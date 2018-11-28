Великая ответственность: Человек-паук станет женщиной

Американская кинокомпания Sony Pictures начала производство продолжения и спин-оффа мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», мировая премьера которого состоится на следующей неделе (российская — еще спустя семь дней). По информации издания Deadline, сиквел продолжит историю подростка Майлза Моралеза, Человека-паука из альтернативной вселенной и главного персонажа выходящей в декабре анимационной ленты. Сценарий для картины напишет Дэйв Каллахэм, автор «Неудержимых» и «Чудо-женщины: 1984».

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Режиссером проекта выступит Хоаким Дос Сантос, создатель многосерийных мультфильмов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Лига справедливости: Без границ».

Куда интереснее выглядят планы Sony на спин-офф грядущей премьеры. Ожидается, что в центре его сюжета будут несколько Женщин-пауков, одной из которых станет Гвен Стейси (Гвен-паук). Она, к слову, также появится в оригинальном мультфильме серии.

Сценаристом картины назначена малоизвестная Ребека Ф. Смит, тогда как режиссерское кресло мультфильма, скорее всего, займет Лорен Монтгомери, на протяжении долгих лет работавшая над проектами DC, главного конкурента вселенной Marvel, являющейся родиной Человека-паука во всех его вариациях.

Продюсером обоих мультфильмов выступит Эми Паскаль, известная по блокбастеру «Человек-паук: Возвращение домой». До недавнего времени она занимала пост сопредседателя Sony Pictures, однако из-за утекших в результате хакерской атаки данных (выяснилось, что Паскаль нелестно отзывалась о многих актерах и Бараке Обаме) ей пришлось оставить эту должность. После этого она посвятила себя продюсированию различных проектов.

Согласно источнику, решение о создании сольника Спайдервумен родилось в Sony во многом благодаря движению #MeToo, деятельность которого привела к росту популярности фильмов с супергероинями.

Конкуренты студии в этом плане сыграли на опережение: DC может похвастаться достаточно неплохой экранизацией комиксов про Чудо-женщину, Marvel Studios — обилием ярких женских персонажей и скорым дебютом Капатана Марвел, которая должна будет спасти половину вселенной.

В июле 2019-го состоится премьера еще одного полнометражного фильма про Спайдермена — «Человек-паук: Вдали от дома», роль Питера Паркера в котором исполнит Том Холланд. Съемки супергеройского боевика за авторством режиссера Джона Уоттса завершились в октябре этого года.

Как известно, права на одного из самых популярных персонажей в истории индустрии принадлежат Sony, однако пару лет назад компания «сжалилась» над Marvel Studios, разрешив конкуренту использовать героя в своих картинах. Воссоединение Человека-паука с Железным человеком, Капитаном Америкой и другими популярными персонажами Marvel произошло в рамках фильма «Первый мститель: Противостояние», который вышел на экраны в 2016-м. Спустя год состоялась премьера и сольной картины о Паркере, получившей название «Человек-паук: Возвращение домой». «Вдали от дома» будет прямым сиквелом этой ленты.

Создавала фильмы о Человеке-пауке и сама Sony. В нулевых фанаты супергероя были в восторге от трилогии Сэма Рейми, роль Питера Паркера в которой исполнил Тоби Магуайр («Великий Гэтсби», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), а в следующем десятилетии свет увидела сомнительная дилогия «Новый Человек-паук», где Спайдермена сыграл Эндрю Гарфилд, номинант на премию «Оскар» за военную драму «По соображениям совести».

Всего пару недель назад, 12 ноября, не стало культового автора комиксов, создателя Человека-паука (а также многих других популярных персонажей Marvel) Стэна Ли. Американский писатель умер на 96-м году жизни в одной из клиник Голливуда. Ли, помимо всего прочего, известен тем, что снимался практически во всех фильмах своей комикс-вселенной, радуя зрителей эпизодическими, но яркими камео.

По мнению фанатов Marvel, появится легендарный автор и во «Вдали от дома», съемки которого, как уже было сказано завершились незадолго до его кончины. Нельзя исключать, что вставят анимационное камео писателя также в спин-офф или продолжение мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»: по крайней мере, создатели вышедшего недавно сиквела «Ральфа» именно так и сделали.