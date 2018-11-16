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От «Позы» до «Острых предметов»: названы лучшие сериалы года

Журнал Time назвал лучшие шоу 2018 года

Кадр из сериала «Убивая Еву» (2018) Sid Gentle Films
Кадр из сериала «Убивая Еву» (2018)
Американский журнал Time опубликовал рейтинг десяти лучших сериалов 2018 года. На первом месте оказался британский драматический телесериал «Убивая Еву», на втором — «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли.

«Поза» («Pose») — первый сезон

Заслуженный сценарист, режиссер и продюсер Райан Мерфи в сотрудничестве с коллегой по цеху Стивеном Каналсом создал для телеканала FX (последнюю перед своим окончательным переходом в Netflix) эмоциональную драму о жизни нью-йоркской ЛГБТ-богемы в конце 80-х годов, о нищете, расизме, эпидемии СПИДа, конкуренции и домотканом гламуре. В «Позе» был установлен рекорд по числу трансгендерных актеров в телевизионном сериале.

«Возвращение домой» («Homecoming») — первый сезон

Голливудская суперзвезда Джулия Робертс, в октябре отметившая 51-й день рождения, впервые за свою карьеру снялась в телевизионном проекте. Психологический триллер «Возвращение домой» от Amazon Studios повествует о сотруднице секретного правительственного учреждения психиатре Хайди Бергман, которая помогает отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. По мнению критиков, оскароносная актриса «блестяще дебютировала на малом экране».

«Моя гениальная подруга» («My Brilliant Friend») — мини-сериал

Рассказ о жизни двух подруг из бедного района Неаполя, основанный на бестселлере итальянки Елены Ферранте, стал первой драмой HBO, снятой не на английском языке (речь идет именно о главном, американском подразделении канала). «Моя гениальная подруга» открывает серию из четырех запланированных мини-сериалов, основанный на произведениях писательницы. Продюсером сериала выступил оскароносный режиссер и завсегдатай Каннского фестиваля Паоло Соррентино, до этого сделавший для HBO «Молодого папу» с Джудом Лоу.

«Когти» («Claws») — второй сезон

Триллер телеканала TNT о пяти работницах маникюрного салона во Флориде, которые решили поднять ставки и начали отмывать деньги местной мафии. По мнению издания Variety, «Когти» эстетически привлекательны, однако страдают от со слабых сюжетных линий. Изначально сериал разрабатывался для HBO и должен был стать получасовой однокамерной комедией.

«Дом с террасой: Открывая новые двери» («Terrace House: Opening New Doors») — четвертый сезон

Немного экзотики — японская франшиза от Fuji Television и Netflix, состоящая из четырех сезонов реалити-шоу и одного фильма. Зрителям предлагается понаблюдать за жизнью и взаимоотношениями шести незнакомых друг с другом людей — трех мужчин и трех женщин из разных слоев общества, — поселившихся под одной крышей. Неожиданно для создателей шоу стало международным хитом.

«В лучшем мире» («The Good Place») — второй и третий сезоны

«Философский» ситком NBC стартует с того, что четверо сомнительных личностей после смерти по ошибке попадают в рай. Создателем сериала выступил Майкл Шур, работавший над сценарием знаменитого научно-фантастического техно-триллера «Черное зеркало». Главные роли исполнили Кристен Белл и Тед Денсон.

«Патрик Мелроуз» («Patrick Melrose») — мини-сериал

Патрик Мелроуз — протагонист пяти полуавтобиографических романов британского писателя Эдварда Сент-Аубина. Все детство Патрик терпел жестокое обращение отца и безразличие матери, что стало причиной его пагубных пристрастий во взрослой жизни. По словам Бенедикта Камбербэтча, сыграть эту роль было его давней мечтой. Критики сошлись во мнении, что в мини-сериале от Showtime ему это превосходно удалось.

«Атланта» («Atlanta») — второй сезон

Комедийно-драматический телесериал FX, который был создан американским актером, музыкантом и комиком Дональдом Гловером, выступающим под псевдонимом Чайлдиш Гамбино. Молодой житель Атланты Эрн (Гловер) — разочаровавшийся в жизни неудачник, работающий менеджером. Денег не хватает даже на аренду собственного жилья, поэтому герой живет у своей девушки, с которой они растят маленькую дочь. Однажды Эрн узнает о том, что его двоюродный брат Альфред стал набирающим популярность рэпером. Он жаждет восстановить с ним связь, чтобы с его помощью улучшить благополучие своей семьи — и свое собственное.

«Острые предметы» («Sharp Objects») — мини-сериал

HBO собрал блестящую команду — режиссера «Большой маленькой лжи» Жан-Марка Валле, создателя «Нереального холостяка» Марти Ноксона и звезд Эми Адамс и Патрицию Кларксон, — чтобы перенести на экран роман писательницы Джиллиан Флинн (она же ответственна за «Исчезнувшую», экранизированную Дэвидом Финчером). В центре сюжета — журналистка, которая возвращается в свой родной захолустный городок в штате Миссури, чтобы расследовать таинственные убийства школьниц, и сталкивается там с призраками прошлого.

«Убивая Еву» («Killing Eve») — первый сезон

Лидером списка стал драматический сериал от американского подразделения канала «Би-би-си», основанный на серии романов английского писателя Люка Дженнингса. По сюжету сотрудница спецслужб Ева Поластри (Сандра О) охотится на психопатичную и талантливую наемную убийцу Вилланель (Джоди Комер), — и в процессе обе женщины становятся одержимы друг другом. Создателем сериала выступила актриса, сценаристка и постановщица Фиби Уоллер-Бридж, работавшая над вторым сезоном хита «Бродчерч».