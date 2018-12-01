«Мы в полиции»: группу Ic3peak задержали в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали музыкантов московского электронного дуэта Ic3peak на вокзале в Новосибирске, где у них должен был пройти концерт. Об этом рассказал менеджер группы Олег Митрофанов.

«Мы находимся в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе Новосибирска. Нас здесь трое, плюс два сопровождающих, плюс местный организатор», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В МВД задержание музыкантов пока что не комментировали. В то же время представители Ic3peak сообщили в социальных сетях, что при аресте на одного из участников коллектива — Николая Костылева — «насильно надели наручники».

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28 ноября концерт группы Ic3peak, запланированный на 1 декабря в Новосибирске, был отменен. По словам менеджера, владельцы клуба неделю вели переговоры с правоохранителями, но в результате «площадка сдалась». Тогда Митрофанов сообщил, что исполнители ищут новую площадку для проведения концерта.

Накануне стало известно, что в Перми выступление Ic3peak было сорвано трижды. По неподтвержденным данным, полицейские угрожали посетителям мероприятия привлечением к административной ответственности, а от участников коллектива требовали немедленно уехать из города.

Аналогичная ситуация возникла у музыкантов и в других городах России: в Нижнем Новгороде группе пришлось сменить три площадки, прежде чем выступить, а в Казани полиция дала отыграть коллективу лишь 25 минут.

Тогда музыканты уточнили, что в клубы звонили из местных органов власти и ФСБ. «Наше выступление — не преступление. Мы будем делать концерт», — заявили исполнители.

После случившегося поклонники тут же посчитали, что виной всему стал недавно вышедшей клип группы на песню «Смерти больше нет» с последнего студийного альбома дуэта «Сказка». В нем вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке.

30 ноября стало известно, что выступление Ic3peak в Красноярске было отменено якобы из-за повреждения кабеля на площадке. Отмечалось, что это уже седьмой концерт группы, сорванный по тем или иным причинам.

Отмена концертов коснулась не только группу Ic3peak, но и других популярных российских исполнителей. 28 ноября выступление рэпера Элджея в Якутске отменили из-за угрозы срыва. По словам организаторов мероприятия, это произошло после того, как артисту пригрозили расправой.

В октябре этого года в Нижнем Новгороде местная прокуратура отменила сразу несколько концертов в связи с распространением запрещенной информации среди детей. В их числе выступления хип-хоп исполнителей Элджея, Матранга, Джа Калиба, а также поп-певицы Монеточки.

21 ноября концертный зал в Краснодаре отменил выступление рэпера Хаски. По словам менеджера хип-хоп исполнителя Андрея Орехова, причиной стало давление прокуратуры.

Как сообщали СМИ, сотрудники клуба Bounce, в котором должен был состояться концерт Хаски, получили от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона о защите детей от вредной информации.

После срыва концерта Хаски вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Рэпер был арестован по статье о мелком хулиганстве, однако 26 ноября арест был отменен.

Согласно адвокату исполнителя Алексею Аванесяну, Первомайский районный суд принял во внимание некие «исключительные личные обстоятельства» Хаски и удовлетворил его жалобу.

Преследования некоторых молодых музыкальных исполнителей начались спустя некоторое время после того, как один из отечественных чиновников отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру. В нем депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

Директор Службы внешней разведки и председатель оргкомитета по поддержке литературы Сергей Нарышкин в свою очередь предложил Минкульту поддерживать хип-хоп исполнителей правительственными грантами.