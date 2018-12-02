Волшебство Brexit: Гарри Поттер перешел на русский

Автор книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, перешла на русский язык в ходе спора в твиттере с главным спонсором пропагандистской кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом.

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Поначалу литераторша выразила свое возмущение «безмозглыми глупостями», которые она видит в новостях по поводу Brexit. Напомним, Роулинг является активной неприятельницей выхода Великобритании из Евросоюза.

«Богом клялась, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но for fuck's sake – каждый раз, выходя из своей писательской комнаты и включая новости, я вижу новые безмозглые глупости»,

– написала Роулинг в своем твиттере.

В ответ на это Бэнкс обвинил писательницу в высокомерии – особенно сторонника «Брексита» задела «писательская комната». Роулинг в долгу не осталась, и написала твит на корявом русском языке, обвинив Бэнкса в связях с российскими олигархами.

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», — гласит русскоязычное заявление литераторши.

Как сообщает НСН, журнал Forbes назвал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем этого года. За последние 12 месяцев автор книг о Гарри Поттере, по данным журнала, заработала $95 млн. Общее состояние писательницы составляет $650 млн.

Роулинг также активно критикует президента США Дональда Трампа, известного своей жесткой антииммигрантской политикой, сообщает ФАН. В июле британская писательница посвятила целых шесть твитов грамматической ошибке американского главы в твиттере. Литераторша опубликовала скриншот с сообщением главы США, назвав его «величайшим писателем на Земле». Трамп впоследствии удалил свою публикацию.

В октябре музыканты Великобритании отправили коллективное открытое письмо на имя премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй. В послании исполнители и композиторы резко выступили против Brexit — выхода страны из состава Евросоюза. Выход из Евросоюза — «добровольное заключение в культурной тюрьме». Из-за него культурному влиянию Британии будет нанесен «непоправимый ущерб».

Текст письма составил продюсер Боб Гелдоф, известный по главной роли в психоделическом фильме Pink Floyd: The Wall. Послание было опубликовано газетой The Guardian, свои подписи под письмом поставили Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Дэймон Албарн, Джарвис Кокер и Брайан Ино.

Кроме нарушения культурных связей, выход Британии из Евросоюза больно ударит по кошелькам артистов: выросли расходы на гастроли и звукозапись. «Доходы граждан снизились, у них стало меньше денег на походы в клубы, покупку музыки и футболок с любимыми музыкантами», — пожаловались артисты.

Отношение к Brexit разделило британский истеблишмент и богему напополам. К примеру, годом ранее вокалист культовой британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен поддержал выход из Евросоюза.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В разных частях королевства итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе поддержали Brexit.

Многие известные деятели культуры леволиберального толка встретили известия о выходе Британии из ЕС крайне негативно. В частности, писатель Нил Гейман, автор постмодернистской саги «Американские боги» в своем твиттере заявил: «Дорогое Соединенное Королевство. Удачи. Боюсь, что она вам понадобится».

Актер Хью Лори поздравил сторонников Brexit и заявил о переменах к худшему. По словам музыканта Джонни Марра, никто никогда не говорил, что большинство знает, что делает, и тем больше причин «для остальных из нас держаться вместе». Телеведущий Джеймс Корден выразил свои соболезнования британской молодежи. «Боюсь, сегодня вас подвели», — отметил он.

Писательница Джоан Роулинг призналась, что еще никогда не хотела волшебства так сильно, как теперь. Ранее автор книг о Гарри Поттере выразила уверенность, что Шотландия потребует независимости после Brexit.

Тем не менее, Brexit идет своим чередом: спустя год после референдума, в декабре 2017-го, Великобритания и Евросоюз согласовали основные вопросы первой фазы переговоров по Brexit и готовы перейти к следующему этапу — обсуждению будущих отношений и возможного переходного периода в них после выхода Великобритании из ЕС. О «существенном прогрессе» в переговорах заявила Еврокомиссия по итогам состоявшейся накануне встречи британского премьера Терезы Мэй с президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером.

При этом издание Bloomberg со ссылкой на статистические данные и результаты исследований полагает, что через 10 лет после заключения сделки ВВП Великобритании может сократиться на 5,5%, а доходы государства упадут на 1,8%. Из-за этого Brexit «влетит Терезе Мэй в копеечку».

Единственное потенциальное преимущество от сделки заключается в том, что она положит конец свободному передвижению граждан между Великобританией и странами Евросоюза, и в этом смысле сделка может быть истолкована как «возвращение британского контроля».