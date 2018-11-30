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Ральф-захватчик: на кого пойдут американцы

Прогноз американского бокс-офиса на ближайшие выходные

Кадр из фильма «Ральф против интернета» (2018) Walt Disney Pictures
Кадр из фильма «Ральф против интернета» (2018)
Очередная победа сиквела «Ральфа», скромный старт хоррора «Одержимость Ханны Грэйс» и общее падение сборов — «Газета.Ru» представляет прогноз американского бокс-офиса на стартовавший уикенд.

На минувшей неделе в Штатах отмечали День Благодарения, и по такому случаю студии выпустили в прокат ряд крупных новинок: в праздничные дни в американских кинотеатрах стартовали, в частности, мультик «Ральф против интернета», спортивная боксерская драма «Крид 2» и боевик «Робин Гуд: Начало». Нынешний уикенд похвастаться таким обилием ярких новинок не может (и это еще мягко сказано) — из дебютантов здесь может отметить разве что хоррор «Одержимость Ханны Грэйс» (или, если угодно, «Кадавр»). Учитывая скупость этих выходных, в топ-10 бокс-офиса США за 30 ноября — 2 декабря, скорее всего, почти не будет изменений по сравнению с предыдущей десяткой сильнейших.

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Так, первую строчку вновь займет сиквел «Ральфа», одного из лучших анимационных проектов Disney последних лет. Согласно ожиданиям, лента соберет около $26 млн, имея 4000+ мест. Ранее продолжение приключений добродушного громилы и его непоседливой подруги Ванилопы фон Кекс показало второе по величине открытие, приуроченное ко Дню Благодарения, заработав в ходе пяти стартовых дней почти $84,5 млн. Серьезное падение лидера (не в плане позиции, но в плане выручки) в целом вписывается в общую картину начавшихся выходных: эксперты предполагают, что общая доходность этого уикенда будет на порядок меньше, чем у его предшественника.

Вторым, по мнению прогнозистов, должен финишировать «Крид 2», сиквел спортивной драмы с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне, на днях объявившим об окончательном расставании с культовой ролью. Картина Стивена Кейпла-младшего крайне успешно стартовала в прокате, возглавив вневременной рейтинг наиболее прибыльных неанимированных премьер приуроченного ко Дню Благодарению уикенда (за 21-25 ноября она собрала $55,8 млн), и на этих выходных должна пополнить собственную кассу еще на $18 млн.

Как и в предыдущий раз, замкнет первую тройку американского бокс-офиса мультфильм «Гринч» (чуть более $17 млн), для которого это будет уже четвертый уикенд в топ-3 рейтинга. Сдержав натиск «Ральфа 2», похитившего у экранизации истории о популярном зеленом ворчуне часть аудитории, анимационное творение Universal семимильными шагами движется к попаданию в десятку самых заработавших на домашней арене за этот год проектов.

Прямо следом, вероятно, расположится еще один сиквел (такие уж времена) — блокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» ($15,6 млн), сценарий которого написала сама Джоан Роулинг, создательница чудесной вселенной Гарри Поттера. Высокобюджетная лента Дэвида Йейтса, получившая на родине не самые позитивные отзывы, по-прежнему не может похвастаться огромными сборами в США (всего $122 млн), зато до сих пор прекрасно чувствует себя «на выезде», где уже заработала почти $350 млн.

Последним представителем топ-5 по итогам этих выходных, согласно ожиданиям, будет великолепная «Богемская рапсодия», байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen. В свой пятый уикенд в американском прокате картина заработает в Штатах примерно $7,7 млн.

Шестая строчка достанется комедии с Марком Уолбергом и Роуз Бирн «Семья по-быстрому», чья выручка за 30 ноября — 2 декабря составит приблизительно 6,5 млн.

В свою очередь седьмым станет главный неудачник минувшего уикенда — уже упомянутый ранее боевик «Робин Гуд: Начало», заработавший в праздничные дни всего $14,2 млн. Его второй «блин», нарушая логику известной пословицы, выйдет еще более грустным комом и в денежном эквиваленте будет равен $4,3 млн.

Восьмое и девятое места, по мнению экспертов, займут соответственно триллер Стив Маккуина «Вдовы» ($4,2 млн)...

и один из главных претендентов на получение «Оскара» в будущем году «Зеленая книга» (чуть более $2,8 млн).

Наконец, замкнет топ-10 американского бокс-офиса единственный новичок списка — ужастик «Одержимость Ханны Грэйс», который заработает примерно $2,8 млн, имея 2000+ мест.