«Алита», «Аквамен» и рождественский Дэдпул: трейлеры недели

^^^«Аквамен» («Aquaman»), Джеймс Ван^^

Киновселенная DC уже совсем скоро расширится с появлением супергеройского фильма «Аквамен». В кресло режиссера пригласили австралийца Джеймса Вана, создавшего две громкие хоррор-франшизы «Пила» и «Заклятие». История одного из самых популярных супрегероев DC Аквамена будет изобиловать красивыми заплывами в глубинах океана, взрывами, роботами и гигантскими монстрами. В трейлере все выглядит необычайно красиво. Создателям фильма удалось каким-то невероятным образов собрать сказочный актерский состав: Джейсон Момоа, Уиллем Дэфо, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон, Джимон Хонсу.

«Алита: Боевой ангел» («Alita: Battle Angel»), Роберт Родригес

Вышел третий — самый информативный — трейлер фантастического фильма «Алита: Боевой ангел» режиссера Роберта Родригеса и продюсера Джеймса Кэмерона. Кэмерон еще 15 лет нахад сам мечтал экранизировать культовую киберпанковсую мангу «Боевой ангел» Юкито Кисиро о найденном гениальным ученым на свалке поврежденном киборге, которую он назвал Алитой. Но, как известно, Кэмерон затем увлекся «Аватарами», а в режиссерское кресло пригласили Родригеса. Трейлер невероятно красив, сама Алита выполнена в CGI, причем Родригес принял оригинальное решение сохранить близкий к манге внешний облик девушки-киборга — именно поэтому у нее такие большие глаза. Компанию Алите (Роза Салазар) составляют звезды первой величины Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али и Мишель Родригес.

«Дамбо» («Dumbo»), Тим Бертон

Переснимающий свои классические мультфильмы Disney изо всех сил старается создать что-то наподобие авторского кино, пригласив на «Короля Льва» Джона Фавро, а на «Аладдина» — самого Гая Ричи. Вот и «Дамбо» снимет человек с известным именем — Тим Бертон. Появился первый тизер-трейлер готовящегося к выходу в марте фильма, который можно охарактеризовать, как Бертон снял кино про Бертона. Тем не менее, история всеми любима, компьютерный слоненок невероятно очарователен, а Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни Де Вито выглядят на экране органично.

«Однажды у Дэдпула» («Once Upon a Deadpool»), Дэвид Литч

Это на самом деле происходит. «Дэдпул 2» получит рейтинг «PG-13». Звезда франшизы Райан Рейнольдс рассказал, что Sony просили сделать «Дэдпула» доступным всем возрастам еще десять лет назад ,но он все время отказывался. В итоге Рейнольдс поставил два условия: часть сборов идет на благотворительность и участие звезды культовой «Принцессы-невесты» Фреда Сэвэджа». Студия их выполнила, и на выходе мы получаем что-то совсем уж невероятное. Литч и Рейнольдс перемонтировали «Дэдпул 2», досняли сцены с повзрослевшим Сэвэджем и создали буквально рождественскую сказку с Дэдпулом.

«Три секунды» («The Informer»), Андреа Ди Стефано

Итальянский актер Андреа Ди Стефано снял свой второй полнометражный фильм — криминальную драму «Три секунды» с набирающим популярность в Голливуде шведом Юэлем Киннаманом, великолепной Розамунд Пайк и Клайвом Оуэном. По сюжету, главный герой намеренно попадает в самую охраняемую в стране тюрьму, чтобы внедриться в банду. Драки, перестрелки и закулисные игры силовых структур прилагаются.

«К праху» («To Dust»), Шон Снайдер

Вышел трейлер восхитительной черной комедии «К праху», в которой раввин обращается за помощью к профессору биологии в исполнении Мэттью Бродерика. Раввин очень сильно беспокоится за то, как будет разлагаться под землей тело его безвременно ушедшей жены и старается выяснить в подробностях у героя Бродерика, что будет происходит с трупом в гробу. Картина уже получила приз зрительских симпатий на международном фестивале в Трибеке

Напряженный триллер «Незваный гость» с Деннисом Куэйдом в главной роли предлагает вариацию на тему домашнего хоррора про маньяка, терроризирующего семью. Пока сложно делать выводы, насколько хорош сам фильм, но безумный Куэйд очень сильно впечатляет, а также делает красивую отсылку к «Сиянию».

«Перелетные птицы» («Pájaros de verano»), Кристина Гальего, Сиро Герра

Получившие лестные отзывы на последнем Каннском фестивале «Перелетные птицы» обзавелись трейлером. Многие называют картину «Крестным отцом» по-колумбийски. Картина рассказывает о войне двух семей за контроль над наркобизнесом.