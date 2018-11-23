«Наилучшая работа»: как жил и творил «отец Незнайки»

Ровно 110 лет назад родился известный советский детский писатель Николай Носов. На его книгах выросло не одно поколение детей, а созданный им Незнайка стал одним из самых популярных детских персонажей в советской литературе.

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Детский писатель — занятие, мягко говоря, непростое, и практически все известные литераторы приходили к этому виду деятельности далеко не сразу, предварительно попробовав себя в других направлениях или даже областях. То же самое случилось и с Николаем Носовым, который мог стать химиком, фотографом, скрипачом и даже режиссером. Он сам впоследствии рассказывал, что окончательное желание стать детским писателем пришло к нему постепенно.

«Постепенно я понял, что сочинять для детей — наилучшая работа, она требует очень много знаний, и не только литературных», — вспоминал Николай Николаевич.

Фоторепортаж: 110 лет со дня рождения Николая Носова __is_photorep_included12069469: 1

Николай Носов родился в Киеве в семье эстрадного артиста. Однако это был очень непростой период в истории страны, и его отцу, чтобы прокормить семью, приходилось работать железнодорожником. Детство Носова было тяжелым, как, впрочем, у подавляющего большинства людей той эпохи. Сначала Первая Мировая война, которая сильно ударила по экономике страны, а затем и гражданская. Тяжелее всего пришлось в гражданскую и в первые годы становления советской власти — голод, отсутствие тепла и плохие санитарные условия. Вся семья Носова переболела тифом, но, к счастью, все выжили.

Уже в 14 лет Николай вынужден был устроиться на работу, чтобы помогать отцу и старшему брату Петру содержать семью. Тем не менее, он не бросал учебу. Носов был увлекающимся ребенком и подростком, перепробовавшим огромное количество занятий - -скрипка, химия, электротехника, фотография. К слову, увлечение фотографией стало самым серьезным в молодые годы будущего писателя, и из-за него он поступил в Киевский художественный институт.

Увлечение фото постепенно переросло в более молодой вид искусства — кино, и через два года Носов перевелся в Москву — во ВГИК, который закончил в 1932 году.

До 1951-го Николай Николаевич работал режиссером мультфильмов и научных и образовательных фильмов. По иронии судьбы известным режиссером -мультипликатором стал его старший брат Петр Носов, который как раз ВГИК не закончил, а отучился на кинотеатральном факультете Киевского художественного института. Петру Носову принадлежат такие известные советские мультфильмы, как «Теремок», «Новогодняя ночь», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк» и другие.

Пока старший брат вовсю снимал мультфильмы, Николай продолжал поиски своего призвания. Писать короткие рассказы Носов начал еще в конце 30-х годов, но это скорее было увлечение — он их затем читал своему сыну. По-настоящему он окунулся в профессию только после войны.

Первый сборник рассказов Носова вышел уже в 1945 году, где были представлены его первые неопубликованные произведения. Известность пришла к нему в начале 50-х после повестей «Дневник Коли Синицына» и «Витя Малеев в школе и дома». За последнюю писатель получил Сталинскую премию.

Безусловно, самым любимым персонажем, созданным Носовым, является Незнайка, которого он представил читателю в 1953 году в рассказе «Винтик, Шпунтик и пылесос». Мир коротышек и в частности Незнайка так полюбились детям, что Носов принялся за развитие вселенной и в 1965 году на полках магазинов повести и рассказы о коротышках появились в форме трилогии, состоящих из «Приключений Незнайки и его друзей», «Незнайки в Солнечном городе» и «Незнайки на Луне».

«Незнайка на Луне» и вовсе стала большим успехом не только среди детей. Многие экономисты называли книгу «самым толковым учебником по политэкономии». Носов писал книгу как сатиру на капитализм. В романе есть описания продакт-плейсмента, монополий, олигархии и даже демпинга цен.

Носова очень любили мультипликаторы и кинематографисты. По его произведениям было снято в общей сложности 15 мультфильмов, фильмов и сериалов. Любопытно, что его брат Петр Носов не имел отношения ни к одной экранизации работ Николая Николаевича.

Николай Носов умер в возрасте 67 лет 26 июля 1976 года. В 2008 году к столетию писателя были выпущены серебряные монеты с его изображением, а в апреле этого года в Киеве именем Носова была названа улица.