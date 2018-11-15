«Когда я умру, вы полюбите меня»: год без Лил Пипа

Осенью 2017-го года Лил Пип отправился в свой первый международный тур. В ночь на первое ноября он отпраздновал свой день рождения на концерте в Нью-Йорке в образе зомби — родился исполнитель за день до Хэллоуина. 15-го ноября Лил Пип готовился к выступлению в городе Тусон, штат Аризона. На тот момент оставалось отыграть два концерта, его первый международный тур на 40 городов подходил к концу.

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Выступление в Тусоне отменили незадолго до начала, друзья не могли привести артиста в чувство. Он был срочно госпитализирован, но так и не пришел в сознание — 21-летний рэпер скончался от непреднамеренной передозировки медицинскими препаратами.

Его смерть вызвала широкий резонанс среди слушателей современной музыки, во многом из-за близости артиста к эстетике смерти. Лил Пип (настоящее имя — Густав Айр) был частью творческого коллектива GothBoiClique, звучание которого находится на стыке современной хип-хопа и мрачной рок-музыки 90-х и 2000-х. Критики называли при жизни Густава «будущим эмо-музыки». Лил Пип привнес в актуальную хип-хоп музыку романтизм, его творчество рассказывает о личных драмах, а не успехе в обществе или политических конфликтах Америки.

Песни создавал Густав буквально на коленке. К простой гитарной мелодии добавлялись хип-хоп басы и ударные, поверх которых Лил Пип рассказывал о встречах с бывшими девушками, бессоннице, борьбе с одиночеством через наркотики и собственных похоронах.

В клипах интимную мрачную музыку сопровождали сцены, снятые в церкви у алтаря, кадры с Микки Маусом, который сражается за свою жизнь со скелетами, или же ночные прогулки с почти допитой бутылкой коньяка.

После смерти Густава его популярность выросла. Он попал в заголовки крупнейших медиа, количество подписчиков его аккаунта в Instagram увеличилось в три раза. Но также у продюсеров и его друзей остались студийные демо-записи запланированных проектов музыканта. На прошлой неделе был выпущен альбом «Come Over When You're Sober, Pt. 2». Проект был собран из материалов, записанных еще при жизни Густава.

В течение года пластинку готовил к выпуску продюсер Смиокисак, близкий друг артиста. Звучание отличается от предыдущих альбомов Лил Пипа — музыкальные партии стали чище, более гармоничное звучание и попсовая обработка голоса скорее рассчитаны на массового слушателя, чем на старых поклонников артиста. Посмертный альбом отличается усложненными музыкальными партиями и разнообразием звуковых эффектов.

Однако в этой проработанной коммерческой музыке теряется былой романтизм. Слушателей по всему миру подкупал образ комнатного одинокого человека, создавшего у себя дома простую музыку о своих страхах и страданиях.

Показательно, что альбом «Come Over When You're Sober, Pt. 2» был частично собран из песен, которые Густав выпустил еще при жизни. Но звучание старого материала было полностью переработано и стало ближе к популярной музыке из чартов Billboard.

В декабре этого года будет выпущен еще один важный посмертный альбом для современной музыки. Готовится пластинка XXXTentacion, которого застрелили в июне этого года в возрасте 20 лет. Каким получится этот проект, сложно предугадать, но ему уже гарантирован успех. Образ молодой звезды, погибшей в пике своей славы, коммерчески успешен — на легендах хип-хопа Тупаке Шаукре и The Notorious B.I.G., убитых в перестрелках 90-х, лейблы зарабатывают по сей день. Творчество, выпущенное после смерти артиста, сложно обсуждать. Слушателям интересно услышать все, что мог сделать их кумир, ведь творчество и осознание смерти сильно взаимосвязаны. И вопросы об атмосфере, отражении полноты идей артиста в посмертных проектах уже играют второстепенную роль. Важно желание публики — услышать, что же чувствовал творец перед своей смертью. Важно желание лейблов заработать на артисте, который по контракту должен был выпустить еще определенное количество альбомов.

Интересный факт: уже после смерти Lil Peep и XXXTentacion из демо-записей была собрана и выпущена их совместная песня «Falling Down», хотя исполнители не были знакомы при жизни. На ноябрь 2018-го года у неё 82 млн прослушиваний на YouTube и 2 млн лайков.