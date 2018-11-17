«Плачет девушка в автомате»: умер Евгений Осин

В Москве в возрасте 54 лет скончался популярный певец Евгений Осин. Директор певца Александр Сидоренко сообщил, что в момент смерти Осин находился у себя в квартире. По информации СМИ, артист в течение недели злоупотреблял спиртными напитками. Смерть Осина наступила в результате остановки сердца.

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Тело Осина обнаружила его сестра Альбина. По данным «Рен ТВ», она пришла к нему в квартиру после того, как он перестал выходить на связь в течение нескольких часов. Увидев брата, она попросила соседей вызвать «скорую помощь», однако прибывшие на место врачи уже ничего не смогли сделать и констатировали смерть Осина. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

В последние годы у Осина были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у артиста гепатит, а в мае этого года певец попал на мотоцикле в аварию, что привело к большим осложнениям. Кроме того, Осин долгие годы страдал от алкогольной зависимости, что привело к разводу с женой Натальей.

О плачевном состоянии Осина ранее рассказывал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Фоторепортаж: Умер певец Евгений Осин __is_photorep_included12062647: 1

«Рука, которую он повредил в аварии, гниет, — переживал Разин. — Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: «Ни в коем случае не пить».

В августе прошлого года сестра Осина заявила в полицию о пропаже брата после того, как он ушел из дома в неизвестном направлении и в течение трех дней не выходил на связь. Органы правопорядка быстро выяснили, что он находился в центре лечения от алкогольной зависимости в Таиланде, куда его поместили по инициативе друзей.

Курс реабилитации не помог справиться Осину с пагубной привычкой.

В марте 2018 года он снова оказался в клинике — на этот раз в России. Существует видеозапись пребывания певца в больнице, на которой артист находится в не совсем адекватном состоянии, несколько раз переспрашивает у врачей один и тот же вопрос, так как быстро забывает ответ.

ДТП, приведшее к осложнениям, случилось в мае 2018 года. Осин ехал на новом мотоцикле в ГИБДД, чтобы поставить его на учет, однако не справился на повороте с управлением и упал. Мотоцикл придавил артисту ногу. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у Осина перелом пальца, однако певец отказался от оказания первой помощи и уехал, чтобы все-таки поставить мотоцикл на учет.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. В средней школе Евгений увлекся музыкой, однако закончить детскую музыкальную школу ему не удалось. Впоследствии Осин получил свидетельство из института повышения квалификации работников культуры, дававшее право работать руководителем самодеятельного ансамбля уровня районного дома культуры.

В конце 80-х годов Осин стал известным в узких кругах музыкантом и автором песен, и в 1988 году после ухода Жанны Агузаровой его пригласила группа «Браво».

Певец сразу стал принимать участие в гастролях коллектива и быстро приступил к записи нового альбома группы под названием «Скажем мы друг другу «Браво!». Однако уже в 1989 году лидер «Браво» Евгений Хавтан познакомился с Валерием Сюткиным и предпочел его Осину. Таким образом, альбом так официально и не вышел. Тем не менее, несколько песен «Браво» с вокалом Осина были записаны и их можно услышать на сборнике группы «Песни разных лет».

Всенародная любовь пришла к Осину в 1992 году после выхода альбома «70-я широта», на котором он исполнил несколько каверов, а также собственный материал стилизованный под советский рок-н-ролл 70-х годов.

Главным хитом альбома, да и всей карьеры музыканта стала песня «Плачет девушка в автомате» на стихи Андрея Вознесенского и музыку Оскара Фельцмана. Первой исполнительницей этой песни была советская эстрадная певица Нина Дорда.

Композитором еще одного хита под названием «Портрет работы Пабло Пикассо» был известный польский пианист Владислав Шпильман, о котором десять лет спустя Рамон Полански снимет оскароносный фильм «Пианист». Слова к песне написал сам Осин. Сам Осин объяснял успех того альбома простыми и понятными темами песен и «дворовой романтикой».

Известно, что Евгений Осин мог попасть в кадр награжденной в 1996 году Пулитцеровской премией фотографии. Знаменитое фото танцующего президента России Бориса Ельцина на проходившем в рамках предвыборной кампании «Голосуй, или проиграешь» концерте в Ростове-на-Дону было сделано именно во время выступления Осина. Однако автор снимка посчитал, что Осин в композиции был лишним, и отрезал его, оставив только Ельцина и девушек на подтанцовке.

В 2000-х годах Осин стал реже появляться на публике и в СМИ, однако продолжал музыкальную деятельность, выпустив несколько альбомов с собственными песнями, а также два детских сборника.