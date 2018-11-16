«Умирающая боль»: Елена Ваенга госпитализирована

Российская певица Елена Ваенга была госпитализирована. Об этом артистка сообщила в инстаграме, подтвердив догадки поклонников загадочными фотографиями и депрессивными подписями к ним. На первой появившейся в профиле звезды публикации была изображена Ваенга с закрытыми глазами. В качестве геолокации певица указала «Реанимацию» и добавила к самому снимку странную подпись.

«Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, чем бы они не оправданы, выхожу из больницы и бью тату: ответственность, честь, вера, преданность и имя сына «ИВАН», — написала в инстаграме Ваенга.

Следом за этой публикацией появилась еще одна, также вызвавшая у комментаторов множество вопросов. На ней была изображена тарелка с блинами (традиционным поминальным блюдом в русской культуре), стоящая на подоконнике. Ваенга подписала снимок словами: «Воспоминания моей жизни...».

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После этого на странице исполнительницы появилось изображение черного квадрата, комментарии были также отключены. Следом шли две рекламные публикации предстоящего концерта, что только добавило интриги.

На днях певица подтвердила догадки фанатов, опубликовав видео из больничной палаты. На кадрах видно, как Елена сидит на кровати в халате, правая рука у нее забинтована. Певица играет на гитаре песню «Чубчик кучерявый», а рядом с ней ее мама и шестилетний сын Иван танцуют. Публикацию Ваенга подписала словом «выписка».

В связи с этим многочисленные поклонники певицы оставляют ее множество комментариев с вопросами о здоровье: «Я почти никогда не пишу комментарии... но мне хочется Вам сказать сегодня... Елена, за вами города и тысячи людей... Вы спасли ни одну душу, исцелили, облегчили боль... Вы талант от Бога... Вы прекрасны и нужны людям... храни Вас Господь».

Позже артистка уточнила, что находится в Введенской больнице в Санкт-Петербурге. Однако на данный момент о причинах госпитализации ничего неизвестно.

В июле этого года популярная певица отменила свое выступление в театральной постановке. Ваенга рассказала о сильной травме шеи и подчеркнула, что практически не может передвигаться.

Ранее СМИ писали о том, что российская певица Елена Ваенга была госпитализирована еще в январе 2017 года. Артистка попала в больницу с гриппом. Из-за болезни Ваенге пришлось перенести два концерта: в латвийском Даугавпилсе и эстонском Тарту, которые должны были состояться 9 и 11 января соответственно.

В конце июля шансон-певица Елена Ваенга жестко раскритиковала поп-исполнительницу Лизу Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка. Артистка в нецензурной форме прокомментировала видео с выступлением Лизы, опубликованное в инстаграме гостя одного из фестивалей в Петербурге.

«Какая же это чудовищная (чепуха), а «все» как с катушек. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», — написала Елена Ваенга.

Ранее Монеточка и другая юная певица Анастасия Иванова, известная как Гречка, подверглись критике со стороны Земфиры. Обеих российская исполнительница упрекнула в отсутствии приятного голоса, а Гречку — в «ужасной внешности».

Елена Ваенга — российская эстрадная певица и обладательница премии «Шансон года». Она полюбилась публике за композиции «Аэропорт» и «Курю». В списке ее номинаций также шесть наград премии «Золотой граммофон» и три премии «Песни года». В репертуар певицы входят как и собственные песни, так старинные и современные романсы, баллады, а также композиции на стихи классиков, таких, как Сергей Есенин и Николай Гумилев.

В 2012 году певица провела концертный тур по Украине и Германии. Однако на этом деятельность Ваенги оборвалась в связи с потерей голоса из-за механического повреждения связок. После выздоровления певица дала последние концерты в городах Средней Волги и ушла в отпуск.

В ноябре 2012 года Ваенга вышла из декрета и возобновила концертную деятельность. В 2012 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских деятелей шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.

27 ноября 2015 года состоялся сольный концерт Ваенги в Государственном Кремлевском дворце, где она презентовала новый альбом.