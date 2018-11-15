«Рабский труд»: Бэнкси побелят и попытаются продать дороже

Американский художник Рон Инглиш приобрел работу Бэнкси «Рабский труд» за £561 тыс. (это более $725 тыс). Вероятно, вдохновившись резонансной акцией на аукционе Sotheby's, Инглиш намеревается уничтожить холст, на котором изображен мальчик, вышивающий британский флаг на швейной машинке. В знак протеста против торговли уличным искусством художник обещает побелить полотно.

В дальнейшем Рон надеется, что сможет продать побеленный холст за миллион долларов.

Бэнкси нарисовал эту картину на стене комиссионного магазина в пригороде Лондона, однако в 2013 году она была изъята из стены и выставлена на продажу.

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Напомним, что начале октября работа Бэнкси «Девочка с шаром» была уничтожена самим автором на аукционе Sotheby's в Лондоне. Художник заранее спрятал шредер в нижней части рамы картины, который сработал сразу после удара молотка, измельчив большую часть полотна.

По словам администрации аукционного дома, новое произведение «моментального искусства» получило название «Любовь в мусорной корзине». Отмечается, что его сопровождает идентификационный сертификат Бэнкси.

Покупательница скандальной картины самого известного британского уличного художника Бэнкси решила не отменять сделку. Картина, измельченная в шредере сразу после покупки на аукционе Sotheby's 5 октября, была приобретена коллекционером работ Бэнкси из Европы, свое имя она не стала афишировать. По некоторым данным, картина обошлась покупательнице в $1,4 млн.

Аукционный дом уже обвиняли в сговоре с художником, но Sotheby's утверждают, что не подозревали о планах эксцентричного художника. Ведь никто не знал, что в итоге торгов она будет изрезана и захочет ли коллекционер покупать измененную работу, но в случае с Бэнкси можно было предположить этот исход.

Покупательница призналась, что она сильно впечатлилась, увидев, как шредер разрезал уже приобретенную ею картину. Однако, оправившись от шока и здраво рассудив, она решила не отказываться от покупки — ведь в ее руках после завершения сделки окажется самое известное произведение уличного искусства.

По мнению специалистов, скандальный поступок художника в будущем может повысить стоимость картины минимум вдвое, а это значит, что хозяйка картины может рассчитывать на солидные дивиденды в случае ее продажи.

После восхитившего весь мир перформанса пользователи соцсетей принялись «резать» картины в фотошопе. Не уцелела даже знаменитая «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Бэнкси считается одним из самых популярных и таинственных художников граффити в мире. Удивительно, как ему удается сохранять тайну своей личности, несмотря на ошеломительную популярность. До сих пор никому, кроме ближайших помощников, неизвестно, как выглядит Бэнкси.

Время от времени художника пытаются раскусить и опознать в разных персонажах (например, под подозрение попадал один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Найа). Некоторые даже предполагают, что это может быть группа людей. Ни одна версия пока не нашла подтверждения.

В 2010 году Бэнкси представил общественности свой документальный фильм «Выход через сувенирную лавку», который даже был номинирован на «Оскар». Художник пересмотрел дюжину ящиков с пленками и смонтировал фильм в виде самого настоящего гипертекста. Картина то и дело переносит зрителя в прошлое, в конец 90-х — начало-2000-х.

Фильм отчасти говорит о том, что мир современного искусства коммерциализирован. Сам Бэнкси остается в тени и измененным голосом говорит о главном герое этого фильма, фигуре мирового искусства из Лос-Анжелеса Терри Гуетте.

Борец с худшими проявлениями поп-культуры, Бэнкси незаметно стал ее частью. Его работы повсюду. В свете этого еще более меткой кажется фраза художника «Не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это дерьмо».