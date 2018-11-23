Сквозь время: «Доктору Кто» — 55 лет

Британский сериал «Доктор Кто» иначе как культовым назвать невозможно: за свою 55-летнюю историю один из главных хитов «Би-би-си» собрал вокруг себя бесчисленную армию поклонников, стал лауреатом множества престижных премий, а также попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал всех времен и народов.

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«Доктор Кто» стартовал на британском телевидении 23 ноября 1963 года. Премьерный показ изначально был запланирован на 22 ноября, однако в связи с убийством в американском Далласе президента США Джона Кеннеди дату дебюта пришлось перенести на день. Спустя еще семь суток телевизионщики повторили первый эпизод сериала в преддверии трансляции второй серии, понимая, что неделей ранее далеко не все были в настроении смотреть научную фантастику.

Исполнителем роли первого Доктора, путешествующего во времени и пространстве инопланетянина с планеты Галлифрей, был Уильям Хартнелл. Он снялся в четырех сезона сериала (1963-1966 гг.), которые включили в себя 29 историй и 134 эпизода.

Проект «Би-би-си» сумел в кратчайшие сроки стал абсолютным хитом британского ТВ, — к примеру, уже в конце 60-х над «Доктором Кто» вовсю шутили комики из «Монти Пайтон».

Согласно задумке создателей, Доктор имеет способность к регенерации с изменением внешности и манеры поведения, что в свою очередь позволило продюсерам сериала относительно безболезненно расставаться с исполнителями главной роли. В разные годы (до возрождения проекта) Доктора играли Патрик Траутон (4-6 сезоны, 1966-1969 гг.), Джон Пертви (7-11; 1970-1974), Том Бейкер (12-18; 1974-1981), Питер Дэвисон (19-21; 1981-1984), Колин Бейкер (21-23; 1984-1986) и Сильвестр Маккой (24-26; 1987-1989).

Оригинальный сериал транслировался на «Би-би-си» на протяжении аж 26 лет, и немудрено, что со временем интерес к проекту стал понемногу падать. В итоге в конце 80-х руководство телеканала решило на время прекратить съемки «Доктора Кто». Речи об окончательно закрытии саги при этом не шло, требовались лишь определенные изменения: так, еще до ухода сериала на многолетнюю паузу представители «Би-би-си» пытались привлечь в проект компанию Columbia Pictures.

В результате в 1996 году на Fox состоялась премьера телевизионного фильма «Доктор Кто», главную роль в котором исполнил актер Пол Макганн. Правда, какого-то позитивного для фанатов продолжения творческого союза британского «Би-би-си» и американских коллег не получилось: лента не добилась особого успеха на территории США (в отличие от Великобритании), и возрождение сериала было снова отложено.

Наконец, спустя еще девять лет, в 2005-м, долгожданный ребут все-таки произошел. Среди фанатов все сезоны, выходившие с 2005 года, принято называть «ньюскулом» — в противовес «классическому» «Доктору». Возвращением культового героя на экраны занимались писатель Расселл Т. Дейвис и Джули Гарднер из уэльского отделения «Би-би-си». Впоследствии Дейвис отдал бразды правления сценаристу Стивену Моффату, который на пару с Марком Гэттисом придумал всемирный хит «Шерлок».

В первом сезоне возобновленного «Доктора Кто» в роли Повелителя времени перед зрителями предстал Кристофер Экклстон, которого уже в следующем году сменил, пожалуй, самый знаменитый Доктор XXI века — Дэвид Теннант (2-4 сезоны, 2005-2010 гг.).

Позднее роль Доктора доставалась также Мэтту Смиту (5-7; 2010-2013) и Питеру Капальди (8-10; 2014-2017). Действующим Доктором является актриса Джоди Уиттакер (к слову, первая женщина в этой роли) — дебютный сезон с ее участием стартовал лишь этой осенью.

На основе вселенной «Доктора Кто» в разные годы создавались театральные постановки и литературные произведения (особо популярны они были в период «застоя» проекта). Кроме того, сериал имеет несколько спин-оффов — «Торчвуд», «Приключения Сары Джейн», «К-9 и компания», «К-9», а также прошлогодний «Класс».

Наиболее известными сценаристами хита «Би-би-си» в свое время являлись Роберт Холмс, настоящая легенда проекта, автор культового романа «Автостопом по галактике» Дуглас Адамс и создатель «Шерлока» Стивен Моффат (перу последнего принадлежат, пожалуй, самые достойные серии «ньюскула»).

До наших дней, к сожалению, дожили далеко не все эпизоды оригинального «Доктора Кто» (то есть не сохранились на видео- или кинопленке). Наибольшее потери понесли первые шесть сезонов сериала: утраченными до сих пор считаются едва ли не 100 эпизодов (при этом еще недавно это число было больше). Ужасно осознавать, но произошло это в основном по требованию бывшего руководства «Би-би-си» — в период между 1968 и 1978 годами записи «Доктора Кто» были стерты с кинопленок, хранившихся в архиве компании, с целью освободить места для новых проектов.

Любопытно, что буквально за день до 55-го дня рождения сериала стало известно о возможном уходе из проекта уже упомянутой Уиттакер и нынешнего шоураннера Криса Чибнелла: они якобы могут расстаться с «Доктором Кто» после завершения съемок 12 сезона в будущем году. Согласно СМИ, Джоди и Крис недовольны тем, что «Би-би-си» хочет выпускать по одну полноценному сезону «Доктора» в год. В случае ухода исполнительницы роли Тринадцатой, скорее всего, расстанутся с проектом и актеры, играющие ее спутников: речь, в первую очередь, про Брэдли Уолша (Грэм О'Брайен) и Тосин Коул (Райан Синклер).