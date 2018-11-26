Последний из четверки: умер Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер и лауреат премии «Оскар» за ленту «Последний император» Бернардо Бертолуччи скончался на 78 году жизни. Культовый постановщик и сценарист стоял в одном ряду с такими гигантами итальянского кинематографа, как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Пьер Паоло Пазолини.

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Что стало причиной смерти режиссера, пока неизвестно. Отмечается, что он скончался в Риме после тяжелой болезни.

Итальянский драматург родился 16 марта 1941 года. Его отец Аттилио Бертолуччи был известным кинокритиком и профессором истории искусств. Именно он привил интерес юного Бертолуччи к кинематографическому мастерству. Будучи студентом философского факультета в Римском университете Бернардо впервые берется за камеру, и в свет выходят его первые любительские фильмы, снятые на 16-мм пленке «Канатная дорога» в 1957-м и «Смерть свиньи» в 1958 году.

В 1961 году Бертолуччи познакомился с классиком итальянской режиссуры Пьером Паоло Пазолини, который взял его в качестве ассистента на съемки фильма «Аккаттоне». Вдохновившись творчеством выдающегося драматурга, в 1962 году Бертолуччи снял свой первый полнометражный игровой фильм «Костлявая кума» — социологический репортаж об обитателях римского дна.

Фоторепортаж: Умер Бернардо Бертолуччи __is_photorep_included12072283: 1

Два года спустя итальянский режиссер поставил свой второй фильм «Перед революцией», а в 1967-м он снял короткометражный игровой фильм «Агония» для альманаха «Любовь и гнев». В период с 1968-го по 1969 год Бертолуччи занимался экранизациями литературных произведений. В это время он перенес на большой экран повесть Федора Достоевского «Двойник».

На рубеже 1960-х — 1970-х годов режиссер примкнул к движению итальянского политического кино, что отразилось в его ленте «Стратегии паука», ставшей экранизацией наброска Хорхе Борхеса, и «Конформисте», адаптации одноименного романа Альберто Моравиа. Именно благодаря картине «Конформист», исследующей психологические истоки фашизма, сценарист получил всемирную известность.

В 1972 году в прокат вышла одна из самых известных работ мастера, драма «Последнее танго в Париже» — романтическая версия современной трагедии любви с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях. Примечательно, что фильм был запрещен к показу на родине из-за излишней «порнографичности».

В США картина вошла в десятку самых кассовых фильмов 1973 года, а Бертолуччи был выдвинут на «Оскар» как лучший режиссер.

После переезда в Англию в 1987 году на материале китайской истории режиссер создал фильм «Последний император», получивший высокую оценку американского истеблишмента. Бертолуччи лично удостоился двух премий «Оскар»— за режиссуру и адаптированный сценарий. Также работа постановщика была отмечена премией «Золотой глобус».

В 1995 году после 15 лет отсутствия Бертолуччи снял в Италии фильм «Ускользающая красота» — своеобразную антологию ведущих тем и мотивов собственного творчества с Лив Тайлер в главной роли.

В 2003 году на экраны вышла еще одна программная картина режиссера — «Мечтатели», в которой состоялся кинодебют французской актрисы Евы Грин. Лента представляла собой историю сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящую на фоне «Красного мая» 1968 года.

На протяжении всей карьеры творчество кинематографиста было отмечено престижными наградами. Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1988 — две награды), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970 — две награды), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007), «Сезар» (1988), МКФ в Локарно (1997), Итальянского национального синдиката журналистов (1973, 1988, 2013) и других.

В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство, а через два года был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.

В 2016 году режиссер оказался в центре скандала. Спустя 44 года после выхода фильма Бертолуччи признался, что что сцена изнасилования в картине «Последнее танго в Париже» не была заранее согласована с актрисой Марией Шнайдер. Тогда постановщика осудили многие звезды Голливуда, что положило начало дискуссии о положении и роли женщины в киноиндустрии.