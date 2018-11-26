«Мультики про дураков»: суд освободил Хаски

Адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы российского хип-хоп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов), сообщил об освобождении клиента из-под стражи решением суда. Об этом юрист написал у себя в фейсбуке.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников рэпера Хаски и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием»,

— поведал Аванесян.

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Суд над 25-летним артистом из Улан-Удэ состоялся в середине минувшей недели в Краснодаре, где музыкант был днем ранее арестован. В ходе заседания Кузнецов проходил обвиняемым сразу по трем статьям (организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителям власти и отказ пройти медицинское освидетельствование).

В итоге его признали виновным по двумя пунктам: из приговора было исключено лишь обвинение в организации массового пребывания граждан в общественных местах. Оглашая вердикт, судья объявила, что Дмитрий приговаривается к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство и еще на трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования.

Арест Хаски раскритиковали многие коллеги музыканта по российской рэп-сцене, а также далекие от хип-хопа артисты. Так, ситуация вокруг Кузнецова возмутила народного артиста страны Льва Лещенко.

«Вмешательство в искусство силовых структур — это беспрецедентный случай, так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь»,

— заявил певец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь звездные рэперы Оксимирон, Баста и Нойз МС, узнав о проблемах Дмитрия с законом, организовали «концерт солидарности», билеты на который разлетелись менее чем за сутки. Как пообещали артисты, все вырученные от мероприятия деньги будут направлены Кузнецову. В данный момент обсуждается возможность появления на мероприятии и самого музыканта, однако, как отмечает его адвокат, он может не успеть добраться до столицы вовремя.

Дошел инцидент и до западной прессы. Американская газета The New York Times, к примеру, назвала арест рэпера эпизодом «войны культур» в России, выразив мнение, что попадание музыканта за решетку является частью кампании, направленной на продвижение семейных ценностей в стране.

Сам арест Хаски правоохранителями, напомним, произошел 21 ноября у входа в один из клубов Краснодара, где должен был пройти его концерт. Изначально артист должен был выступить в зале Arena Hall, однако уже в день мероприятия фанатам рэпера сообщили, что концерт перенесен в ночной клуб Bounce. По информации СМИ, замена площадки произошла по той причине, что в преддверии выступления прокуратура направила руководству заведения предостережение о недопущении незаконных действий, содержащих признаки экстремизма.

При этом не удалось Хаски выступить и в Bounce: незадолго до старта мероприятия организаторы сообщили, что клуб обесточен, посему поклонники артиста попасть на его выступление не смогут. Узнав об этом, Дмитрий вышел к поклонникам на улицу, встал на крышу одного из автомобилей и зачитал трек «Ай». Вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Выступая уже на судебном заседании, Кузнецов выразил мнение, что его концерт был сорван намеренно.

«Считаю, сорвали концерт умышленно люди, которым не нравится мое творчество. Позже я узнал, что авто принадлежит другой женщине, а не тому человеку, который назывался ее владельцем. Готов добровольно загладить вину и заплатить штраф за отказ от медицинского освидетельствования», — заявил артист.

Он также рассказал о серьезных финансовых потерях из-за возможной отмены концертов.

«Я всего лишь артист и хотел спеть для поклонников. У меня гастроли, если они сорвутся, это приведет к финансовым трудностям, а я единственный кормилец в семье. Моя жена не работает», — рассказал рэпер.