Прослушивания позади: «Голос» перешел на следующий уровень

Перед шестым выпуском седьмого сезона вокального проекта «Голос: Перезагрузка» Ани Лорак и Басте осталось принять в свои команды всего по одному конкурсанту. Они проявили наибольшую активность с самого начала, и быстро набрали по 11 учеников. Немного отстал от своих коллег лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, у которого к началу эпизода было девять человек. Таким же осторожным и неторопливым среди наставников стал продюсер и композитор Константин Меладзе, который основательно подошел к отбору участников.

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Борьба членов жюри продолжилась в том же духе, что и в предыдущих эпизодах — Шнур и Баста продолжали дружескую пикировку, Лорак призывала участников голосовать сердцем, а Меладзе никого ни к чему не побуждал, а спокойно ждал наиболее талантливых, по его мнению, исполнителей.

Решающий эпизод слепых прослушиваний открыла 25-летняя Анастасия Прокошева, исполнившая традиционную молдавскую танец-песню «Hora din Moldova». Наставники были впечатлены ее исполнением, но никто не решился нажать на кнопку — последних членов своих команды они стали отбирать особенно щепетильно.

Нарек Геворгян из Краснодара решил не мелочиться и исполнил песню Константина Меладзе «Я не могу без тебя», которую исполняет его брат Валерий. Меладзе не устоял перед такой лестью и первым нажал на кнопку, но за ним последовал Шнуров, который попытался испортить «малину» коллеге, но Нарек выбрал команду автора песни.

Вторым исполнителем, к которому повернулся Меладзе, стал Руслан Умханов, который спел давний хит пост-гранжевой банды 3 Doors Down «Here Without You». Константин продолжил неторопливый набор участников и стал последним из наставников, кто укомплектовал свою команду. Счастливчиком, вскочившим на подножку уходящего поезда, стал Григорий Залежнев из Санкт-Петербурга, который спел мировой хит Билли Айдола «Rebel Yell». Меладзе сам признался, что это не его жанр, но, как справедливо выразился сам наставник, он не мог пройти мимо такого голоса и точного исполнения.

София Легран из Сочи спела композицию Джона Ньюмена «Love Me Again» настолько зажигательно, что к ней повернулись все наставники. Выбор был очень тяжелым, о чем несколько раз сказала София, но в итоге остановила свой выбор на Шнуре. Вторым пополнением в команде лидера «Ленинграда» стала 17-летняя Дария Гроссман из Петрозаводска исполнила песню Эми Уайнхаус «Feel Like a Lady». К ней повернулись Баста и Шнур, которые продолжили взаимные уколы, но в итоге Даша выбрала Сергея.

Шнур окончательно сформировал свою интернациональную команду, где уже есть два представителя Кубы, Марианной Георгиаду из Греции, которая уже давно живет в России. Она исполнила песню Елены Ваенги «Шопен».

Еще один итальянский конкурсант Томас Грациозо предложил на суд наставников свое прочтение бессмертной «Every Breath You Take» группы The Police, и все без исключения выразили свое отношение, нажав на кнопку. В итоге Томас выбрал Ани Лорак. Как выяснилось, он принимал участие в качестве бэк-вокалиста на том же конкурсе «Евровидение», что и Лорак, и поэтому его решение стало очевидным. Таким образом, Ани быстрее всех набрала к себе заветную дюжину.

Юрий Пак из Москвы исполнил интернет-бомбу 2012 года «Gangnam Style» в неожиданной обработке и умудрился найти, как показать наличие голоса даже в таком незатейливом материале. Очень долго никто из наставников не поворачивался к Юрию, но буквально в последнее мгновение Баста нажал кнопку и укомплектовал свою команду.

Наставники набрали очень интересные, разноплановые, разножанровые и интернациональные команды. Уже через неделю начнется следующий этап «Голоса» — поединки, и на этот раз сами наставники будут выбирать песни для подопечных и вносить поправки в их исполнение. Для кого-то из учатников пребывание на проекте станет очень коротким, так как с кем-то из конкурсантов членам жюри придется расстаться уже после поединков.