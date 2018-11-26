Сокрушительный громила: «Ральф» одолел «Фантастических тварей»

Безоговорочным фаворитом российского бокс-офиса за минувшие выходные стал американский анимационный фильм «Ральф против интернета», собравший в первую же неделю проката очень приличную сумму — 400,5 млн рублей.

Первые сборы оказались почти в три раза лучше, чем у оригинальной ленты в 2012 году. Тогда мультфильм собрал лишь 462 млн рублей за все время проката. Более того, сиквел стартовал лучше своих последних «диснеевских» собратьев — на 44% «Города героев», на $31% «Моаны» и на 14% лучше «Тайны Коко».

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Интересно, что именно в России мультфильм заработал больше всего в мире, если не считать США, где ставший рекордным по сборам уикенд Дня благодарения третий год подряд завершился уверенной победой проекта Disney. Так, анимационный сиквел заработал в итоге $55,7 млн в премьерные выходные, уступив место только «Холодному сердцу», собравшему $93,6 млн за пять дней в 2013 году.

Оглушительно стартовавший на прошедшей неделе (840 млн рублей) фэнтези-сиквел «Фантастических тварей» несколько сдал позиции. В этот раз по результатам минувших выходных он собрал лишь 288 млн рублей, оказавшись на второй строчке и уступив место «Ральфу», вышедшему в прокат 22 ноября.

В то же время сказать, что «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» несут тяжелый урон нельзя — по результатам прошедшего уикенда общие сборы фильма в России вовсе перевалили за 1 млрд рублей, показав один из наилучших результатов.

На третью строчку опустился ранее один из лидеров российского бокс-офиса по результатам двух последних недель «Богемская рапсодия». За прошедший уикенд картина собрала 66,5 млн рублей и довела общую кассу до 922 млн рублей, и это в свете того, что в стартовые выходные фильм заработал «всего» 246,7 млн.

По данным международного проката в свой четвертый уикенд лента о солисте рок-группы Queen зафиксировал еще один весомый результат, занеся в свой актив $38 млн на 69 территориях с общей кассой $320,1 млн в международном прокате и $472 млн во всем мире. Любопытно, что на корейских экранах биографический фильм был трижды на второй строчке и только на четвертой неделе впервые поднялся на вершину чарта.

Относительно неплохо для криминальной драмы стартовала новая картина оскароносного режиссера Стива Маккуина «Вдовы» с Виолой Дэвис и Колином Фарреллом в главных ролях, оказавшись на четвертой строчке отечественного бокс-офиса.

Картина собрала 40 млн руб в первый уикенд российского проката. Пока это один из лучших результатов по сборам фильма во всем мире: в Австралии «Вдовы» заняли пятую строчку, собрав $793 тыс., в Нидерландах поднялись на четвертую — с $380 тыс. На родине режиссера в Великобритании картина принесла всего $6,8 млн за три недели.

На пятом месте российского бокс-офиса оказался фантастический боевик из Австралии, снятый продюсером Ли Уоннеллом «Апгрейд». Лента собрала 30,9 млн руб по результатам минувшего уикенда.

Американская комедия «Вечерняя школа» режиссера Малкольма Д. Ли не смогла снискать доверие у российского зрителя, собрав всего 10 млн рублей и оказавшись на шестой строчке. Картина сместила с места семейную комедию «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин», за прошедший уикенд собравшую лишь 530 тыс. рублей, доведя итоговую кассу до 206 млн.

Сразу на седьмую строчку российского бокс-офиса опустилась лента «Девушка, которая застряла в паутине», испытав на себе колоссальное падение зрительского интереса. Картина потеряла в сборах более 70% и заработала за минувшие выходные всего 4 млн рублей, пропустив вперед недавно вышедших «Вдов». Общая касса фильма составляет 153 млн рублей.

Что касается международного проката, то и здесь у приключений Лисбет Саландер дела уже вторую неделю подряд идут не лучшим образом, поэтому фильм можно смело назвать коммерческим провалом: «Девушка, которая застряла в паутине» принесла всего $2,8 млн.