До лучших времен: Ротару отказалась петь в России

Известная украинская певица София Ротару отказалась участвовать в музыкальной премии «Песня года» из-за введенного на этой неделе военного положения на Украине.

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Музыкальная премия «Песня года» состоится в СК «Олимпийский» в субботу, 1 декабря, и в этот раз она пройдет без 71-летней артистки. Как объяснили источники в организации мероприятия kp.ru, данное решение было принято для того, чтобы не накалять ситуацию.

Сама артистка огорчена тем, что не сможет выступить на мероприятии. В то же время она выразила уверенность в том, что ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда Ротару сможет приезжать в Россию без страха за себя и семью.

Певица участвовала в 43-х церемониях «Песни года». В частности, она выступала на фестивале и после серьезного осложнения отношений между Россией и Украиной в 2014 году.

Помимо отмены участия в «Песне года» Ротару также отменила свои выступления на корпоративных мероприятиях в России.

Военное положение сроком на 30 дней было введено президентом Украины Петром Порошенко с 26 ноября. Соответствующий документ был опубликован 28 ноября.

Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда украинские суда незаконно вторглись в территориальные воды России и осуществляли там опасное маневрирование. На законные требования российских пограничников остановиться украинские корабли не отвечали, из-за этого спецслужбам России пришлось применить оружие. В результате три украинских моряка получили легкие ранения, но сразу же получили необходимую помощь. Российские пограничники задержали судна, а суд в Крыму отправил 24 украинских моряков в СИЗО на два месяца.

Россия назвала случившееся провокацией со стороны Украины, а президент России Владимир Путин заявил, что это было организовано самим Петром Порошенко в преддверии выборов в президенты страны.

Киев, в свою очередь, осудил такие действия российской стороны, обвинив в применении оружия по отношению к украинским морякам. Помимо военного положения на Украине также ввели запрет на въезд в страну мужчин в возрасте с 16 до 60 лет, которые являются гражданами России.

Впрочем, возвращаясь к «Песне года», отметим, что некоторые украинские звезды все же выступят на музыкальной премии.

Гости мероприятия увидят Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисию Повалий. Кстати, они уже подвергались осуждению на родине. В начале октября Верховная рада предлагала лишить Ани Лорак и Таисию Повалий звания народного артиста Украины, а Светлану Лободу — звания заслуженного артиста Украины.

«Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса» — указали в документе.

А вот певица Лайма Вайкуле с коллегами по сцене не солидарна и в Россию не рвется. На одной из своих пресс-конференций перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она приехать в Крым. В ответ на это она заявила, что не поедет выступать на полуостров, «какой бы гонорар мне ни предлагали», потому что европейцам туда ездить запрещено.

Впрочем, после того, как в соцсетях на нее обрушилась волна негатива, она решила пояснить свою позицию. Она сказала, что с большим удовольствием приедет в Крым и даже выступит там бесплатно, но это произойдет, когда страны ЕС отменят антироссийские санкции, введенные из-за присоединения полуострова к России. К тому же она уточнила, что никогда в жизни не критиковала Россию и обожает эту страну.

«Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: «Нет, я не буду работать». Разве это надо обсуждать?» — отметила артистка в эфире телеканала «Россия 1».

Она напомнила, что является обладательницей российского ордена Дружбы и никогда не высказывалась плохо «ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе».

«Я их всех люблю. У меня везде друзья», — подчеркнула Вайкуле.

Кстати, есть и другие украинские певцы, которые не хотят выступать в России. Так, например, от выступлений в России отказывается украинская группа «Океан Эльзы». К тому же об этом заявлял и участник международного конкурса песни «Евровидение-2018» от Украины Melovin. Артист говорил, что получал приглашения выступить как на территории России, так и в Донбассе.

«Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть», — приводит слова певца «112 Украина».

При этом Melovin подчеркнул, что не собирается совмещать свою творческую деятельность с политикой.