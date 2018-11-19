От «Симпсонов» до «Гравити Фолз»: где мы видели Ларри Кинга

«Охотники за привидениями» (1984)

Дебют Ларри Кинга в кино произошел еще до запуска его культового ток-шоу «Ларри Кинг в прямом эфире»: передача стартовала в 1985-м, тогда как первый фильм с небольшим камео телеведущего появился на экранах годом ранее. Речь про культовый блокбастер «Охотники за привидениями» с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Сигурни Уивер и Харольдом Рэмисом. В ленте Айвена Райтмана Кинг появился буквально на пару секунд, «обсудив» со слушателями своей радиопередачи на тот момент уже прославившихся в киношном Нью-Йорке борцов с призраками.

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При этом отнесся к новым героям «Большого яблока» ведущий не без доли присущего ему скепсиса: «Здравствуйте, я Ларри Кинг, давайте поговорим о призраках. Беспокойство нарастает, люди все чаще видят привидения. Некоторые считают, что все это подстроили профессиональные истребители призраков из Нью-Йорка».

«Симпсоны» (1991; 1994)

Не могло обойтись без камео Кинга, естественно, и гениальное детище Мэтта Грейнинга. В «Симпсонах» юбиляр появился дважды — в серии второго сезона «Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба», где Гомер слушал читаемую им аудиокнигу, и эпизоде шестого сезона «Сайдшоу Боб Робертс», в котором Ларри предстал в амплуа ведущего теледебатов, приуроченных к выборам мэра Спрингфилда.

«Безумный город» (1997)

Триллер с Джоном Траволтой и Дастином Хоффманом рассказывает о захвате заложников бывшим охранником музея Сэмом Бэйли, случайным очевидцем которого становится журналист Макс Брэкетт. Мечтающий о славе корреспондент решает провести репортаж прямо с места событий, а уже после обнаружения предлагает захватчику сделать интервью, в котором тот мог бы объяснить свои мотивы. Вместе с тем Брэкетт продает права на интервью Ларри Кингу, чтобы тот мог уничтожить ненавистного коллегу.

После выхода фильма на экраны многие поклонники телеведущего были несколько разочарованы этим камео Кинга — в ленте он одновременно и сыграл самого себя, и показал свои (?) не самые лучшие профессиональные качества, включая подверженность к манипуляциям, отсутствие рабочей этики и желание идти по головам.

«Враг государства» (1998)

В боевике Тони Скотта Кинг появляется в самом конце — уже после тяжелой победы персонажа Уилла Смита над конгрессменом Томасом Рейнольдсом, убившим своего визави, дабы протолкнуть законопроект, который позволил бы вмешиваться в личную жизнь граждан США. Вещая с экрана, телеведущий задает важный вопрос: «Как провести черту между заботой о безопасности страны, необходимостью получения разведывательных данных и соблюдением гражданских прав — в первую очередь, неприкосновенности жилища?»

«Би Муви: Медовый заговор» (2007)

Пожалуй, самое милое камео Кинга. В мультике о пчеле Барри Би Нельсоне, который по воле случая оказался в мире людей, осознал страшную правду о варварском отношении человечества к меду и решил подать на землян в суд, ведущий озвучил Пче-Ларри Кинга, звезду телевидения для насекомых. В ходе интервью пчелиный Кинг узнает от Нельсона, что в мире людей у него есть двойник, — и принимать страшную правду он явно не хочет.

«Кстати, а вы знали, что у людей тоже есть свой Ларри Кинг? Правда, он очень похож на вас. Такое же шоу, такие же подтяжки, эти точки за спиной на экране, эти очки, эти бегущие слова, — говорит Нельсон телеведущему, вовсю пытающемуся сменить тему. — Он горбится, у него такие же острые плечи, он, как и вы, смотрит исподлобья. И он тоже еврей!»

«Студия 30» (2009)

В «Студии 30», ситкоме с Алеком Болдуином и Тиной Фей, Кинг снялся в одном из эпизодов третьего сезона, причем назван был этот выпуск его именем. По ходу серии телеведущий в рамках своего знаменитого шоу общается с персонажем Трейси Моргана, превращающим интервью в свой сомнительный бенефис.

«Гравити Фолз» (2012; 2016)

Еще одно анимационное камео Кинга — и уж точно не менее классное. Хотя бы по той причине, что в культовом мультсериале телеведущий предстал в необычном для себя образе мстительного убийцы, озвучив сначала собственную восковую фигуру («Охотники за головами», первый сезон), а затем и ее отрубленную голову («Странногеддон (часть 3): Вернем Гравити Фолз», второй сезон).

Согласно сюжету, восковые изваяния (в том числе и фигура Кинга) сильно обиделись на дядюшку Стэна за многолетнее простаивание в закрытом музее и решили отомстить владельцу, отрубив тому голову. Правда, с жертвой они немного ошиблись — обезглавленной оказалась восковая копия дядюшки, а не он сам. В результате между злобными статуями, Диппером и Мэйбл (узнавшими страшную правду) происходит ожесточенная бойня, по итогам которой в огне погибают все изваяния — кроме головы Ларри Кинга, которая вернется в сериал уже в следующем сезоне.