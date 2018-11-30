Плейлист: Майли Сайрус, ученик Серебренникова и Трэвис Скотт

Майли Сайрус и Марк Ронсон — «Nothing Breaks Like a Heart»

Совместная работа повзрослевшей Ханны Монтаны и продюсера Марка Ронсона, в свое время создавшего композицию «Uptown Funk», клип к которой на ютьюбе посмотрели более 3 млрд (!) человек, обещает стать абсолютным хитом сезона: здесь есть и запоминающийся мотив, и провокационные перемещения Сайрус по салону автомобиля, и ее классный вокал, и (внезапно) социальный посыл. Съемки ролика, что примечательно, проходили в Киеве.

Ариана Гранде — «thank u, next»

Клип на один из главных треков грядущего альбома Арианы Гранде телепортирует зрителя прямиком в классические романтические комедии нулевых, благо что с юмором у его создателей явно нет проблем (вставки в видео — супер). А еще в ролике снялась мама Стифлера (Дженнифер Кулидж) из «Американского пирога», что автоматически делает его одним из главных на уходящей неделе.

Рэпер Трэвис Скотт, бойфренд светской львицы Кайли Дженнер и отец ее новорожденной дочки, продолжает экранизацию альбома «Astroworld». В «Yosemite» музыкант сумел смешать в гармоничный визуальный коктейль, казалось бы, абсолютно чуждые друг другу вещи — тропический лес, парк аттракционов и космос. Главное, не показывать видео Никки Минаж, с недавних пор находящейся в состоянии медийной войны со Скоттом и его девушкой.

Arctic Monkeys — «Anyways»

Британские инди-рокеры Arctic Monkeys выпустили дополнительную песню к их последнему альбому «Tranquility Base Hotel & Casino», которая появилась в продаже еще в мае. Трек, как и сама пластинка, пришелся по душе далеко не всем фанатам «олдового» звучания коллектива, но в отрыве от прошлого звучит как минимум неплохо.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6138552/track/45699484'>Anyways</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/208167'>Arctic Monkeys</a> на Яндекс.Музыке

Tesla Boy — «Compromise»

Режиссером нового клипа российской электропоп-группы Tesla Boy, исполняющей песни на английском языке, выступил Александр Горчилин, артист «Гоголь-центра» и ученик Кирилла Серебренникова, недавно выпустивший на экраны прекрасную драму «Кислота». «Compromise» — тот самый случай, когда усилиями талантливых людей обычное музыкальное видео без спецэффектов и грандиозного бюджета превращается в полноценную короткометражку, достойную участия в фестивалях.

Frakkur — SFTLB2

2018 год стал одним из самых мрачных в долгой и славной истории исландской группы Sigur Rós, играющей во всех отношениях сказочную музыку. Хотя бы по той причине, что ударнику Орри Паудлю Дирасону пришлось покинуть коллектив на фоне харассмент-скандала. Именно поэтому выпущенный на неделе сборник ранее неизданных песен фронтмена Йонси Биргиссона для поклонников Sigur Rós подобен глотку свежего воздуха. Сам релиз смысла комментировать нет — его необходимо лишь слушать и наслаждаться.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6117686/track/45558902'>SFTLB2</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3542849'>Frakkur</a> на Яндекс.Музыке

Mirele — «Скользко»

На днях участница группы «МЫ» Ева Гурари, выступающая под псевдонимом Mirele, выпустила сольный альбом «Люболь». «Скользко» же, пожалуй, одна из лучших работ с этой пластинки, которая должна стать абсолютным «мастхэвом» для всех фанатов (точнее — их плейлистов) популярного и самобытного коллектива.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6062990/track/45177890'>Скользко</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6410084'>Mirele</a> на Яндекс.Музыке

Бонус: Нелли Фуртадо — «Say it right»

В день публикации плейлиста знаменитой канадке португальского происхождения исполняется 40 лет, а посему подборка попросту не может обойтись без этой песни.