Никогда не поздно: Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

Основатель группы «На-на», 71-летний композитор и музыкальный продюсер Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально зарегистрировали брачный союз. До этого они 20 с лишним лет состояли в фактическом браке и жили вместе.

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Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа в столице, пишет «Вечерняя Москва». Отмечается, что «молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе».

Информацию о свадьбе подтвердила официальная представительница артиста Людмила Николаева.

«Да, сегодня утром в Кутузовском загсе столицы они расписались. Оба счастливы», — приводит ее слова издание «Дни.ру».

Также радостное событие прокомментировал и один из виновников торжества — Бари Алибасов.

«Мы сегодня постоянно на связи, — признался музыкант. — Я, например, был в сентябре в Сочи, на фестивале, а Лидочка — в холодной Москве, но по три раза в день постоянно созвонились, обменялись новостями, я узнавал, как дела у [ее дочери] Маши, у [ее внука] Макара. Она — самый близкий мне человек».

Примечательно, что как для Алибасова, так и для Федосеевой-Шукшиной это уже далеко не первый брачный союз. Исполнитель в шестой раз поставил штамп у себя в паспорте, а его избранница до этого была замужем за четырьмя мужчинами, в том числе за писателем, сценаристом, режиссером и актером Василием Шукшиным, чью фамилию она носит до сих пор.

В основателем «На-на» актриса начала встречаться еще в 1995 году, однако через несколько лет пара рассталась, но сохранила дружескую связь. Тем не менее, в конечном итоге Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись, а теперь окончательно узаконили свои отношения.

Помимо этого, продюсер однажды уже пытался сделать предложение своей спутнице жизни, однако тогда она ответила отказом.

«Как бы это поточнее сказать... ее человечностью, что ли. Сразу же невыносимо сильно захотелось быть рядом с ней. Раньше с одной женщиной я мог находиться не дольше нескольких месяцев, с ней же я желал остаться на годы. Лида олицетворяла собой гармонию, — рассказывал музыкант. — Будучи женой Василия Шукшина, она как никто знала, что это — жить с творцом. Вот почему она стала моей музой, много помогала мне в работе, являясь истинной хранительницей домашнего очага».

Участники группы «На-на» уже поздравили пару накануне — прямо во время концерта в Санкт-Петербурге, анонсировав запланированное торжество.

«Друзья, мы хотим поделиться с вами одной очень радостной новостью и хотим, чтобы вы присоединились все вместе к нашим поздравлениям. Мы хотим поздравить Бари Алибасова и Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину, потому что завтра они сочетаются законным браком!» — произнес со сцены Владимир Политов.

После его слов зал начал хором скандировать: «Бари! Лида!»

Радостное для Алибасова и Федосеевой-Шукшиной мероприятие совпало с куда более трагичным событием — похоронами музыканта Евгения Осина, которые состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.

Алибасов, знавший коллегу по многочисленным совместным концертам, там не появился, хотя его экс-соратник по «На-на» Владимир Левкин на панихиде присутствовал.

Осин скончался 17 ноября в своей столичной квартире. Его обнаружила сестра Альбина, которая много помогала брату в последние годы жизни в борьбе с алкогольной зависимостью. Из-за проблем со спиртным артист прожил последние годы почти в полном одиночестве. У родных певца не оказалось средств на дорогостоящие похороны, однако на помощь пришел продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который, по его словам, взял на себя организацию похорон и прощания с артистом.

«Евгений Осин — личность яркая, конечно, личность особенная. Эмоциональный парень, красивый, пластичный, артистичный. Много раз приходилось видеть его в наших совместных концертах», — сказал Алибасов в разговоре с каналом «Звезда».

«Это был яркий парень, который сочетал разные жанры. Талант, талант, большой талант», — заключил музыкант.