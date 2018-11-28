«Ничего не нарушает»: Кремлю не мешает британское подданство Брилева

Российский телеведущий, заместитель директора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев на абсолютно законных основаниях имеет британское подданство, и президент России Владимир Путин знает об этом, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков радиостанции «Эхо Москвы».

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«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Днем ранее Брилев сам рассказал о своем двойном гражданстве и также выразил недоумение тем, какое громкое звучание этому факту придал блогер Алексей Навальный.

«Подтвердились мои опасения: расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал Брилев в фейсбуке.

Он пояснил, что законодательство не накладывает на журналистов никаких ограничений в этом, передает НСН.

«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил.

К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет. Чистую правду сказала моя жена Ира: у нее британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — детализировал журналист.

Он также добавил, что как творческая личность открыт для международного сотрудничества.

«На днях в соавторстве с британским историком (да, признаюсь, Алексей Анатольевич!) я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Еще (сдаваться — так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а

мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео», — резюмировал Брилев.

В сентябре президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума прокомментировал обвинения Лондона в адрес двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти считают, что именно они совершили нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Путин уточнил, что оба являются гражданскими лицами и призвал их самостоятельно выйти на контакт с российскими СМИ, чтобы представить свою версию случившегося. Вопрос о Петрове и Боширове российскому лидеру задал именно модератор дискуссии – Сергей Брилев, сообщает ФАН.

В июне нынешнего года российский телеведущий, артист и шоумен Иван Ургант получил гражданство Израиля. В воскресенье, 10 июня, он появился в отделе по приему новых репатриантов в аэропорту Бен-Гурион, где получил удостоверение личности гражданина Израиля (ID-карту гражданина). Как стало известно,

процедуру репатриации Ургант проходил вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

Согласно одному из недавних опросов Gullup, проведенному в 156 странах, 14% взрослого населения Земли (старше 15 лет) заявили, что не прочь были бы эмигрировать. Это примерно 710 миллионов человек. На первом месте — по понятным причинам — в качестве наиболее желанной страны для иммиграции США (21%), на втором — Германия (6%). Канада, Британия, Франция привлекают по 5% потенциальных мигрантов. Далее с 2% идут Австралия, Саудовская Аравия, Испания, Швейцария и Италия.

Примерно на 20 стран претендуют две трети всех потенциальных мировых мигрантов. На Россию, кстати, тоже претендуют, — примерно 1%, то есть — 7 млн человек. Эмиграционные настроения росли в последние 5-10 лет в Латинской Америке, странах Карибского бассейна, Северной Африке и ряде европейских стран, не входящих в ЕС. В остальном мире, в частности, в Азии число потенциальных эмигрантов остается стабильным.