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От «Симпсонов» до «Гравити Фолз»: где мы видели Ларри Кинга

Лучшие камео телеведущего Ларри Кинга

19 ноября известному телеведущему Ларри Кингу исполняется 85 лет. «Газета.Ru» вспоминает лучшие камео легенды американского телевидения.

«Охотники за привидениями» (1984)

Дебют Ларри Кинга в кино произошел еще до запуска его культового ток-шоу «Ларри Кинг в прямом эфире»: передача стартовала в 1985-м, тогда как первый фильм с небольшим камео телеведущего появился на экранах годом ранее. Речь про культовый блокбастер «Охотники за привидениями» с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Сигурни Уивер и Харольдом Рэмисом. В ленте Айвена Райтмана Кинг появился буквально на пару секунд, «обсудив» со слушателями своей радиопередачи на тот момент уже прославившихся в киношном Нью-Йорке борцов с призраками.

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При этом отнесся к новым героям «Большого яблока» ведущий не без доли присущего ему скепсиса: «Здравствуйте, я Ларри Кинг, давайте поговорим о призраках. Беспокойство нарастает, люди все чаще видят привидения. Некоторые считают, что все это подстроили профессиональные истребители призраков из Нью-Йорка».

«Симпсоны» (1991; 1994)

Не могло обойтись без камео Кинга, естественно, и гениальное детище Мэтта Грейнинга. В «Симпсонах» юбиляр появился дважды — в серии второго сезона «Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба», где Гомер слушал читаемую им аудиокнигу, и эпизоде шестого сезона «Сайдшоу Боб Робертс», в котором Ларри предстал в амплуа ведущего теледебатов, приуроченных к выборам мэра Спрингфилда.

«Безумный город» (1997)

Триллер с Джоном Траволтой и Дастином Хоффманом рассказывает о захвате заложников бывшим охранником музея Сэмом Бэйли, случайным очевидцем которого становится журналист Макс Брэкетт. Мечтающий о славе корреспондент решает провести репортаж прямо с места событий, а уже после обнаружения предлагает захватчику сделать интервью, в котором тот мог бы объяснить свои мотивы. Вместе с тем Брэкетт продает права на интервью Ларри Кингу, чтобы тот мог уничтожить ненавистного коллегу.

После выхода фильма на экраны многие поклонники телеведущего были несколько разочарованы этим камео Кинга — в ленте он одновременно и сыграл самого себя, и показал свои (?) не самые лучшие профессиональные качества, включая подверженность к манипуляциям, отсутствие рабочей этики и желание идти по головам.

«Враг государства» (1998)

В боевике Тони Скотта Кинг появляется в самом конце — уже после тяжелой победы персонажа Уилла Смита над конгрессменом Томасом Рейнольдсом, убившим своего визави, дабы протолкнуть законопроект, который позволил бы вмешиваться в личную жизнь граждан США. Вещая с экрана, телеведущий задает важный вопрос: «Как провести черту между заботой о безопасности страны, необходимостью получения разведывательных данных и соблюдением гражданских прав — в первую очередь, неприкосновенности жилища?»

«Би Муви: Медовый заговор» (2007)

Пожалуй, самое милое камео Кинга. В мультике о пчеле Барри Би Нельсоне, который по воле случая оказался в мире людей, осознал страшную правду о варварском отношении человечества к меду и решил подать на землян в суд, ведущий озвучил Пче-Ларри Кинга, звезду телевидения для насекомых. В ходе интервью пчелиный Кинг узнает от Нельсона, что в мире людей у него есть двойник, — и принимать страшную правду он явно не хочет.

«Кстати, а вы знали, что у людей тоже есть свой Ларри Кинг? Правда, он очень похож на вас. Такое же шоу, такие же подтяжки, эти точки за спиной на экране, эти очки, эти бегущие слова, — говорит Нельсон телеведущему, вовсю пытающемуся сменить тему. — Он горбится, у него такие же острые плечи, он, как и вы, смотрит исподлобья. И он тоже еврей!»

«Студия 30» (2009)

В «Студии 30», ситкоме с Алеком Болдуином и Тиной Фей, Кинг снялся в одном из эпизодов третьего сезона, причем назван был этот выпуск его именем. По ходу серии телеведущий в рамках своего знаменитого шоу общается с персонажем Трейси Моргана, превращающим интервью в свой сомнительный бенефис.

«Гравити Фолз» (2012; 2016)

Еще одно анимационное камео Кинга — и уж точно не менее классное. Хотя бы по той причине, что в культовом мультсериале телеведущий предстал в необычном для себя образе мстительного убийцы, озвучив сначала собственную восковую фигуру («Охотники за головами», первый сезон), а затем и ее отрубленную голову («Странногеддон (часть 3): Вернем Гравити Фолз», второй сезон).

Согласно сюжету, восковые изваяния (в том числе и фигура Кинга) сильно обиделись на дядюшку Стэна за многолетнее простаивание в закрытом музее и решили отомстить владельцу, отрубив тому голову. Правда, с жертвой они немного ошиблись — обезглавленной оказалась восковая копия дядюшки, а не он сам. В результате между злобными статуями, Диппером и Мэйбл (узнавшими страшную правду) происходит ожесточенная бойня, по итогам которой в огне погибают все изваяния — кроме головы Ларри Кинга, которая вернется в сериал уже в следующем сезоне.