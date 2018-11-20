Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту

Музыкант Юрий Лоза подверг критике проект «Голос», выразив мнение, что он не нацелен на поиск новых талантов. Он также назвал членов жюри «слабенькими вокалистами и артистами», отметив, что рэпер Баста, один из «сенсеев» проекта, на его взгляд, не умеет петь.

«Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая»,

— заявил известный музыкальный эксперт.

Реклама

По его словам, в российском «Голосе» «все прописано от начала и до конца».

«Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают, — продолжил Лоза. — В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили».

Музыкант пояснил, что члены жюри «Голоса» якобы намеренно отсеивают наиболее сильных конкурсантов, боясь возможной конкуренции на эстраде в будущем.

«Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри»,

— передает его слова портал «Царьград».

В настоящий момент на российском телевидении идет уже седьмой по счету сезон основного «Голоса» (у проекта также есть детская версия и версия «60+»), носящий название «Голос. Перезагрузка». Наставниками очередного эпизода шоу являются уже упомянутый рэпер Василий Вакуленко, поп-певица Ани Лорак, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе. Премьера седьмого сезона состоялась на Первом канале 12 октября, тогда как в минувшую пятницу на проекте прошли последние слепые прослушивания: следуя простой логике, нокаут-стадия начнется уже на этой неделе.

Каждый из наставников «Перезагрузки» входит в стадию плей-офф с 12 артистами в команде. Все тот же Баста, к примеру, готовит к борьбе за главный приз «Голоса» семерых девушек (Дарью Шигину, Карину Арбельяни, Александру Захарик, Лауру Пленкину, Анну Пингину, Валерию Бугорскую, а также Ксену Иванову) и пятерых мужчин (Сергея Ламаса, Константина Битеева, Сергея Арутюнова, Андрея Полякова и Юрия Пака). Премировать по итогам сезона могут и самого Василия — в финале передачи будет назван лучший наставник эпизода.

Что примечательно, рэпер является самым опытным членом жюри — в отличие от своих визави ранее он уже был наставником проекта.

Ранее в целесообразности нахождения Вакуленко (а также Шнурова) в жюри «Голоса» усомнились представители РПЦ. По мнению первого замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александра Щипкова, артисты не обделены талантом, однако у них обоих «очень сильно хромает качество языка».

«Что касается и Вакуленко, и Шнурова, — люди талантливые, — заявил Щипков в эфире телеканала «Спас». — Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике».

Он также задался вопросом, какую цель ставят перед собой создатели шоу, напомнив, что никто не отменял воспитательной и просветительской функций телевидения. Продолжая разговор о творчестве Басты и Шнурова, представитель РПЦ предположил, что на содержание текстов песен музыкантов, возможно, влияет их образ.

«В общем, посмотрим, что из этой затеи получится», — заключил Щипков.