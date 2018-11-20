Споры на могиле иконы Marvel: при чем здесь Трамп

Американский комедийный актер и телеведущий Билл Мар раскритиковал автора комиксов, писателя и экс-президента компании Marvel Стэна Ли, скончавшегося 12 ноября на 96-м году жизни. Об этом сообщает Vanity Fair.

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«Я не имею ничего против комиксов — я читал их время от времени, когда был ребенком», — написал комик в своем блоге.

«Мое предположение состоит лишь в том, что комиксы имеют смысл лишь в детстве, а когда ты вырастаешь, ты переходишь к более взрослым книгам, где нет картинок».

Мар также обвинил создателей комиксов в том, что из-за их сомнительных «творений» американская культура стала примитивной: «И поскольку в Америке насчитывается более 4500 колледжей, что означает, что нам нужно больше профессоров, чем у нас есть умных людей <...> так, некоторые глупые люди стали профессорами, написав исследования про Серебряного Серфера [персонаж вселенной Marvel]».

Кроме того, комик подчеркнул, что наследие Стэна Ли только затуманило сознание американцев, что в конечном итоге и привело к избранию президентом США Дональда Трампа:

«Я думаю, что это очевидно, что такой президент, как Дональд Трамп, мог быть избран только в той стране, которая верит в то, что комиксы важны», — заявил Мар.

Компания POW! Entertainment, сооснователем которой являлся Стэн Ли, ответила на обвинения американского комика, назвав его заявление «отвратительным». В своем письме представители компании подчеркнули, что персонажи Marvel продолжают вдохновлять множество читателей по всему миру:

«Огромное количество людей могут подтвердить, что Стэн Ли вдохновил их читать, учил их тому, что мир не состоит из «абсолютов», что у героев могут быть свои недостатки и даже злодеи могут оказаться человечными в душе»..

Американский писатель, сценарист и создатель комиксов Marvel Стэн Ли скончался на 96-м году жизни утром 12 ноября — он был в критическом состоянии доставлен в одну из клиник Голливуда, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Ли является создателем самых известных персонажей вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

Легендарный автор комиксов также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: «Люди Икс», «Человек-паук», «Железный Человек», «Сорвиголова», «Халк» и многие другие.

В последние годы Стэн Ли страдал от нескольких болезней — у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года писатель сообщил о том, что потерял возможность читать и писать.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Все это накладывалось на личные утраты Ли: в течение последних полутора лет он лишился своего коллеги художника комиксов Стива Дитко и любимой жены Джоан, с которой прожил в браке более семи десятилетий. Согласно легенде, женщина, скончавшаяся в результате тяжелого инсульта, в свое время отговорила супруга от ухода из Marvel Comics, поверив в успех его Фантастической четверки, первого по-настоящему успешного проекта Ли.

Смерть создателя всемирно известных персонажей Marvel буквально шокировала мир. Актер Крис Эванс, сыгравший сразу двух героев вселенной Marvel — Человека-факела из Фантастической четверки и Капитана Америку —, выразил мнение, что человека, подобного Ли, наш мир больше не увидит никогда.

После известия о смерти создателя комиксов Marvel стало известно о том, что незадолго до кончины Ли придумал нового персонажа. Об этом рассказала дочь американского автора Джей Си.

По ее словам, Ли в последний раз работал над героем за несколько дней до своей смерти. Джей Си также огласила имя персонажа — Человек-грязь. При этом раскрывать подробностей о последнем творений отца она не стала, подчеркнув лишь, что помогала Ли в создании героя.

«Я пыталась создать героя вместе с ним всю свою жизнь. Он прислушивался ко мне. Мы работали над созданием персонажа по имени Человек-грязь. Работа над ним еще не закончена, однако, на мой взгляд, он очень интересный», — поделилась Джей.

Билл Мар — американский стендап-комик и телеведущий. Большинство его выступлений посвящены социальным и политическим проблемам. Он является членом Демократической партии США, в связи с чем большинство его выпадов адресованы «республиканцам», в том числе и в адрес американского лидера Дональда Трампа.