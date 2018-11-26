Не смогли повторить: кто взял «Детское Евровидение»

В Минске прошел финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение — 2018». Победу в состязании одержала 13-летняя представительница Польши Роксана Венгель, выступавшая с композицией «Anyone I Want to Be» («Кем я хочу быть»). Триумфатор конкурса был определен членами жюри и обычными телезрителями — причем основной вклад в победу польки был сделан именно последними. Так, после подсчета оценок национальных жюри Польши не было даже в топ-3, однако благосклонность голосовавших пользователей в итоге вывела на первое место именно Венгель.

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Комментируя собственный успех, девочка заявила, что посвящает его своей стране и родителям.

«Я посвятила победу своей стране, родителям и делегации, — сказала Венгель. — В последние минуты перед оглашением окончательных результатов очень волновалась. И я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым. Мне очень хочется, чтобы следующее детское «Евровидение» приняла Польша».

Она также не исключила, что в будущем может попробовать себя и на взрослом «Евровидении».

Фоторепортаж: Победителем детского "Евровидения" стала Польша __is_photorep_included12071779: 1

«Я благодарна всем, кто голосовал за меня. Буду и дальше продолжать петь. У меня еще есть время подумать, хочу ли я в дальнейшем участвовать во взрослом «Евровидении», — подчеркнула конкурсантка в беседе с журналистами. — Уже успела проверить свою почту, пришло очень много поздравлений в социальных сетях. Постараюсь всем ответить».

Говоря о стране-организаторе, Роксана призналась, что в Белоруссии ей очень понравилось.

«Мне все понравилось, особенно драники. Что я привезу домой из Беларуси? Мой главный трофей — хрустальный микрофон,

— передает его слова издание Belta. — Как и любой артист я планирую выступать на концертах и выпустить альбом, который так ждут мои фанаты».

Несмотря на юный возраст, Венгель являлась достаточно известной в своей стране и до победы на «Детском Евровидении»: популярность молодой артистке принесло участие в польском шоу «Голос. Дети», а также ролики на ютьюбе, собравшие миллионы просмотров.

В тройку прошедшего в Минске конкурса — помимо польки — попали француженка Ангелина, выступавшая с песней «Jamais sans toi» («Никогда без тебя»), и Джаэль Уена из Австралии, порадовавшая зрителей композицией «Champion» («Чемпион»).

Не обошлось в состязании и без представительницы России — честь страны в столице Белоруссии защищала 14-летняя Анна Филипчук, ученица Академии Игоря Крутого и КМС по художественной гимнастике. Девочка выступила с песней «Unbreakable» («Непобедимы»), однако по итогам заняла лишь десятое место.

Любопытно, что финал «Детского Евровидения — 2018» стал самым масштабным в истории. За главный приз в Минске боролись сразу 20 участников, чего ранее никогда не было.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно вот уже более 15 лет — первый в истории конкурс, организованный Европейским вещательным союзом (компания проводит и главное «Евровидение»), состоялся в 2003-м в датском Копенгагене. В минувшем году в состязании, проходившем в Тбилиси, победу одержала представительница России Полина Богусевич, поразившая всех исполнением песни «Крылья». Богусевич, что примечательно, тоже обучается в Академии Крутого. Минувшим летом певица представила новую композицию «Heavy on My Heart» («Тяжесть в моем сердце»), которую посвятила преподавательнице Надежде Саркисян, скончавшейся от рака. По словам артистки, смерть учительницы стала для нее настоящим шоком.

«Я решила посвятить песню моему педагогу по вокалу Надежде Саркисян, которая скончалась за день до премьеры, — рассказала Полина. — Для меня это невосполнимая утрата, о которой тяжело говорить. 4 июля, в мой день рождения, я летала на похороны в Армению, в это же время состоится премьера песни. К сожалению, перенести премьеру не удалось, так трек уже загружен в цифровые системы. И я хотела бы посвятить мою Наде, с любовью и благодарностью за все, что она для меня сделала».