«Надежда — мой компас земной»: Николаю Добронравову — 90

Ровно 90 лет назад, 22 ноября 1928 года, на свет появился Николай Добронравов, знаменитый отечественный поэт-песенник, создавший бесчисленное количество нетленных хитов, любимых и по сей день. Ранние годы жизни Николая Николаевича прошли в Ленинграде, его родном городе, однако с началом Великой Отечественной войны Добронравов был эвакуирован в Горький (ныне — Нижний Новгород). С 1942-го он проживал в Московской области, где впоследствии окончил одну из местных школ с золотой медалью.

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Любовью к искусству Николай Николаевич проникся еще будучи ребенком, и не самую последнюю роль в этом сыграла его бабушка: женщина посещала с мальчиком театры, а также заинтересовала его литературой. Достаточно рано определившись с призванием, Добронравов поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького и стал ее выпускником в начале 50-х, после чего устроился на работу в Московский театр юного зрителя.

Первые шаги к большому успеху поэт-песенник делал вместе с другим работником театра — Сергеем Гребенниковым. В союзе с молодым коллегой Добронравов создал пьесу «Загорается маяк», которая затем пользовалась популярностью у зрителей на протяжении нескольких лет. Продолжая поиски себя, Николай Николаевич также снялся в паре советских фильмов, сыграв небольшие роли в картинах «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова». Кроме того, еще больше влюбившись в поэзию, Добронравов (уже после окончания Школы-студии) получил диплом Московского государственного учительского института по специальности «преподаватель литературы».

Примерно в те же годы Николай Николаевич познакомился с композитором Александрой Пахмутовой, его бессменной спутницей жизни и автором музыки к множеству его стихов. Работая вместе, молодые люди влюбились друг в друга и уже в 1956 году вступили в брак: их отношения получились настолько крепкими, что пару лет назад супруги отметили бриллиантовую свадьбу.

Вместе они создали огромное число бессмертных отечественных хитов, любимых и по сей день, — причем как современниками Добронравова и Пахмутовой, так и представителями нового поколения. Их наиболее известными творениями стали песни «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Трус не играет в хоккей», «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой», «Сигнальщики-горнисты» и «Ты моя надежда, ты моя отрада».

Фоторепортаж: День рождения Александры Пахмутовой __is_photorep_included12053221: 1

В разные годы эти композиции исполняли такие звезды советской и российской эстрады, как Анна Герман, Майя Кристалинская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, София Ротару, Николай Басков, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова и многие другие. В общей сложности Николай Николаевич приложил руку к более полутысячи песен, работая и с другими композиторами, включая Микаэля Таривердиева и Евгения Мартынова и Аркадия Островского.

В 1982-м Добронравов, автор великолепного прощального гимна к прошедшей за два года до этого летней Олимпиаде в Москве, стал лауреатом Государственной премии СССР.

В этот праздничный день Николая Николаевича поздравляют многие коллеги и поклонники поэта-песенника. Теплые слова в связи с 90-летием Добронравова высказал и президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что юбиляру удалось добиться действительно всенародной любви.

«Вы нашли свое призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, рассказывающих о любви и дружбе, вере и надежде, о мужестве и человеческом достоинстве, о славных, героических страницах истории нашей страны. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и неисчерпаемого вдохновения», — говорится в официальном поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.