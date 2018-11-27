«За себя и за Сашку»: Владимиру Машкову — 55

Отечественный актер и режиссер театра и кино Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле в семье артистов: его отец был актером Новокузнецкого кукольного театра, мать — театральным режиссером. По рассказам родственников Машкова, в школе Владимир учился из рук вон плохо и о карьере актера не думал, мечтая стать биологом. Все изменилось, когда юноша перешел в десятый класс: Машков резко заинтересовался театром и уже вскоре начал выступать на сцене Театра кукол.

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Метаясь между призваниями, Владимир по окончании школы поступил на факультет естественных наук Новосибирского государственного университета, но всего через год принял волевое решение окончательно оставить биологию и начать обучение в Новосибирском государственном театральном училище.

Получить актерский диплом Машкову, впрочем, помешал темпераментный характер: будущий народный артист страны был исключен из училища за драку. К счастью, дисциплинарное отчисление не остановило Владимира на пути к мечте — забрав документы, он отправился в Москву, где поступил поступил в Школу-студию МХАТ. Удивительно, но не сумел доучиться Машков и в одном из знаменитейших театральных училищ страны, причем вновь по причине непростого нрава.

Не желая бросать начатое, Машков устроился на работу во МХАТ декоратором и уже вскоре стал оттачивать актерское мастерство под руководством легендарного Олега Табакова — а еще спустя несколько лет все-таки окончил Школу-студию.

В кино артист дебютировал в конце 80-х — его первыми актерскими работами стали роли в фильмах «Кресло», «Зверь ликующий» и «Зеленый огонь козы». Настоящий прорыв в карьере Владимира случился уже в середине 90-х, когда на экраны вышли ленты «Лимита» Дениса Евстигнеева, «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского и «Американская дочь» Карена Шахназарова.

Активно развивалась и режиссерская карьера Машкова: народный артист страны, получивший это звание в 2010 году, поставил несколько спектаклей на сцене Московского театра-студии Олега Табакова (при этом работал он и с другими театрами — в частности, с «Сатириконом» и МХТ имени Чехова).

В начале нулевых сегодняшний юбиляр решил попробовать себя в американском кинематографе и — в отличие от многих соотечественников — добился там успеха. Машков сыграл в ряде популярных голливудских картин, среди которых были «Танцы в «Голубой игуане», «Американская рапсодия» со Скарлетт Йоханссон, «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом и «В тылу врага» Джона Мура.

Образ Владимира из фильма Мура, к слову, был использован авторами «GTA IV», одной из самых успешных компьютерных игр в истории индустрии, при создании главного героя проекта — ветерана Югославской войны Нико Беллика.

Вернувшись из заграничной «командировки», Машков начал получать ведущие роли в больших отечественных картинах, снявшись в лентах «Домовой», «Кандагар», «Статский советник», «Экипаж», «Дуэлянт» и «Движение вверх» (именно устами его персонажа в спортивной драме родился великий мем «За себя и за Сашку»).

В апреле этого года после смерти своего учителя Олега Табакова Владимир стал художественным руководителем театра его имени и московской театральной школы имени Олега Павловича. По словам коллег артиста, Машков с первых же дней в новой должности стал отдавать работе всего себя, практически не покидая театр. В то же время вдова Табакова Марина Зудина спустя несколько месяцев после кончины супруга призналась, что почти перестала общаться с новым руководителем «Табакерки» и мало представляет, как изменился театр со вступлением Машкова в новую должность.

«Они очень разные — по природе своей, по манере общения с людьми, по отношению ко многому. Похожи по сильной энергетике, но энергия эта тоже разная. Табаков — человек эпохи Возрождения. Владимир Львович — талантливый актер и режиссер, и все, что он делает сейчас в «Табакерке», — это уже его видение», — деликатно прокомментировала изменения в театре народная артистка России, общаясь с журналистом издания «7 дней».

Поздравляя именинника с круглой датой, президент России Владимир Путин подчеркнул преданность Машкова мхатовской школе и своему учителю Олегу Табакову.

«Самобытный, многогранный талант, искренняя увлеченность любимым делом помогли вам состояться в разных творческих профессиях, успешно реализовать яркие, неординарные актерские и режиссерские проекты, которые по праву получили достойную оценку профессионалов и зрителей. И конечно,

отмечу вашу преданность родной мхатовской школе, своему учителю – Олегу Павловичу Табакову. Понимаю, как высока для вас честь и ответственность возглавлять театр, созданный великим мастером. Желаю вам здоровья, вдохновения, новых интересных идей и замыслов»,

— говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.