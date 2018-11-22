«Догвилль», «Подбросы» и другие премьеры недели

Пока все ждут премьеру триллера «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера (в России — с 6 декабря), скоротать время можно за просмотром еще одной картины культового датского режиссера — «Догвилль». Лента открывает незаконченную трилогию Триера, названную «США — страна возможностей», и была снята еще в 2003 году. Фильм примечателен тем, что в нем фактически нет декораций, а действие происходит на расчерченной театральной сцене. Главную роль девушки, попавшей в рабство к «добродушным и милым» людям, исполнила Николь Кидман.

В отечественный прокат выходит фантастический боевик Ли Уоннелла «Апгрейд» — история о недалеком будущем, в котором правят роботы и повсеместно властвуют технологии. Роль технофоба, решившего бросить вызов искусственному интеллекту, исполнил американский актер Логан Маршалл-Грин, известный по роли в ленте «Прометей».

На российские экраны выходит фильм «Жена» шведского режиссера Бьерна Рунге. Картина рассказывает историю сильной и талантливой жены не менее гениального мужа — писателя Джо Кастельмана.

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Согласно сюжету в течении 40 лет Джоан приходилось жертвовать собственными интересами ради харизматичного супруга, однако накануне вручения ему Нобелевской премии по литературе, она решает вынести личную драму в свет и развестись с мужем. Главную роль в ленте исполнила Гленн Клоуз.

«Ральф против интернета» («Ralph Breaks the Internet»), Фил Джонстон, Рич Мур

На большие экраны спустя шесть лет выходит долгожданное продолжение анимационного приключения — «Ральф против интернета». На этот раз повзрослевшие главные герои мультфильма — непутевый громила и его заклятая подруга Ванилопа фон Кекс — выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся бороздить просторы сети.

В отечественный прокат выходит американский триллер о современных подростках «Нация убийц» американского режиссера Сэма Левинсона. На первый взгляд может показаться, что история, легшая в основу картины, является слишком уж тривиальной: некий хакер взломал социальные сети жителей небольшого городка и выложил переписку героев (а еще их интимные фотографии) на всеобщее обозрение. По заявлению сценаристов, фильм затрагивает множество ныне актуальных тем: секстинг, феминизм, подростковая сексуальность. Роли в картине исполнили Одесса Янг, Хари Неф, Белла Торн и другие.

«Подбросы», Иван Твердовский

Один из самых нашумевших отечественных фильмов Ивана Твердовского «Подбросы», уже успевший записаться в ряды арт-хауса, выходит на большие экраны. Молодой режиссер несколько раз становился сенсацией кинофестивалей, выпустив такие социальные картины, как «Класс коррекции» и «Зоология». В основе сюжета новой картины Твердовского — история выросшего в детдоме юноши Дениса, в жизни которого внезапно появляется давно бросившая его мать. Она увозит мальчика в Москву, где тот попадает в компанию аферистов и мошенников, которые решают нажиться на его физической особенности, — с рождения он практически не чувствует боли.

«Вдовы», («Widows»), Стив Маккуин

Новая картина британского режиссера Стива Маккуина, получившего «Оскар» за социальную драму «12 лет рабства», врывается на российские экраны. Фильм рассказывает историю о четырех женах погибших при неудачном налете грабителей, которые берутся закончить их дело. Актерский состав ленты поистине впечатляет: главные роли в ней сыграют звезда фильма «Прислуга» Виола Дэвис, актер «Списка Шиндлера» Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мишель Родригес и многие другие.