Успел только «Ай»: рэпера Хаски задержали перед концертом

Полиция в Краснодаре задержала певца Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, у входа в клуб Bounce, где должен был пройти его концерт, передает информационное агентство Юга.

Реклама

Перед выступлением организаторы сообщили в соцсетях, что клуб обесточен, а ворота на входе электрические, поэтому они не могут впустить зрителей.

После этого Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После сотрудники полиции усадили его в автомобиль и увезли, передает ФАН.

Позднее организаторы концерта сообщили, что Хаски находится в отделе полиции на улице Садовой, 110, с ним же его адвокат. Они объявили, что концерт не состоится и принесли извинения.

Известно, что Хаски отказался от медицинского освидетельствования. Это может стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 19.3 КоАП, передает НСН. Рэпера могут арестовать на срок до 15 суток.

Изначально концерт рэпера должен был пройти на площадке Arena Hall, но покупатели билетов в день концерта получили SMS, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce.

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что предупредили руководителей клубов Краснодара о нежелательности такого концерта, так как полиция сейчас проверяет тексты Хаски на экстремизм.

Днем ранее концерт был перенесен на другую площадку и в Ростове-на-Дону. Там полиция потребовала от организаторов подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».

В свою очередь, ростовские поклонники творчества Хаски и его менеджер пожаловались на сотрудников полиции, сорвавших концерт исполнителя в Ростове-на-Дону. По словам одной из посетительниц, Екатерины, дверь клуба закрыли, когда внутрь попали еще не все поклонники, Хаски не дали включить аппаратуру и микрофон, был зажжен свет однако он все равно провел концерт.

«Концерт состоялся, не было звука. Из инструментов только ударные, так как им не нужны шнуры и розетки. Хаски читал только под ударные, концерт больше часа был», — поделилась другая гостья концерта по имени Вера.

Менеджер Хаски Андрей Орлов пояснил, что прокуратура якобы пригрозила владельцу заведения, в котором должен был ранее проходить концерт, проверками.

«Мы тайно перенесли концерт в другое место, но силовики о нем узнали. Во время саунд-чека я узнал, что около 20.00 приедет отдел по борьбе с экстремизмом», — поделился Орлов, добавив, что владелец заведения попросил не проводить концерт, но в итоге выступление все-таки действительно состоялось при выключенной аппаратуре и под барабаны.

Однако, в в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области отвергли обвинения в срыве концерта.

«Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принималось. В отношении трех участников мероприятий составлены административные протоколы за мелкое хулиганство», — указали правоохранители.

По словам источника в силовых органах, предупреждение о запрете экстремизма и нарушений законодательства при проведении публичного мероприятия — стандартная практика, оно выдается всем организаторам концертов. А звук и свет выключили сами организаторы без распоряжения полиции.

Позднее один из организаторов тура Хаски Юрий Никонов сообщил, что владельцы клубов в Краснодаре и Волгограде (там концерт назначен на 23 ноября), отказались предоставлять площадки для выступления без объяснения причин.

В мае нынешнего года неизвестные напали на Хаски, и его коллегу Ричарда Семашкова, который имеет прозвище Рич в подмосковной Балашихе. Там на территории микрорайона Ольгино артисты снимали клип на одну из своих песен.

Пока часть съемочной группы работала на одном этаже, двое участников коллектива оставались со сложенными вещами коллег. К ним подошли трое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними и артистами произошла словесная перепалка, а вскоре завязалась драка.

Хулиганы стали избивать музыкантов и членов съемочной группы ногами. Потом они оглушили Семашкова ударом рукояткой пистолета по голове. На помощь своим товарищам подоспели другие участники съемок, и злоумышленники открыли по ним огонь. В результате Хаски и другие участники инцидента получили ранения, а нападавшие скрылись.

Семашков и Кузнецов после инцидента были госпитализированы в Центральную районную больницу Железнодорожного. В ГУ МВД России по Подмосковью «Газете.Ru» сообщили, что, по данным полиции, причиной драки, в которой пострадали рэперы, стала бытовая ссора.