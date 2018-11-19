«Глубоко неуважаемые»: дочь Задорнова воюет с музами отца

Дочь известного российского сатирика и юмориста Михаила Задорнова Елена ответила женщинам, которые называют себя музами ее отца. Свое обращение она записала в инстаграме.

«Быть может, не хватает вам пиара // Иль захотелось тупо «хайпануть»? // Но надо бы следить за базаром — // Слов, сказанных напрасно, не вернуть», — написала девушка.

Реакция Елены была вызвана тем, что с 10 ноября, когда со смерти артиста прошел ровно год, сразу несколько женщин заявили, что выступали в качестве источника вдохновения для Задорнова. В своем стихотворении дочь сатирика подчеркнула, что она была и остается единственной музой своего отца. Она также отметила, что сомневается в том, что у девушек осталось хоть немного «совести и чести».

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Многие поклонники сатирика оценили поэтический талант его дочери и отметили, что ее реакция оказалась в духе самого Задорнова. Однако некоторые люди посчитали неэтичным использование фигуры умершего человека для сведения счетов с кем-либо.

Ранее в первую годовщину смерти известного российского сатирика Михаила Задорнова его родные и коллеги по цеху собрались в студии программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Неожиданно для всех гостьями передачи стали вдова артиста Елена Бомбина с дочерью Еленой, а также его первая супруга Велта Задорнова.

Тогда ведущий Максим Галкин впервые затронул тему с «новоиспеченными музами» юмориста и вспомнил о молодой актрисе театра и кино Марине Орловой. Известно, что Орлова сопровождала Михаила Задорнова во время гастролей, так как у них часто случались парные номера.

По словам Орловой, Задорнов был инициатором их знакомства: однажды сатирик услышал ее песню «Мой гений», его очень тронули ее стихи, и он попросил вокалистку исполнить ее на одном из концертов юмориста.

Вдова Задорнова Елена Бомбина в правдивость истории не поверила: «Михаил не любил глупых людей и не общался с ними». Она попросила ведущего Максима Галкина закрыть тему и передала Орловой подарок — словарь русского языка.

Позднее «молодая муза» ответила на претензии вдовы сатирика Михаила Задорнова Елены, высказанные в эфире передачи «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

«Вы не найдете ни одной записи, где бы я сказала, что у нас был роман. Даже то, что я его муза, говорили все кроме меня. Михаил Николаевич действительно относился ко мне с трепетом и вниманием, но никогда не позволял себе лишнего», — заявила артистка.

По словам Орловой, регулярно выступавшей с сатириком на одной сцене со своими песнями, Задорнов всегда тепло отзывался о ней и ее сценическом таланте. Она также напомнила, что слово «муза» означает «мыслящая», а не «любовница».

«Даже не знаю, от чего у второй жены Михаила Николаевича такая нездоровая на меня реакция. Когда меня просят журналисты рассказать о Задорнове, я с радостью делюсь своими воспоминаниями, как и другие его коллеги. Хочется, чтобы люди знали, каким удивительным, честным и чистым человеком он был», — рассказала Орлова.

Актриса подчеркнула, что была состоявшимся профессионалом на момент знакомства с юмористом. «Но я очень благодарна Задорнову, что он дал мне возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике», — добавила она.

Орлова отметила, что Бомбина регулярно пытается задеть ее в своих интервью. Она также посетовала, что вдова Задорнова не дает ей участвовать в концертах, посвященных памяти артиста, а его первая жена Велта, наоборот, не высказывает антипатии к Орловой.

«Именно ее Задорнов всегда считал своей женой и партнером по жизни. Рассказывал, что никогда бы с ней не разошелся, а женился во второй раз, чтобы не расстраивать дочку», — заявила артистка.

Ранее Евгений Петросян в студии программы «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым поделился воспоминаниями о выдающемся сатирике.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. В октябре 2016-го юмористу диагностировали рак головного мозга. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, однако болезнь победила.