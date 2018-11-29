Хроники Льюиса: каким был создатель Нарнии

«Хроники Нарнии» и не только

Самым известным творением Клайва Стейплса Льюиса является, безусловно, фэнтезийный цикл «Хроники Нарнии», пользующийся огромной популярностью и по сей день. Серия, состоящая из семи повестей, получила множестве теле- и киноэкранизаций, театральных постановок, а также ряд воплощений в мире компьютерных игр. Первая книга из цикла была написана автором в 1950 году, всего же на создание гепталогии у него ушло менее десяти лет.

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Любовь к фэнтезийным вселенным появилась у писателя задолго до создания «Нарнии» — в детстве. Еще будучи ребенком, он вместе со старшим братом Уорни придумали Самшит, вымышленный мир, населенный фантастическими животными, который описывался в небольших рассказах.

Многие персонажи «Хроник» родились в сознании Льюиса за много лет до начала работы над ними. Так, образ фавна он почерпнул из собственной юности, вспомнив о первой встрече с незнакомыми ему сверстниками, прототипом Люси стала девушка Джун Флюэтт, в годы Второй мировой войны проживавшая в доме автора, а Квакля-бродякля он срисовал со своего садовника.

Примечательно, что сам Льюис не считал «Нарнию» своим важнейшим и лучшим творением, — а их у преподавателя истории литературы в Оксфорде было немало. По ходу жизни он, в частности, опубликовал серию книг в жанре апологетики, несколько сборников стихов, одно историко-литературное исследование и ряд научно-фантастических романов.

Две войны

Летом 1917 года Льюис поступил в Оксфордский университет, однако уже вскоре обучение ему пришлось отложить: юношу призвали в ряды британской армии, которая тогда участвовала в Первой мировой войне. В должности второго лейтенанта писателя отправили на линию фронта в долину французской реки Сомма, где годом ранее произошла одна из самых кровопролитных битв в истории человечества. В апреле 1918-го Льюис получил тяжелое ранение, в результате которого надолго попал в госпиталь, а затем был демобилизован.

Когда Великобритания вступила во Вторую мировую войну, автору было 40. Он всячески пытался вернуться в военные ряды, предлагая свои услуги британским ВС, однако в руководстве армии предложения писателя неизменно отвергались. Свой немалый вклад в общую победу, впрочем, Льюис все же внес: на протяжении нескольких лет он вел общенациональные религиозные радиопередачи, которые поднимали дух соотечественников и впоследствии принесли ему всенародную любовь. Кроме того, он регулярно принимал в своем доме детей, эвакуированных из близлежащих городов во время военных действий.

Отношения со «второй матерью»

Во время Первой мировой войны Льюис сблизился с кадетом британской армии Пэдди Муром. Видя, как едва ли не ежедневно гибнут товарищи, юноши заключили между собой договор, согласно которому в случае смерти одного из них другой брал на себя полную опеку над семьей друга. Приятель Клайва был убит незадолго до капитуляции Четверного союза, и Льюис, сдержав обещание, вскоре стал полноправным членом семьи погибшего. Особо теплые отношения у писателя сложились с матерью Мура — Джейн. Потеряв собственную мать в раннем возрасте и не питая особой любви к отцу, он обрел в женщине, которая была старше его почти на 30 лет, «вторую маму».

В начале 30-х Льюис вместе с Джейн Мур, ее дочерью Морин и родным братом Уорни приобрел дом на окраине Оксфорда, где они впоследствии жили на протяжении пары десятилетий.

Уже после смерти писателя некоторые биографы предположили, что автора и мать его погибшего друга связывали еще и любовные отношения, — такой вывод историки сделали, основываясь на расположении их спален, а также на показаниях дочери Мур и некоторых близких друзей обладателя медали Карнеги. Косвенно подтверждает эти догадки и тот факт, что впервые женился Льюис лишь после кончины Джейн в 1951-м.

«Инклинги» и дружба с Толкином

Одним из близких друзей Льюиса был Джон Толкин, автор культовых фэнтези «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Писатели познакомились в 1926 году на собрании английского факультета Оксфордского университета и вскоре стали тесно общаться, найдя друг друга крайне остроумными и наделенными незаурядным интеллектом.

Толкин поспособствовал возвращению приятеля к христианской вере: в детстве Льюис регулярно посещал ирландскую церковь, однако уже ближе к наступлению совершеннолетия стал ярым атеистом, углубившись в оккультизм и язычество. Будучи убежденным католиком, Толкин недоумевал относительно религиозных убеждений товарища и вечерами напролет беседовал с ним на эту тему, пытаясь переубедить. В начале 1930-х Льюис все-таки поддался влиянию друга и стал членом англиканской церкви, чем согласно легенде, несколько огорчил Толкина: тот якобы хотел от приятеля обращения в католицизм.

Спустя еще несколько лет писатели стали фактическими основателями и основным ядром литературно-дискуссионной группы «Инклинги», в состав которой в разные годы входили Чарльз Уильямс, Оуэн Барфилд, Адам Фокс и другие знаменитые представители оксфордских академических кругов.

Смерть, оставшаяся незамеченной

Серьезные проблемы со здоровьем у Льюиса начались летом 1961 года, когда на фоне воспаления почек автору было диагностировано заражение крови. Оставив на время преподавание в Кембридже, писатель всерьез взялся за лечение и спустя пару лет, по словам его близких, был практически полностью здоров.

В июле 1963-го, однако, британца постиг не менее страшный недуг — в результате сердечного приступа он ненадолго впал в кому, что окончательно подорвало его функциональное состояние. Прожив еще два года, Льюис умер в возрасте 64 лет.

Удивительно, но смерть создателя цикла «Хроники Нарнии» осталась во многом незамеченной мировыми (и даже некоторыми британскими) СМИ. Дело в том, что в тот же день, 22 ноября 1963 года, в Далласе был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, тогда как в Калифорнии умер знаменитый соотечественник Льюиса Олдос Хаксли, создатель программного романа-антиутопии «О дивный новый мир».