«Несчастный случай»: что случилось с Пельшем

Утром в четверг, 22 ноября, появилась информация о срочной госпитализации известного российского телеведущего, основателя группы «Несчастный случай» Валдиса Пельша. По сообщениям СМИ, он почувствовал себя плохо и вызвал «скорую помощь». Прибывшие на вызов медики якобы обнаружили, что у Пельша нарушен ритм сердца.

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Согласно данным канала «РЕН-ТВ», телеведущий пребывает в состоянии средней тяжести и в данный момент находится в кардиологическом отделении одной из московских клиник, где ему оказывают необходимую помощь.

Комментариев со стороны самого Пельша пока не поступало, однако его официальный представитель Александр Качан в разговоре с изданием «Стархит» опроверг сообщения прессы о госпитализации экс-участника «Несчастного случая».

«Никакой отрицательной информации у меня нет. Только что говорил с его женой. Валдис отправился в клинику на плановые процедуры, не более. Все с ним хорошо», — заявил представитель.

Не подтвердил тревожные сведения и друг Пельша, музыкальный продюсер и журналист Табриз Шахиди. Он заверил, что с телеведущим все хорошо и тоже отметил, что речь идет об обычном плановом обследовании, которые его друг регулярно проходит.

«Как обычно, перед длительными командировками (как и накануне восхождения на Эверест, например) телеведущий проходит полное плановое обследование, так называемый «полный чекап». С 27 ноября по 15 января Валдис в командировке в Антарктиде, на съемках нового эксклюзивного проекта», — приводит слова Шахиди канал «360».

Помощница Пельша подтвердила данные о том, что вся съемочная группа проходит медкомиссию перед поездкой в Антарктиде, и сообщения о госпитализации являются ошибочными.

О планирующемся проекте стало известно около двух недель назад. По словам самого Пельша, предстоящий документальный фильм будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды.

Телеведущий рассказал, что отправится со своей командой в экспедицию из Москвы во вторник, 27 ноября. Ожидается, что дорога до материка займет меньше недели, и уже 3 декабря съемочная группа покинет станцию «Новолазаревская». Возвращение в столицу назначено на середину января 2019-го.

Также Валдис Пельш отметил, что «такого еще не делал никто», так как готовившаяся больше двух лет трансарктическая экспедиция впервые будет проведена автономно: команда ни разу не остановится для дозаправки. При этом съемочная группа должна будет пройти по максимально длинному пути: маршрут проложен через Полюс недоступности, Южный полюс, Полюс холода, а также арктические станции «Восток» и «Прогресс». Всего команда преодолеет порядка шести тысяч километров.

Премьера документальной ленты запланирована на осень 2019 года.

За последние несколько лет СМИ неоднократно сообщали о проблемах Пельша со здоровьем, однако нередко эта информация впоследствии опровергалась. Известно, что в 2010-м телеведущий был экстренно госпитализирован с болью в животе, в результате он перенес операцию на поджелудочной железе.

Несколько лет спустя Пельш вновь оказался в медицинском учреждении, на этот раз в связи с острым приступом панкреонекроза. Как раз после этого случая он начал регулярно проходить медосмотры.

В 2016-м сообщалось, что шоумена в срочном порядке доставили в больницу и даже назначили курс интенсивной терапии, так как у него якобы нашли ряд серьезных заболеваний. Вскоре выяснилось, что это было обычное плановое мероприятие.

«Ни о какой экстренной госпитализации речи не идет, и я четко сказал им [журналистам] о плановом обследовании», — заявил тогда телеведущий.

51-летний Пельш является одним из основателей рок-группы «Несчастный случай», которую он покинул в 1997 году, взяв «творческий отпуск». С тех пор он несколько раз принимал участие в выступлениях коллектива и записи некоторых студийных работ. С 2001-го по 2003 год шоумен выступал в роли директора детского и развлекательного вещания на Первом канале.

Всенародную популярность ему принесли работы ведущего программ «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».

В настоящее время Пельш активно занимается производством документальных лент, в феврале он выпустил картину «Полярное братство, посвященную сотрудничеству советских и британских военно-воздушных сил в небе над Мурманском в сентябре-ноябре 1941 года.