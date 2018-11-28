«Задыхался и хрипел»: уголовное дело о смерти Марьянова

Следствие предъявило обвинение директору подмосковного лечебного учреждения по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области директору реабилитационного центра «Феникс» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно в незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — передает ТАСС сообщение ГСУ.

По сообщению помощника руководителя ГСУ Евгении Кирюшиной, судебно-медицинская экспертиза по уголовному делу о смерти Марьянова все еще не завершена.

Следствие располагает данными о том, что с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, которые могли препятствовать применению конкретных лекарственных средств. Уточняется, что данные препараты должны назначаться строго врачом и продаваться по рецепту. Также известно, что несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, ему долгое время не вызывали «скорую», лишив своевременной и квалифицированной помощи.

Ранее представитель подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий сообщила, что по уголовному делу были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы. Заключения специалистов дадут прояснят причину смерти и то, можно ли было ее избежать в том случае, если персонал реабилитационного центра вызвал бы скорую помощь при первых же жалобах актера.

Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет 15 октября 2017 года, официальная причина смерти — оторвавшийся тромб. Спустя год о последних часах жизни актера решился рассказать бывший пациент лечебного учреждения Роман Истомин.

«Был изначально в подавленном состоянии. Видно было, что он находился в запое. Потом стал приходить в себя, начал планировать дальнейшую жизнь», — рассказал он.

По словам Романа, когда актер узнал, что из «Феникса» его пока не собираются отпускать, он стал вести себя беспокойно. В ответ на это врачи центра стали «закалывать актера сильнодействующими препаратами».

«Вводили ему галоперидол и другие препараты через каждые два часа. После укола минут через 20 у Дмитрия речь становилась заторможенной, путаной, координация движений нарушалась», — поделился Истомин.

По словам экс-пациента клиники, в день смерти Марьянов не мог держаться на ногах, жаловался на боли в спине и просил о помощи.

«Я сказал персоналу центра, они отмахнулись: мол, это он сбежать хочет, — требует неотложку, чтобы из центра улизнуть. Сказали, что похоже на белую горячку, бредит. На самом деле было уже видно, что человеку реально очень плохо. Он начал задыхаться, хрипеть», — вспоминает Роман.

Очевидец уверен, что жизнь актера можно было бы спасти, если бы в центре работали компетентные врачи, а не волонтеры, которые сами — бывшие пациенты. Истомин упомянул о угрозах, которые поступали к нему из «Феникса», поэтому долгое время он молчал.

Некоторое время под подозрением в причастности к смерти находилась вдова Марьянова — Ксения Бик, которая до сих пор очень тяжело переживает утрату любимого.

15 октября этого года, в годовщину смерти актера в эфир вышел выпуск передачи Андрея Малахова под названием «Год без Радуги: Тайны личной жизни и загадка смерти Дмитрия Марьянова». На прошлой неделе мать вдовы актера — Марина Бик написала открытое письмо Малахову, в котором пристыдила его за эфиры, посвященные Дмитрию.

«Пишу открытое письмо Андрею Малахову. Захотела сказать ваш «Прямой эфир» скоро вновь «встряхнет» болото (по поводу моего любимого зятя, который стал для нашей семьи родным человеком). Скажу, как мать и бабуся: «Я не юрист. Но есть профессионалы, которые помогут нам защитить честь и достоинство фамилии Бик и Марьянова... В какой момент случился перелом сознания, когда вы обрели право перемалывать судьбы людей?!» — написала теща покойного актера в своем фейсбуке.