслужбе. Подчеркивается при этом, что российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 110 украинцам.

Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. Сначала он учился в духовной семинарии, получил диплом реставратора, после учился, но не стал заканчивать философский факультет.

После учебы перебивался различными подработками, успев побывать и грузчиком, и сторожем в детском саду, и стекольщиком, и кузнецом, и столяром, и даже дизайнером в рекламном агентстве, пока в 1991 году, наконец, не посвятил себя музыке, основав хардкор-рэп-группу «Алкорепица». Через несколько лет он перебрался в коллектив «Ухо Ван Гога», а в 1997-м запустил «Ленинград».