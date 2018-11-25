Плейлист недели: Элли Голдинг, Децл и Доктор Дре

Элли Голдинг, Дипло, Суэй Ли — «Close to me»
Британская поп-звезда Элли Голдинг порадовала слушателей новым треком (и клипом), который войдет в ее очередной альбом, — релиз пластинки должен состояться в будущем году. Премьерный сингл при этом получился достаточно экспериментальным для артистки, о чем призналась и она сама: привычное звучание Голдинг здесь разбавляется рэпом американца Суэя Ли и узнаваемым «саундом» диджея Дипло.
Жан-Мишель Жарр — «INFINITY (movement 6)»
Культовый французский электронщик на днях представил публике свой уже 20-й студийный альбом. Пластинка является продолжением «Equinoxe», знаменитой работы мастера 40-летней давности. Релиз, буквально отправляющий слушателей в прошлое, посвящен противостоянию искусственного интеллекта с человечеством — и слушать его строго рекомендуется именно в том порядке, как это задумал автор.
Alpines — «Human»
Британский мультижанровый дуэт, вот уже почти десять лет делающий классную музыку (и совсем малоизвестный в России), выпустил третий альбом под названием «Full Bloom». Релиз пока что видится наиболее сильной работой артистов — в нем прекрасно уживаются и разноплановость, и одна общая концепция.
Андерсон Пак и Доктор Дре — «Mansa Musa»
Долгожданный релиз от калифорнийского рэпера Андерсона Пака «Oxnard» может похвастаться россыпью коллабораций с по-настоящему топовыми коллегами по сцене (Кендрик Ламар, Пуша Ти и Снуп Дог) и отборным фанковым звучанием: проходных композиций там практически нет. Трек «Mansa Musa», однако, хочется выделить особенно — естественно, по причине участия в нем великого Доктора Дре.
Соулауд и Томас Мраз — «Магия»
Выход совместки двух артистов лейбла великого и ужасного Оксимирона приурочен к недавним премьерам их сольных альбомов (пластинка Мраза стала доступна к прослушиванию в конце октября, его коллеги — лишь на этой неделе). В «Магии» самобытные музыканты окунаются в манящую вселенную Гарри Поттера, едва ли не в каждой строчке используя знакомые все фанатам саги термины. Клип, к сожалению, тематическим решили не делать, что, впрочем, не помешало ему стать очень красивым.
Децл — «Fibonacci»
Тот самый Децл. Новый альбом. На дворе, напомним, 2018-й.
Эйтин — «Земной шар»
Любопытный фрешмен, качественно балансирующий между танцевальной музыкой и рэпом, появился на радарах совсем недавно, а именно — в первой половине этого года. Громко заявив о себе сочным синглом «Земной шар», артист ушел в подполье, чтобы уже в конце осени выпустить дебютный альбом «Delight».