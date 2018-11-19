«Трамп — меланома США»: Джим Керри оскорбил президента

Американо-канадский актер Джим Керри в очередной раз подверг критике действующего президента США Дональда Трампа. Выступая с речью на своей арт-выставке в Лос-Анджелесе, 56-летний артист назвал политика «меланомой» страны, выразив мнение, что тот является «очень опасным» человеком и угрозой для национальной безопасности Америки.

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«Трамп невероятно опасен, он — угроза для нашей национальной безопасности. При этом ему хватает наглости просить двухпартийности (после поражения республиканцев в Палате представителей политик призвал лидера демократов Нэнси Пелоси к соблюдению принципа двухпартийности. — «Газета.Ru»). Но это не те люди, с которыми мы можем иметь дело, — они вредны для нас, — заявил Керри. — Нельзя соблюдать эти принципы, когда взаимодействуешь с преступником. Насильников нужно удалять, а не идти с ними на диалог. Они насилуют нашу систему, разрушая ее прямо на наших глазах.

Это был коррумпированный республиканский конгресс. А Трамп — меланома. И любой, кто его покрывает, включая пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, делает все, чтобы скрыть эту болезнь от нас. Это показывает, что в нашей стране есть большая проблема. Это жадность».

Он также признался, что был шокирован смертью «королевы соула» Ареты Франклин, ушедшей из жизни в минувшем августе.

«В тот день, когда она умерла, я плакал. Она была невероятной красивой, умной и сделала так много для поднятия духа людей... Это чертова несправедливость, она не должна была умереть. Я до сих пор не могу поверить в это», — расчувствовался артист.

Комментируя скандал имени Колина Каперника, темнокожего игрока в американский футбол, оставшегося без работы после серии протестных акций перед матчами Национальной футбольной лиги (спортсмен демонстративно вставал на колено во время исполнения национального гимна США, выступая против жестокости сотрудников полиции в отношении афроамериканцев), Керри поддержал атлета, подчеркнув, что тот пострадал за благое дело.

«Нарисовав Каперника, я хотел поддержать его акт добра. Мы должны поощрять такие благие дела, — цитирует актера The Hollywood Reporter. — Афроамериканское сообщество обладает невероятной изяществом перед лицом этой ненависти, которая подобна раку. Они невероятны. Я правда не понимаю, как они еще не сожгли эту страну дотла».

На арт-выставке в Лос-Анджелесе обладатель «Золотого глобуса» представил общественности свои карикатуры на социально-политическую тематику, в частности, высмеяв Трампа и его окружение. Ранее звезда «Шоу Трумана», «Вечного сияния чистого разума» и «Маски» раскритиковал назначение на пост верховного судьи Соединенных Штатов Бретта Кавано (его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к женщинам), назвав действующего президента страны «предателем».

«Отцы-основатели не думали, что предатель возглавит высшее руководство США. К счастью, назначение Кавано — это еще не конец света», — сказал он.

Досталось от Керри и основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, которого издание The Times обвинило в пособничестве «российскому вмешательству» в дела США. В своем твиттере комик послал программиста к черту, используя двоичный код.

«Вот небольшое послание для тебя на твоем родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010»,

— написал артист.

В последнее время Керри достаточно редко снимается в кино и сериалах, что обусловлено его личными трагедиями (речь, в первую очередь, про самоубийство бывшей девушки Катрионы Райт) и холодным отношением к Голливуду в его нынешнем виде. Дошло до того, что в одном из интервью актер объявил о скором уходе из индустрии (к счастью, этого до сих пор не произошло).

«Я просто больше не хотел заниматься этим бизнесом, — объяснил свое решение комик. — Мне не нравилось, что происходило вокруг. Корпорации захватили Голливуд. Я относился к совершенно другому типу людей. Мне нравилось контролировать процесс создания фильмов, не имея при этом органов и комитетов, которые бы навязывали свое мнение о том, какова должна быть идея».

В сентябре на канале Showtime стартовал сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Керри. Режиссером большинства серий выступил постановщик «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри. Шоу рассказывает о ведущем культовой детской телепередачи, который сталкивается с тяжелейшими жизненными испытаниями.