Плейлист недели: Элли Голдинг, Децл и Доктор Дре

Элли Голдинг, Дипло, Суэй Ли — «Close to me»

Британская поп-звезда Элли Голдинг порадовала слушателей новым треком (и клипом), который войдет в ее очередной альбом, — релиз пластинки должен состояться в будущем году. Премьерный сингл при этом получился достаточно экспериментальным для артистки, о чем призналась и она сама: привычное звучание Голдинг здесь разбавляется рэпом американца Суэя Ли и узнаваемым «саундом» диджея Дипло.

Жан-Мишель Жарр — «INFINITY (movement 6)»

Культовый французский электронщик на днях представил публике свой уже 20-й студийный альбом. Пластинка является продолжением «Equinoxe», знаменитой работы мастера 40-летней давности. Релиз, буквально отправляющий слушателей в прошлое, посвящен противостоянию искусственного интеллекта с человечеством — и слушать его строго рекомендуется именно в том порядке, как это задумал автор.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6027090/track/44281084'>INFINITY (movement 6)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/59307'>Jean Michel Jarre</a> на Яндекс.Музыке

Alpines — «Human»

Британский мультижанровый дуэт, вот уже почти десять лет делающий классную музыку (и совсем малоизвестный в России), выпустил третий альбом под названием «Full Bloom». Релиз пока что видится наиболее сильной работой артистов — в нем прекрасно уживаются и разноплановость, и одна общая концепция.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5623599/track/42554837'>Human</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1047271'>Alpines</a> на Яндекс.Музыке

Долгожданный релиз от калифорнийского рэпера Андерсона Пака «Oxnard» может похвастаться россыпью коллабораций с по-настоящему топовыми коллегами по сцене (Кендрик Ламар, Пуша Ти и Снуп Дог) и отборным фанковым звучанием: проходных композиций там практически нет. Трек «Mansa Musa», однако, хочется выделить особенно — естественно, по причине участия в нем великого Доктора Дре.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6082178/track/45303873'>Mansa Musa</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2984906'>Anderson .Paak</a> на Яндекс.Музыке

Соулауд и Томас Мраз — «Магия»

Выход совместки двух артистов лейбла великого и ужасного Оксимирона приурочен к недавним премьерам их сольных альбомов (пластинка Мраза стала доступна к прослушиванию в конце октября, его коллеги — лишь на этой неделе). В «Магии» самобытные музыканты окунаются в манящую вселенную Гарри Поттера, едва ли не в каждой строчке используя знакомые все фанатам саги термины. Клип, к сожалению, тематическим решили не делать, что, впрочем, не помешало ему стать очень красивым.

Децл — «Fibonacci»

Тот самый Децл. Новый альбом. На дворе, напомним, 2018-й.

Эйтин — «Земной шар»

Любопытный фрешмен, качественно балансирующий между танцевальной музыкой и рэпом, появился на радарах совсем недавно, а именно — в первой половине этого года. Громко заявив о себе сочным синглом «Земной шар», артист ушел в подполье, чтобы уже в конце осени выпустить дебютный альбом «Delight».