Украинский метод: из Грузии выгнали создателя «Ералаша»

Министерство внутренних дел Грузии отказало во въезде в страну сразу нескольким россиянам — создателю и художественному руководителю юмористического журнала «Ералаш» Борису Грачевскому, его супруге певице Екатерине Белоцерковской и продюсеру Владимиру Пирожку.

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«В Тбилисском международном аэропорту трем российским гражданам, прибывшим авиарейсом 21 ноября из Москвы, было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Все три российских гражданина были отправлены в Москву», — говорится в сообщении ведомства.

Вернувшийся в Москву 69-летний Грачевский прокомментировал инцидент, не скрывая своего расстройства.

«Мы расстроены. Это был тщательно подготовленный, яркий, красивый фестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» – для нас для всех встреча с грузинами, с грузинскими зрителями, — заявил Грачевский в беседе с «Говорит Москва».

— Очень важное и крупное событие. Мы ехали не как туристы. Пока что все рассыпалось в связи с тем, что мы были в Абхазии. Не пустили Екатерину Белоцерковскую, меня, продюсера фестиваля Владимира Пирожка. Они [сотрудники погранслужбы] были вежливы, но непоколебимы в своей позиции».



Продюсер Владимир Пирожок посетовал на то, что их не будет на фестивале, но подчеркнул, что эта ситуация не отразится на их отношениях с Грузией.

«Жаль, что не будет меня, продюсера фестиваля, Бориса Грачевского, а также певицы Екатерины Белоцерковской, — приводит слова Пирожка агентство ФАН. — Но никакие чиновничьи странные запреты не могут приостановить нашу энергию взаимного интереса, разорвать наше духовное братство!»

Причиной запрета въезда кинодеятелей на территорию Грузии стал тот факт, что граждане России в прошлом посещали Абхазию, при этом пересекая границу с Россией.

В декабре прошлого года Грачевский принял участие в акции «Кинодесант», которая прошла на российской военной базе в Гудауте в Абахазии. Грачевский и другие известные кинодеятели встретились с военнослужащими и их семьями, пообщались с поклонниками и дали несколько интервью.

Согласно грузинскому законодательству, гражданам России запрещен въезд в страну, если в их заграничных паспортах есть отметки о посещении Южной Осетии или Абхазии.

Независимость Абхазии была провозглашена еще в 1994 году, однако ее не признало ни одно государство-член ООН, включая Грузию. После российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года, в котором наша страна выступила на стороне Абхазии и Южной Осетии, Россия признала независимость республики. Впоследствии Абхазия была признана еще пятью государствами-членами ООН.

Борис Грачевский сыграл свадьбу с Екатериной Белоцерковской, которая моложе его на 35 лет, в августе прошлого года. Это уже третий брак отца «Ералаша». После свадьбы Грачевский прокомментировал разницу в возрасте со своей избранницей, не найдя в этом ничего страшного.

«Женился с по расчету, — приводит слова Грачевского «7 дней». — Расчет очень простой: прожить остаток жизни в любви.

Знаю — Катя тоже меня любит. И это чувство — как допинг, как наркотик — дает силы и кружит голову! Не сомневаюсь, когда бы ни позвонил, когда бы ни пришел, жена будет не просто рада — счастлива. Это очень важно, особенно если тебе много лет. Каждое доброе слово, каждый сопереживающий взгляд в моем возрасте имеют особую ценность».

Ранее в этом месяце в возрасте 54 лет умер известный по ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш» актер Николай Румянцев. Он был одним из самых ярких участников раннего «Ералаша». Самым известным выпуском с его участием стал этюд «Чудное мгновенье», где школьник отказывается помочь бабушке по дому, чтобы быстрее побежать играть во дворе в хоккей. Именно Румянцеву принадлежит знаменитая реплика: «Посуду Гоголь помоет. Николай Васильевич. А Лев Толстой пропылесосит».

Грачевский прокомментировал смерть Румянцева, назвав его одним из главных в становлении юмористического журнала.

«Всю жизнь нужно прожить, чтобы после смерти тебя вспомнили. Румянцев был в становлении «Ералаша» был одним из главных, если можно так сказать, фактором любви. Он был обаятельным, нестандартный по внешним данным», — цитирует Грачевского НСН.