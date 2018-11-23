«Зачем мне это?» Шнуров отрекся от концертов на Украине

Музыкант, шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в ближайшее время не планирует выступать с концертами на Украине, так как это может вызвать негативную реакцию со стороны российских поклонников его творчества. Об этом он рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике».

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На вопрос журналиста о том, гастролирует ли артист на Украине, Шнуров дал отрицательный ответ. При этом он подчеркнул, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связь с украинскими слушателями и «не поддаваться политическим ветрам».

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» — объяснил лидер «Ленинграда».

На заявление Сергея Шнурова отреагировал известный российский режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. Он подчеркнул, что несмотря на все политические разногласия между Россией и Украиной, деятели культуры должны продолжать заниматься своим делом.

«Артисты все-таки должны существовать независимо от желания всяких политиков», — заявил режиссер.

Бортко также напомнил «ФАН», что сам не выезжает на Украину со времен выхода его ленты »Тарас Бульба», которую в Киеве подвергли жесткой критике по политическим причинам, а в 2014 году вовсе запретили к показу.

«А в прошлом году меня внесли в базу «Миротворца». То есть я для них невъездной. Как и Сергей Шнуров. Но мне от этого не жарко и не холодно», — заметил Владимир Бортко, который в настоящее время находится в Крыму.

В то же время режиссер отметил, что в России не относятся к украинским артистам так, как это делают на Украине по отношению к российским исполнителям.

«В России нет никаких баз «Миротворца». Россия не ввязывается в эту игру. Мы умнее и мудрее. Кто-то должен быть умнее», — заявил Бортко.

В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта «Миротворец» как «враг Украины». Летом 2016-го группа «Ленинград» выступила с концертом в Крыму, не спросив на это разрешения украинских властей, считающих полуостров своей территорией несмотря на проведенный в 2014 году референдум. Тогда музыкант заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь», и спокойно отнесся к тому, что его могут не пустить на Украину.

«Не привык ломиться в закрытую дверь. Ну, не пускают и не пускают, в чем проблема-то? Нас столько раз запрещали… Нас никто не разрешал — скорее так. Я привык», — сказал Шнуров.

Ранее скандально известный сайт «Миротворец» внес данные участницы конкурса Евровидение-2017 от России Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму (в 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума, результаты которого Киев не признает). В итоге она не смогла принять участие в конкурсе.

Сайт «Миротворец» был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины.

В разное время в базу данных сайта были внесены такие российские артисты, как Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Большинство из них попали в «черный список» из-за посещения Крыма.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт «Миротворец». По его словам, этот проект является частной инициативой, и украинские власти «не несут за него ответственность».

Мельник добавил, что юридическая свобода действий Киева здесь ограничена, поскольку затрагивается вопрос свободы слова. По личному мнению дипломата, этот список является неуместным.