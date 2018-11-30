Радость и боль Шнурова: что произошло на «Голосе»

На музыкальном проекте «Голос. Перезагрузка» подошла к концу скоротечная — уложившаяся всего в две пятницы — стадия поединков, по итогам которой команды каждого из наставников уменьшились вдвое (с 12-и конкурсантов до шести).

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Почетное право открывать очередную серию проекта выпало подопечным Сергея Шнурова Дарии Гроссман и Рите Крон. Выступление конкурсанток получилось невероятно колоритным и даже сексуальным — так горячо композицию Владимира Преснякова-младшего «Стюардесса по имени Жанна» на «Голосе» уж точно не исполняли. По окончании номера в полном восторге от девушек были и зал, и члены жюри, а вот Шнурову оставалось только посочувствовать — выгонять с проекта кого-то из выступивших он явно не хотел. Сергей долгое время пытался протолкнуть в следующую стадию обеих участниц, однако, осознав, что это невозможно, с нескрываемой грустью был вынужден попрощаться с Крон.

Следующие соискатели удачи — Константин Битеев и Лаура Пленкина из команды Басты — порадовали зрителей лиричным исполнением песни Эда Ширана и Бейонсе «Perfect Duet». Номер не особо понравился «сенсеям», чего они в целом и не скрывали: артистов, в частности, обвинили в нехватке соревновательного духа, отсутствии необходимой энергии, а также использовании Константином «бесполезной» гитары. Дальше, впрочем, пошел именно он.

Следом в бой вступили ученики Константина Меладзе Маржана Макишева и Светлана Жаворонкова, стартовавшие в плей-офф композицией Принса «Purple Rain». Выступление девушек больше всего впечатлило Ани Лорак.

«Две Ареты Франклин стоят на сцене», — после такого комплимента участницам, кажется, уже было более-менее все равно на решение Меладзе. Свой выбор Константин, предварительно пожурив подопечных за допущенные ошибки, все-таки сделал, указав на Маржану.

Не обошлось без критики и по итогам совместного номера Арпи Абкарян и Амирхана Умаева, спевших «Беги по небу» Максима Фадеева. Так, Шнуров обругал текст песни, а Меладзе расстроился ее «фривольным» исполнением. Дальше — по решению наставницы конкурсантов Лорак — в итоге пошел Амирхан.

Настоящий огонь на сцене разожгли подопечные Шнурова (что уже стало тенденцией) Илиана Санчес и Татьяна Шабанова, выступавшие следом. Девушки восхитили зал великолепным по энергетике исполнением песни «Bang Bang» Арианы Гранде, Джесси Джей и Никки Минаж, тем самым одновременно и порадовав, и расстроив учителя: тому опять пришлось выбирать между заслуживающими как минимум финала участницами.

Назвав свою команду «ужасной», огорченный жестким регламентом конкурса Шнуров выбрал для участия в следующем раунде Татьяну.

Не менее тяжелый выбор выпал на долю Лорак, который пришлось выносить вердикт после чудесного лиричного выступления Ольги Шитовой и Таймураза Хадарцева, исполнявших знаменитую композицию Земфиры «Жить в твоей голове». Взяв театральную паузу, певицы указала на Ольгу.

В следующий раунд пробилась и Карина Арбельяни, подопечная Василия Вакуленко, выступавшая в дуэте с Анной Пингиной (девушки классно спели «Otherwise» группы Morcheeba). В то же время сама Анна, кажется, была шокирована решением Басты, хоть и приняла его с достоинством.

Очень сильным получилось выступление Софии Тарасовой и Екатерины Коротковой, членов команды Меладзе. Девушки практически идеально исполнили композицию «Обійми» группы «Океан Ельзи». К сожалению, правила есть правила, а значит, одной из них не было суждено пройти дальше. Этой самой «одной» оказалась 17-летняя Короткова — услышав вердикт от наставника, она призналась, что не планировала покидать шоу так рано, «но придется».

«Слил парня», — заявил Баста Шнурову после заключительного решения Сергея в рамках стадии поединков. Выбор лидера группы «Ленинград» и правда был достаточно спорным: Джек Джипси, исполнивший вместе с Софией Легран творение группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», был буквально создан для выступления с этой песней и уж точно не заслуживал вылета. Шнуров, однако, объяснил свое решение максимально логично, выразив мнение, что Джеку этот проект банально не нужен, так как он является готовым артистом, а вот с Легран еще можно и нужно работать.

Представленный следом номер Басты, основанный на композиции «Лето без тебя», при этом другим наставникам не понравился (кажется, это вообще был не вечер Василия). Поблагодарив исполнителей, артист оставил в шоу Ксену Иванову, тогда как Сергею Ламаса пришлось с проектом попрощаться.

Арина Багарякова и Томас Грациозо из коллектива Лорак в свою очередь исполнили песню «Set Fire to the Rain» великолепной Адель. Выбирая между подопечными, Ани сделала ставку на мужчину.

Наконец, закрыли осеннюю часть «Голоса» конкурсанты Меладзе Люсия Знаменская и Петр Захаров, спевшие «Давай присядем и поговорим». По решению Константина остался в «Перезагрузке» Петр.

Добавим, что уже на следующей неделе на «Голосе» начнется нокаут-раунд — одна из самых любопытных и зрелищных стадий проекта. Наставники разобьют свои команды на тройки, где каждый из участников исполнит по одной песне. В полуфинал конкурса пройдет лишь один представитель каждого из трио.