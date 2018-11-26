Легенда отечественного телевидения: Анне Шатиловой — 80

Легендарная отечественная теле- и радиоведущая, диктор Анна Шатилова родилась ровно 80 лет назад — 26 ноября 1938 года. Анна Николаевна Соломатина (девичья фамилия народной артистки страны) появилась на свет в подмосковной деревне Шихово. Отец будущего символа советского телевидения пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, когда девочке не было и трех лет. Лишь спустя десятилетия она узнала, что ее папа погиб в одном из немецких лагерей для военнопленных близ Лейпцига. Воспитанием дочери в одиночку занималась мама Анны Николаевны, работавшая в областном детском доме, где жили дети, ставшие сиротами во время войны.

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В школьные годы Шатилова была прилежной ученицей, логичным итогом чего стало получение ею золотой медали. В начальных классах стало проявляться и ораторское мастерство диктора: уже в пять-шесть лет она поражала своим умением читать стихи. Тогда же, уверена сама ведущая, произошла и естественная постановка ее голоса.

На телевидение Анна Николаевна попала уже будучи студенткой физико-математического факультета Московского областного педагогического института: девушка решила попробовать свои силы в конкурсе дикторов на Всесоюзное радио Гостелерадио СССР, в жюри которого восседали такие культовые личности, как Ольга Высоцкая и Юрий Левитан, и успешно прошла отбор.

Фоторепортаж: Юбилей Анны Шатиловой __is_photorep_included12072619: 1

Начав работу на ТВ в начале 60-х, Шатилова достаточно быстро сумела стать одной из популярнейших и любимейших ведущих страны. В разные годы она вела целый ряд знаменитых передач, включая «Время», «Новости», «Голубой огонек» и многие другие. Кроме того, она неоднократно комментировала праздничные церемонии парадов на Красной площади. В середине 70-х ей выпала уникальная возможность пожить в Японии, куда Шатилова была направлена от Гостелерадио СССР: в Стране восходящего солнца Анна Николаевна более года вела программу «Говорите по-русски», обучая людей русскому языку.

Несмотря на почтенный возраст, Шатилова и поныне не прекращает появляться на телеэкране, попутно работая и на радио. На счету народной артистки РСФСР также несколько ролей в кино (в основном это небольшие камео).

Анна Николаевна широко известна как создательница своего собственного авторского стиля в одежде (ярко красный пиджак и белая блузка с поднятым воротничком), который появился у звезды отечественного телевидения по возвращении из командировки в Азию.

Поздравляя Анну Николаевну с юбилеем, президент России Владимир Путин назвал именинницу «легендой отечественного телевидения».

«Уважаемая Анна Николаевна! От души поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Вас — легенду отечественного телевидения — знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию. Желаю вам доброго здоровья и благополучия», — говорится в поздравительном сообщении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что Шатилова привнесла на отечественное телевидение «высокие стандарты дикторского искусства», которые и по сей день служат примером для новых поколений.

«Вы достигли больших профессиональных высот и снискали всенародную любовь. Миллионы зрителей программы «Время» узнавали от вас о последних событиях в стране и мире. С присущим вам необыкновенным обаянием и артистизмом вы вели «Голубой огонек» и другие популярные передачи.

Ваш неподражаемый выразительный голос и сегодня продолжает звучать на Красной площади, является украшением торжественных мероприятий общенационального масштаба.

Вам принадлежит большая заслуга в утверждении на телевидении высоких стандартов дикторского искусства, которые служат примером для новых поколений ведущих», — приводит телеграмму мэра его официальный сайт.