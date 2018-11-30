Ральф-захватчик: на кого пойдут американцы

На минувшей неделе в Штатах отмечали День Благодарения, и по такому случаю студии выпустили в прокат ряд крупных новинок: в праздничные дни в американских кинотеатрах стартовали, в частности, мультик «Ральф против интернета», спортивная боксерская драма «Крид 2» и боевик «Робин Гуд: Начало». Нынешний уикенд похвастаться таким обилием ярких новинок не может (и это еще мягко сказано) — из дебютантов здесь может отметить разве что хоррор «Одержимость Ханны Грэйс» (или, если угодно, «Кадавр»). Учитывая скупость этих выходных, в топ-10 бокс-офиса США за 30 ноября — 2 декабря, скорее всего, почти не будет изменений по сравнению с предыдущей десяткой сильнейших.

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Так, первую строчку вновь займет сиквел «Ральфа», одного из лучших анимационных проектов Disney последних лет. Согласно ожиданиям, лента соберет около $26 млн, имея 4000+ мест. Ранее продолжение приключений добродушного громилы и его непоседливой подруги Ванилопы фон Кекс показало второе по величине открытие, приуроченное ко Дню Благодарения, заработав в ходе пяти стартовых дней почти $84,5 млн. Серьезное падение лидера (не в плане позиции, но в плане выручки) в целом вписывается в общую картину начавшихся выходных: эксперты предполагают, что общая доходность этого уикенда будет на порядок меньше, чем у его предшественника.

Вторым, по мнению прогнозистов, должен финишировать «Крид 2», сиквел спортивной драмы с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне, на днях объявившим об окончательном расставании с культовой ролью. Картина Стивена Кейпла-младшего крайне успешно стартовала в прокате, возглавив вневременной рейтинг наиболее прибыльных неанимированных премьер приуроченного ко Дню Благодарению уикенда (за 21-25 ноября она собрала $55,8 млн), и на этих выходных должна пополнить собственную кассу еще на $18 млн.

Как и в предыдущий раз, замкнет первую тройку американского бокс-офиса мультфильм «Гринч» (чуть более $17 млн), для которого это будет уже четвертый уикенд в топ-3 рейтинга. Сдержав натиск «Ральфа 2», похитившего у экранизации истории о популярном зеленом ворчуне часть аудитории, анимационное творение Universal семимильными шагами движется к попаданию в десятку самых заработавших на домашней арене за этот год проектов.

Прямо следом, вероятно, расположится еще один сиквел (такие уж времена) — блокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» ($15,6 млн), сценарий которого написала сама Джоан Роулинг, создательница чудесной вселенной Гарри Поттера. Высокобюджетная лента Дэвида Йейтса, получившая на родине не самые позитивные отзывы, по-прежнему не может похвастаться огромными сборами в США (всего $122 млн), зато до сих пор прекрасно чувствует себя «на выезде», где уже заработала почти $350 млн.

Последним представителем топ-5 по итогам этих выходных, согласно ожиданиям, будет великолепная «Богемская рапсодия», байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen. В свой пятый уикенд в американском прокате картина заработает в Штатах примерно $7,7 млн.

Шестая строчка достанется комедии с Марком Уолбергом и Роуз Бирн «Семья по-быстрому», чья выручка за 30 ноября — 2 декабря составит приблизительно 6,5 млн.

В свою очередь седьмым станет главный неудачник минувшего уикенда — уже упомянутый ранее боевик «Робин Гуд: Начало», заработавший в праздничные дни всего $14,2 млн. Его второй «блин», нарушая логику известной пословицы, выйдет еще более грустным комом и в денежном эквиваленте будет равен $4,3 млн.

Восьмое и девятое места, по мнению экспертов, займут соответственно триллер Стив Маккуина «Вдовы» ($4,2 млн)...

и один из главных претендентов на получение «Оскара» в будущем году «Зеленая книга» (чуть более $2,8 млн).

Наконец, замкнет топ-10 американского бокс-офиса единственный новичок списка — ужастик «Одержимость Ханны Грэйс», который заработает примерно $2,8 млн, имея 2000+ мест.