«Дело в девушке»: Самойлов о причинах краха «Агаты Кристи»

Бывший лидер рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов назвал причину распада популярного в прошлом коллектива. По словам музыканта, произошло это из-за того, что Самойлов и его брат Вадим, сооснователь «Агаты», полюбили одну и ту же девушку.

«Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи»,

— передает слова артиста НСН.

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Кроме того, Самойлов-младший пожаловался на травлю в распавшемся коллективе.

«Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе, меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе, — рассказал он, отметив, что больше всего ему доставалось от Александра Козлова и Петра Мая. — Отрывались на мне по полной схеме. «Малой, молодой пришел».

Ранее о причинах краха «Агаты Кристи» рассказал и Вадим Самойлов. Музыкант назвал роспуск группы «логическим завершением нашего взросления».

«Мы сами распустили группу, — это было логическое завершение нашего взросления. И я, и мой брат, — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдем каждый своей дорогой»,

— цитирует его «Пятый канал».

Напомним, что в первой половине 2017 года был закрыт один из судебных процессов между братьями Самойловыми — артисты судились за право исполнять на своих концертах песни распавшейся группы. За два года до этого музыканты объявили о грядущих «ностальгических» выступлениях, тогда же были пересмотрены условия заключенного сразу после распада «Агаты Кристи» договора на исполнение родственниками песен коллектива (часть композиций вошла в репертуар нового проекта Глеба The Matrixx, а Вадим отправился в большой гастрольный тур «Агата Кристи». Все хиты»).

При этом вскоре Самойлов-младший обвинил брата в исполнении его песен, не входивших в репертуар Вадима до распада «Агаты», а также заявил, что его бывший партнер присвоил себе гонорар за «ностальгические» концерты. Согласно СМИ, получив предоплату, Самойлов-старший попросил у брата в долг несколько миллионов рублей, обязавшись вплоть до апреля 2016 года выплачивать брату определенную сумму. Но полюбовно разобраться в ситуации стороны не сумели, и Глеб обличил брата в невыполнении финансовых обязательств и нарушении условий соглашения об использовании песен, тогда как Вадим раскритиковал родственника за раздувание конфликта с помощью прессы.

В апреле 2017-го Савеловский суд удовлетворил иск Глеба о взыскании долга в размере 4,3 млн рублей. Впрочем, уже в минувшем сентябре Мосгорсуд отменил это решение, направив дело на новое рассмотрение.

«Президиум Мосгорсуда рассмотрел кассационную жалобу Вадима Самойлова на решение Савеловского районного суда Москвы по иску Глеба Самойлова к Вадиму Самойлову о взыскании денежных средств, — цитирует представителя Мосгорсуда ТАСС. — Президиум отменил решение Савеловского суда и апелляционное определение Мосгорсуда в связи с допущенными нарушениями норм материального права и направил дело на новое рассмотрение в Савеловский суд».

Не сумел выиграл у брата в суде Глеб и по другому делу — в 2016-м он требовал запретить родственнику исполнять написанные им 172 песни, однако государственный орган признал авторское право на композиции за обоими музыкантами.

Считается, что одной из главных причин серьезного конфликта между Самойловыми стали разные политические взгляды братьев, а именно — их спор по поводу конфликта на Украине. В частности, Самойлов-старший в 2015 году играл в Донецке и Луганске (а также Сирии), чем изрядно разозлил Глеба: артисту не нравилось, что концерты Вадима преподносились как выступления «Агаты Кристи».

Знаменитая отечественная рок-группа была создана в 1987 году Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем — Самойлов-младший вошел в состав коллектива чуть позже. В 2009-м Самойловы, бессменные участники «Агаты», объявили о скором прекращении существования группы. Уже спустя год коллектив окончательно распался.