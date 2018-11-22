Путешествие в интернет: каким получился сиквел «Ральфа»

Людям, страдающим нумерофобией (то есть тем, кто испытывает иррациональный страх чисел), строго не рекомендуется заглядывать во всевозможные рейтинги главных премьер будущего года: они буквально заполонены сиквелами, триквелами, квадриквелами и так далее. Подобная тенденция в целом понятна и легко объясняется интересами самих зрителей, — делая выбор в пользу продолжений или предысторий уже проверенных проектов, они минимизируют вероятность остаться разочарованными увиденным и, скорее всего, действительно получат плюс-минус то, на что рассчитывали.

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«Ральф против интернета» вышел в прокат за полтора месяца до наступления 2019-го, однако это именно тот случай, который описан выше. Второй части приключений милого амбала Ральфа и его сверхактивной подруги Ванилопы фон Кекс, в прошлом изгоев мира игровых автоматов, было достаточно не провалиться на фоне оригинального мультфильма, дабы найти свою многочисленную и счастливую аудиторию, — благо, первый эпизод франшизы, абсолютно справедливо получивший позитивные отзывы, подарил своим последователям по-настоящему ярких персонажей, эксплуатировать которых можно еще очень долго.

Создателям сиквела надо отдать должное: вместо небольшого расширения придуманного ранее мира с добавлением парочки новых героев и конфликтов они решили интегрировать двух основных персонажей в незнакомую им вселенную, перенеся Ральфа и Ванилопу на бескрайние просторы интернета.

Согласно задумке сценаристов, отправиться в захватывающее и немного опасное путешествие героев вынуждает поломка руля на игровом автомате фон Кекс: гонщице становится скучно на до боли знакомой трассе, она говорит об этом Ральфу, и тот в надежде порадовать принцессу вносит некоторые коррективы в конфетный ландшафт игры, что приводит к негодованию геймера и порче важнейшего элемента аппарата. Лишаясь работы, Ванилопа впадает в депрессию, однако ее верный товарищ придумывает очередной план: достать руль в одном из интернет-магазинов. Тем более что по счастливому совпадению вай-фай в их зал проводят именно в день поломки.

Большая часть мультфильма проходит именно на просторах сети, и продуман он просто потрясающе. Иначе, впрочем, и бы не могло, учитывая, что режиссеры продолжения Фил Джонстон и Рич Мур причастны к созданию великолепного «Зверополиса», который в 2017 году был удостоен «Оскара» как лучший анимационный фильм по версии Американской киноакадемии.

От множества знакомых всем пользователям сети платформ, героев и ситуаций, разбавленных целой кучей «диснеевских» звезд, буквально разбегаются глаза: зрители увидят и всех принадлежащих Disney принцесс, и милых котиков ютьюба, и штурмовиков из «Звездных войн», и даже анимационное камео Стэна Ли, от которого на секунду станет очень грустно.

При этом, пожалуй, главной прелестью «Ральфа против интернета» является гармоничное встраивание во вселенную и сюжет бытовых составляющих сети, — начиная от самих пользователей и спама, заканчивая внезапными проблемами с подключением и даже даркнетом.

В этом заключается один из безусловных плюсов ленты: она будет интересна не только целевой аудитории добрых детских мультиков, но и чуть более взрослым зрителям, которые смогут вдоволь насладиться большим числом занятных отсылок. Хватает в сиквеле и новых персонажей: это и «крутая девчонка» Шэнк из компьютерной игры про жестокие гонки, в которой легко угадывается Галь Гадот («Чудо-женщина» озвучивала героиню), и энергичная глава популярной видеоплатформы по имени Классс, и зарабатывающий в этой вселенной не самым законным путем Спамли, немного похожий на типичного бандита из Одессы середины прошлого века.

В мультике, что примечательно, нет стопроцентно положительных персонажей: конфликт строится на отрицательных чертах характеров главных героев, для дружеских взаимоотношений которых путешествие в интернет становится серьезной проверкой на прочность. Второй «Ральф» не обделен неплохим юмором, и особенно хорош он в иронии над «типичностью» сказок о «диснеевских» принцессах и современными интернет-трендами.

В российском дубляже ленты поучаствовали многие современные звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Любовь Аксенову, Ирину Горбачеву, Александра Гудкова, Василия Уткина, Ирину Старшенбаум, Викторию Дайнеко, Ляйсан Утяшев, рэпера Элджея (!), Анатолия Вассермана (!!!) и других.

Как итог — «Ральф против интернета» представляет из себя не выдающийся, но крайне достойный сиквел одного из лучших мультфильмов Disney последних десяти лет, который хоть и не дотягивает до уровня условной «Головоломки», обращавшейся к чуть более глубоким вопросам и копавшейся в них, все же окунает зрителя в грандиозный (и в плане масштабов, и в плане детализации) мир, в глобальном плане понятный более-менее всем.