От «Позы» до «Острых предметов»: названы лучшие сериалы года

«Поза» («Pose») — первый сезон

Заслуженный сценарист, режиссер и продюсер Райан Мерфи в сотрудничестве с коллегой по цеху Стивеном Каналсом создал для телеканала FX (последнюю перед своим окончательным переходом в Netflix) эмоциональную драму о жизни нью-йоркской ЛГБТ-богемы в конце 80-х годов, о нищете, расизме, эпидемии СПИДа, конкуренции и домотканом гламуре. В «Позе» был установлен рекорд по числу трансгендерных актеров в телевизионном сериале.

«Возвращение домой» («Homecoming») — первый сезон

Голливудская суперзвезда Джулия Робертс, в октябре отметившая 51-й день рождения, впервые за свою карьеру снялась в телевизионном проекте. Психологический триллер «Возвращение домой» от Amazon Studios повествует о сотруднице секретного правительственного учреждения психиатре Хайди Бергман, которая помогает отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. По мнению критиков, оскароносная актриса «блестяще дебютировала на малом экране».

«Моя гениальная подруга» («My Brilliant Friend») — мини-сериал

Рассказ о жизни двух подруг из бедного района Неаполя, основанный на бестселлере итальянки Елены Ферранте, стал первой драмой HBO, снятой не на английском языке (речь идет именно о главном, американском подразделении канала). «Моя гениальная подруга» открывает серию из четырех запланированных мини-сериалов, основанный на произведениях писательницы. Продюсером сериала выступил оскароносный режиссер и завсегдатай Каннского фестиваля Паоло Соррентино, до этого сделавший для HBO «Молодого папу» с Джудом Лоу.

«Когти» («Claws») — второй сезон

Триллер телеканала TNT о пяти работницах маникюрного салона во Флориде, которые решили поднять ставки и начали отмывать деньги местной мафии. По мнению издания Variety, «Когти» эстетически привлекательны, однако страдают от со слабых сюжетных линий. Изначально сериал разрабатывался для HBO и должен был стать получасовой однокамерной комедией.

«Дом с террасой: Открывая новые двери» («Terrace House: Opening New Doors») — четвертый сезон

Немного экзотики — японская франшиза от Fuji Television и Netflix, состоящая из четырех сезонов реалити-шоу и одного фильма. Зрителям предлагается понаблюдать за жизнью и взаимоотношениями шести незнакомых друг с другом людей — трех мужчин и трех женщин из разных слоев общества, — поселившихся под одной крышей. Неожиданно для создателей шоу стало международным хитом.

«В лучшем мире» («The Good Place») — второй и третий сезоны

«Философский» ситком NBC стартует с того, что четверо сомнительных личностей после смерти по ошибке попадают в рай. Создателем сериала выступил Майкл Шур, работавший над сценарием знаменитого научно-фантастического техно-триллера «Черное зеркало». Главные роли исполнили Кристен Белл и Тед Денсон.

«Патрик Мелроуз» («Patrick Melrose») — мини-сериал

Патрик Мелроуз — протагонист пяти полуавтобиографических романов британского писателя Эдварда Сент-Аубина. Все детство Патрик терпел жестокое обращение отца и безразличие матери, что стало причиной его пагубных пристрастий во взрослой жизни. По словам Бенедикта Камбербэтча, сыграть эту роль было его давней мечтой. Критики сошлись во мнении, что в мини-сериале от Showtime ему это превосходно удалось.

«Атланта» («Atlanta») — второй сезон

Комедийно-драматический телесериал FX, который был создан американским актером, музыкантом и комиком Дональдом Гловером, выступающим под псевдонимом Чайлдиш Гамбино. Молодой житель Атланты Эрн (Гловер) — разочаровавшийся в жизни неудачник, работающий менеджером. Денег не хватает даже на аренду собственного жилья, поэтому герой живет у своей девушки, с которой они растят маленькую дочь. Однажды Эрн узнает о том, что его двоюродный брат Альфред стал набирающим популярность рэпером. Он жаждет восстановить с ним связь, чтобы с его помощью улучшить благополучие своей семьи — и свое собственное.

«Острые предметы» («Sharp Objects») — мини-сериал

HBO собрал блестящую команду — режиссера «Большой маленькой лжи» Жан-Марка Валле, создателя «Нереального холостяка» Марти Ноксона и звезд Эми Адамс и Патрицию Кларксон, — чтобы перенести на экран роман писательницы Джиллиан Флинн (она же ответственна за «Исчезнувшую», экранизированную Дэвидом Финчером). В центре сюжета — журналистка, которая возвращается в свой родной захолустный городок в штате Миссури, чтобы расследовать таинственные убийства школьниц, и сталкивается там с призраками прошлого.

«Убивая Еву» («Killing Eve») — первый сезон

Лидером списка стал драматический сериал от американского подразделения канала «Би-би-си», основанный на серии романов английского писателя Люка Дженнингса. По сюжету сотрудница спецслужб Ева Поластри (Сандра О) охотится на психопатичную и талантливую наемную убийцу Вилланель (Джоди Комер), — и в процессе обе женщины становятся одержимы друг другом. Создателем сериала выступила актриса, сценаристка и постановщица Фиби Уоллер-Бридж, работавшая над вторым сезоном хита «Бродчерч».