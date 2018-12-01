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«Мы в полиции»: группу Ic3peak задержали в Новосибирске

Полиция задержала участников группы Ic3peak в Новосибирске

Новосибирская полиция задержала музыкантов московской электронной группы Ic3peak. По словам представителей коллектива, при аресте на одного из участников «насильно надели наручники».

Сотрудники полиции задержали музыкантов московского электронного дуэта Ic3peak на вокзале в Новосибирске, где у них должен был пройти концерт. Об этом рассказал менеджер группы Олег Митрофанов.

«Мы находимся в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе Новосибирска. Нас здесь трое, плюс два сопровождающих, плюс местный организатор», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В МВД задержание музыкантов пока что не комментировали. В то же время представители Ic3peak сообщили в социальных сетях, что при аресте на одного из участников коллектива — Николая Костылева — «насильно надели наручники».

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28 ноября концерт группы Ic3peak, запланированный на 1 декабря в Новосибирске, был отменен. По словам менеджера, владельцы клуба неделю вели переговоры с правоохранителями, но в результате «площадка сдалась». Тогда Митрофанов сообщил, что исполнители ищут новую площадку для проведения концерта.

Накануне стало известно, что в Перми выступление Ic3peak было сорвано трижды. По неподтвержденным данным, полицейские угрожали посетителям мероприятия привлечением к административной ответственности, а от участников коллектива требовали немедленно уехать из города.

Аналогичная ситуация возникла у музыкантов и в других городах России: в Нижнем Новгороде группе пришлось сменить три площадки, прежде чем выступить, а в Казани полиция дала отыграть коллективу лишь 25 минут.

Тогда музыканты уточнили, что в клубы звонили из местных органов власти и ФСБ. «Наше выступление — не преступление. Мы будем делать концерт», — заявили исполнители.

После случившегося поклонники тут же посчитали, что виной всему стал недавно вышедшей клип группы на песню «Смерти больше нет» с последнего студийного альбома дуэта «Сказка». В нем вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке.

30 ноября стало известно, что выступление Ic3peak в Красноярске было отменено якобы из-за повреждения кабеля на площадке. Отмечалось, что это уже седьмой концерт группы, сорванный по тем или иным причинам.

Отмена концертов коснулась не только группу Ic3peak, но и других популярных российских исполнителей. 28 ноября выступление рэпера Элджея в Якутске отменили из-за угрозы срыва. По словам организаторов мероприятия, это произошло после того, как артисту пригрозили расправой.

В октябре этого года в Нижнем Новгороде местная прокуратура отменила сразу несколько концертов в связи с распространением запрещенной информации среди детей. В их числе выступления хип-хоп исполнителей Элджея, Матранга, Джа Калиба, а также поп-певицы Монеточки.

21 ноября концертный зал в Краснодаре отменил выступление рэпера Хаски. По словам менеджера хип-хоп исполнителя Андрея Орехова, причиной стало давление прокуратуры.

Как сообщали СМИ, сотрудники клуба Bounce, в котором должен был состояться концерт Хаски, получили от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона о защите детей от вредной информации.

После срыва концерта Хаски вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Рэпер был арестован по статье о мелком хулиганстве, однако 26 ноября арест был отменен.

Согласно адвокату исполнителя Алексею Аванесяну, Первомайский районный суд принял во внимание некие «исключительные личные обстоятельства» Хаски и удовлетворил его жалобу.

Преследования некоторых молодых музыкальных исполнителей начались спустя некоторое время после того, как один из отечественных чиновников отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру. В нем депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

Директор Службы внешней разведки и председатель оргкомитета по поддержке литературы Сергей Нарышкин в свою очередь предложил Минкульту поддерживать хип-хоп исполнителей правительственными грантами.