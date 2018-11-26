Умер Юрий Ковеленов

В возрасте 79 лет ушел из жизни диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Об этом в своем фейсбуке сообщил юморист Ефим Шифрин.

«Ох... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...»

— написал артист.

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Ковеленов являлся ведущим знаменитой программы «Время» на протяжении 30 лет — с 1965-го по 1995 год. Он широко известен тем, что во время августовского путча 1991 года зачитал постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению. Покинув телевидение, Юрий ушел в бизнес.

На данный момент причина смерти легендарного диктора остается неизвестной. Церемония прощания с Ковеленовым, согласно предварительной информации, пройдет 28 ноября в Большом траурном зале Центральной больницы управления делами президента в Москве.

По словам певца Игоря Николаева, друга усопшего, Ковеленов был ироничным и остроумным человеком.

«Юру знал хорошо. Тоже работали вместе несколько раз, переодевались в одной гримерке. Наш был человек, остроумный, ироничный»,

— передает его слова «СтарХит».

В одном из интервью на тот момент уже бывший работник отечественного телевидения признался, что ему было непросто расстаться с любимой профессией.

«Конечно, это непросто, я еще несколько лет после ухода просыпался утром с ощущением, что опаздываю на работу. Но у меня сибирская закалка. Я ведь родился в Ханты-Мансийске в семье офицера, и мы постоянно кочевали по Сибири, пока не осели в Омске», — говорил Ковеленов.

Он также отмечал, что ему не очень нравится манера работы современных телеведущих.

«У меня такое ощущение, что ведущие не понимают того, о чем говорят. Текст произносится в бешеном темпе, нет техники дыхания. Я уж не говорю об ошибках в ударении», — сетовал Юрий.

Вспоминая о своем дебюте на телевидении, Ковеленов подчеркивал, что попал в профессию во многом случайно.

«Как я попал на телевидение? Вмешалась судьба, я в нее верю. Однажды армейская самодеятельность выступала на слете пионервожатых. Я вел концерт, после которого были танцы. И меня пригласила на танец одна милая женщина, которая сказала: «У вас красивый голос, может быть, попробуете поработать диктором Ярославского телевидения, а с вашим начальством мы договоримся». После этого меня вызвали в штаб и сказали, что я — провокатор и ни в какие поездки больше ездить не буду. Но потом все-таки смилостивились и разрешили мне вести новости на телевидении в свободное от службы время. А потом был Всесоюзный конкурс на Центральное телевидение. Из профессиональных дикторов взяли только меня», — делился Юрий в интервью »АиФ».

Отметим, что лишь в минувшем году не стало другой легенды программы «Время» — создателя знаменитой программы и классика отечественного телевидения Леонида Золотаревского. Культовый журналист скончался на 88-м году жизни в Москве.

Вспоминая Золотаревского в интервью «Газете.Ru», Евгений Примаков, автор программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24», подчеркивал, что вклад Леонида Абрамовича в отечественное телевидение невозможно переоценить.

«Один из очень немногих, кто сделал телевидение в России. По сути, он у нас открыл жанр прямого репортажа, телемоста, — рассказывал Примаков. — И это, в его случае, было открытием целых жанров. Именно Леонид Абрамович обеспечил связь нашего ТВ с тем, что происходит в мире, — он занимался работой по видеообмену с тех пор, когда его совершали простой пересылкой кассет и бобин с пленкой. Он вел репортажи с льдины. Он был военкором.

Это был какой-то Человек Возрождения — если говорить, что на нашем ТВ были времена наших Рафаэлей и Леонардо».

Вместе с тем всего полгода назад — в марте 2018-го — ушел из жизни известный 59-летний диктор и народный артист Республики Башкортостан Ахат Муртазин. Муртазина называли «золотым голосом Башкортостана» — на региональных радио и телевидении он работал долгие десятилетия, став по-настоящему любимым среди слушателей и зрителей.