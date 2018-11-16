«Стал холостяком»: суд расторг брак Петросяна и Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что Хамовнический суд Москвы официально расторг брак его клиента и Елены Степаненко. По словам Жорина, для стороны юмориста это решение суда является маленькой, но важной победой.

«Cуд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком»,

— передает слова юриста ТАСС.

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Информация о том, что артисты, прожившие в браке более 30 лет, решили развестись, появилась в начале минувшего августа. Тогда же СМИ сообщили, что Степаненко якобы рассчитывает на 80 процентов совместно нажитого имущества. Сами юмористы достаточно пространно комментировали бракоразводный процесс (Петросян заявил, что надеется на нормальное общение с Еленой после развода, тогда как Степаненко назвала расставание «делом житейским»), оставив большую часть публичных выступлений своим адвокатам.

Так, Жорин неоднократно подчеркивал, что сторона артистки всячески препятствует расторжению брака, мешая вынесению вопроса в отдельное производство. После одного из заседаний, прошедшего в начале осени, он также подчеркнул, что если Степаненко согласится получить ровно половину совместно нажитого с Петросяном имущества, спор юмористов будет завершен в кратчайшие сроки.

«Был удивлен, когда их сторона заявила, что Степаненко хочет даже меньше 50 процентов имущества. Это, конечно, поворот, — признался он в интервью «Газете.Ru». — Надеюсь, что данное желание они также задокументируют и приложат к материалам делам. Тогда спор будет закончен уже в первом же заседании.

Пускай даже не меньше 50 процентов, а именно половину — если все действительно так, вопросов больше нет. Но мне все-таки кажется, что это было сказано для красного словца, так как ранее она говорила о каких-то 57 процентах, сейчас уже другое число… Нет последовательности».

Кроме того, он выразил мнение, что сторона Степаненко сильно преувеличивает, заявляя о «травле» женщины в СМИ.

«Что касается заявления адвоката Степаненко о якобы идущей в СМИ травле ее клиентки, то, на мой взгляд, эти обвинения являются необоснованными. Никто никого не травит и не может травить. А вот то, что она хочет большую часть имущества и за это ее осуждают люди… Это логично», — подчеркнул он.

В свою очередь Елена Забралова, отстаивающая интересы Степаненко, в одном из интервью заявила, что ее клиентке «очень больно» из-за происходящего вокруг развода с Петросяном.

«Она сохраняла его деловую репутацию, она не порочила его как человека. не сказала вообще ни одного плохого слова. Ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе»,

— цитирует Забралову НТВ.

Согласно слухам, одной из главных причин распада многолетнего брака артистов стала молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова, являющаяся помощницей юмориста. В конце октября она впервые прокомментировала сообщения прессы о беременности от начальника.

«Информация о моей беременности не соответствует действительности», — заявила она изданию «СтарХит».

Еще ранее информацию о беременности Брухуновой опроверг и Жорин.

«Это [беременность Брухуновой] неправда. Дело в том, что фото и видео, которые показывают в сети, были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые вырезаны, еще отфотошоплены. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%», — заверил юрист.

При этом в начале августа адвокат говорил, что у его клиента нет никаких любовниц вовсе.

«Нет никаких любовниц! Это попытки раздуть историю на много серий. Супруги, фактически не являются таковыми уже около 15 лет.

Степаненко живет своей полноценной жизнью (не стану пока вдаваться в подробности). Но до сих пор удавалось сохранять теплые отношения и взаимное уважение, — написал Жорин в своем инстаграме. — Однако в окружении Елены Степаненко появились люди, которые убедили ее начать затяжной процесс по разделу имущества. Спор исключительно за деньги! Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все».